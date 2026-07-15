Phe Dân chủ chặn đề xuất chi tiêu quốc phòng 'khủng' của chính quyền Tổng thống Trump

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune trả lời báo giới tại Điện Capitol ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 15.7 đưa tin các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ vừa chặn dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 1,15 ngàn tỉ USD Mỹ, viện dẫn sự bức xúc về cuộc chiến với Iran và việc Tổng thống Donald Trump không tham vấn với Quốc hội khi quyết định tấn công Iran.

"Ông Trump đã bắt đầu cuộc chiến này mà không có sự cho phép, không có chiến lược và không có lối thoát", thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện, phát biểu khi tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống.

Cuộc bỏ phiếu hôm 14.7 không thông qua được Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng (NDAA). Dù số phiếu thuận nhiều hơn phiếu chống với tỷ lệ 50-46, dự luật vẫn thiếu 60 phiếu cần thiết để được thông qua tại Thượng viện gồm 100 thành viên.

Tất cả các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu ủng hộ dự luật, trừ lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune bỏ phiếu chống chỉ nhằm đưa dự luật ra xem xét lại theo quy định.

Các nghị sĩ Dân chủ lo ngại rằng việc phê duyệt ngân sách khổng lồ cho Lầu Năm Góc sẽ bị xem là tán thành cuộc chiến chống Iran, bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28.2.

Các nghị sĩ Dân chủ còn phản đối việc chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy tăng chi tiêu quân sự lên 1,5 ngàn tỉ USD, trong bối cảnh các chương trình xã hội của người dân Mỹ đang bị cắt giảm.

Bên cạnh đề xuất chi 1,15 ngàn tỉ USD trong NDAA, ông Trump còn đề xuất thêm 350 tỉ USD theo quy trình điều chỉnh ngân sách, điều này cho phép khoản chi tiêu được thông qua mà không cần sự ủng hộ của đảng Dân chủ.