Ông Trump phản ứng gắt khi nữ nhà báo NYT thắc mắc chuyện sức khỏe

Ông Trump (nón đỏ) kiểm tra một hạng mục cải tạo Nhà Trắng hôm 11.7 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích nhà báo Maggie Haberman của tờ The New York Times sau khi bà đặt câu hỏi về sức khỏe thể chất và nhận thức của ông trong một chương trình phát sóng trên Đài MS Now, đồng thời cảnh báo rằng bà sẽ "phải trả giá" khi vụ kiện trị giá hàng tỉ USD của ông chống lại tờ báo này được đưa ra tòa.

Viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 11.7, ông Trump đã chỉ trích bà Haberman sau khi nhà báo này đặt câu hỏi về sự minh mẫn của ông sau những phát ngôn nhầm lẫn gần đây, trong đó có việc ông gọi Iran là "Nhà nước Hồi giáo Nhật Bản". Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vừa qua, ông Trump đã gọi nhầm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Bà Maggot Hagerman đã đưa tin sai lệch về tôi suốt 10 năm qua. Bà ta đã kiếm sống bằng những bài báo tồi tệ của mình, và sẽ phải trả giá khi vụ kiện trị giá hàng tỉ USD của chúng tôi chống lại tờ The New York Times được đưa ra tòa", ông viết.

Vị Tổng thống Mỹ 80 tuổi lên tiếng bảo vệ sức khỏe của mình, nói rằng gần đây ông đã trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed, cũng như yêu cầu được kiểm tra thêm về nhận thức.

"Tôi vừa hoàn thành một cuộc kiểm tra sức khỏe hoàn hảo tại Walter Reed, tôi làm việc này 6 tháng một lần, và tôi đã yêu cầu làm thêm một bài kiểm tra nhận thức 3 lần, là vị tổng thống duy nhất làm vậy, và tôi đều đạt điểm tuyệt đối", theo nhà lãnh đạo.

Bà Haberman chưa lập tức bình luận về phát biểu trên.

Trong diễn biến liên quan, tờ The New York Times ngày 12.7 cho hay Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập một số nhà báo của tờ này điều trần trước đại bồi thẩm đoàn liên bang, sau khi họ đưa tin về những quan ngại an ninh liên quan chuyên cơ mới của Tổng thống Trump.

Trả lời Reuters, một phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ không xác nhận cũng không phủ nhận các trát triệu tập, nhưng cho biết chính quyền không nhắm mục tiêu vào các phóng viên mà lo ngại về việc mọi người làm rò rỉ thông tin mật. Khi được hỏi về vấn đề trên, Nhà Trắng đề nghị phóng viên liên hệ Bộ Tư pháp.

Hôm 8.7, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ sử dụng một chiếc Không lực Một cũ hơn "vì lý do hoài niệm" để bay từ Ankara đến Căn cứ Không quân Hoàng gia Mildenhall ở Anh, trong khi chiếc máy bay mới sẽ dừng lại ở cùng căn cứ đó để các quân nhân Mỹ đóng quân tại đó có thể tham quan.

Video được phát vào cuối ngày 8.7 cho thấy ông Trump lên chiếc Không lực Một mới do Qatar tặng tại căn cứ của Anh khi chuẩn bị bay đến Mỹ.