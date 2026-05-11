Cổ Thiên Lạc bức xúc vì bị mạo danh

Diễn viên Hồng Kông (Trung Quốc) Cổ Thiên Lạc vừa đăng tải thông báo chính thức trên trang Instagram cá nhân có khoảng 932.000 người theo dõi nhằm cảnh báo tình trạng giả mạo liên quan đến anh và công ty quản lý.

Cổ Thiên Lạc lên tiếng trước tình trạng giả mạo nghệ sĩ

Trong bài đăng bằng tiếng Hoa với tiêu đề “Nghiêm chính thanh minh”, Cổ Thiên Lạc đăng tải hình ảnh thông báo từ phía Công ty quản lý One Cool cho biết gần đây xuất hiện một số tài khoản trên nền tảng Threads mạo nhận là trợ lý của nam diễn viên để tổ chức các hoạt động tặng quà, gây hiểu lầm cho công chúng.

Thông báo nêu rõ: “Công ty chúng tôi là đơn vị đại diện hợp pháp duy nhất của ông Cổ Thiên Lạc, thống nhất quản lý công việc biểu diễn, hoạt động đại diện thương mại và các sản phẩm bản quyền”. Phía công ty nhấn mạnh những tài khoản tự xưng trợ lý hay người thân cận của nghệ sĩ đều không liên quan đến họ.

Đại diện nam diễn viên phủ nhận việc từng tổ chức hay ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào thực hiện hoạt động “tặng quà fan”, “phát thưởng” hoặc các chương trình tương tự trên mạng xã hội. Theo nội dung bài đăng, các thông tin lan truyền hiện nay được cho là “hoàn toàn bịa đặt”, có dấu hiệu cố tình dẫn dắt dư luận.

Phía công ty quản lý khẳng định mọi thông tin liên quan đến các chương trình “phát quà”, “tặng thưởng” mang tên Cổ Thiên Lạc đều không chính thức Ảnh: THE DO SHOW

Ngoài việc bác bỏ tin đồn, công ty quản lý còn tuyên bố sẽ có động thái pháp lý đối với các cá nhân có hành vi mạo danh, làm ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của nghệ sĩ. Cuối thông báo, phía công ty kêu gọi người hâm mộ nâng cao cảnh giác, không tin vào những nguồn thông tin không chính thức để tránh bị lừa đảo hoặc thiệt hại tài sản.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng giả mạo nghệ sĩ ngày càng phổ biến trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Hoa ngữ phải lên tiếng vì bị mạo danh trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều diễn viên và ca sĩ Trung Quốc cũng từng cảnh báo khán giả về các tài khoản giả danh trợ lý, quản lý hoặc ê kíp nhằm kêu gọi chuyển tiền, đầu tư hay tham gia các nhóm chat kín.

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970, là một trong những ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hồng Kông. Anh được biết đến qua nhiều phim như Thần điêu đại hiệp, Cỗ máy thời gian... Ngoài hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên còn được chú ý với nhiều dự án thiện nguyện và hỗ trợ giáo dục tại Trung Quốc.

Những năm gần đây, Cổ Thiên Lạc có cuộc sống khá kín tiếng, ít chia sẻ đời tư trên truyền thông. Đầu năm 2026, tên tuổi Cổ Thiên Lạc được nhắc đến nhờ bản điện ảnh Tầm tần ký gây chú ý ở phòng vé, bên cạnh đó, ông cũng góp mặt trong dự án Cold war 1994.