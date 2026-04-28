Cổ Thiên Lạc lên tiếng về nụ hôn gây sốt với Tuyên Huyên

Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên cùng ra MV, kể câu chuyện tình yêu vượt không gian, thời gian ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hôm 26.4, Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên ra mắt MV Beyond time and space và lập tức gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Hồng Kông. Trong sản phẩm âm nhạc mới, cặp tài tử - minh tinh hàng đầu làng giải trí xứ cảng thơm vừa song ca, vừa vào vai đôi tình nhân bị chia cắt ở thời cổ đại. Họ giữ sợi dây liên kết vô hình rồi gặp lại nhau trong cuộc sống hiện đại, tiếp tục tình yêu còn dang dở.

MV gây chú ý với nhiều phân đoạn tình cảm của hai nghệ sĩ và đáng chú ý hơn cả là nụ hôn say đắm trao nhau ở đoạn cuối. Cảnh quay khiến nhiều người hâm mộ của họ không khỏi ngạc nhiên, phấn khích, cho rằng: "Đạo diễn biết chúng ta muốn xem gì". Trong khi đó, không ít khán giả tiếp tục ghép đôi cho hai ngôi sao này, mong họ thực sự là "phim giả tình thật".

Màn "khóa môi" say đắm của cặp sao ở cuối MV khiến người hâm mộ thích thú ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01, Cổ Thiên Lạc tham gia một sự kiện vào hôm 27.4 và bị "bao vây" bởi những câu hỏi liên quan đến MV mới. Tài tử 56 tuổi nói về nụ hôn gây sốt mạng xã hội: "Thực ra chúng tôi quay suốt bốn ngày. Đến ngày thứ hai, đạo diễn nói muốn kéo dài thêm phân cảnh hôn giữa hai chúng tôi, cũng không còn cách nào nên tôi đồng ý thôi. Thực ra bản dựng cuối cùng không quá dài, thực tế lúc quay thì cảnh đó dài hơn rất nhiều, quan trọng nhất là cần đảm bảo hình ảnh phải đẹp". Nam diễn viên cũng cho biết phân cảnh này không tốn nhiều thời gian để hoàn thành.

Bên cạnh những phân cảnh tình cảm, việc Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên song ca cũng là một bất ngờ lớn bởi đây là lần hiếm hoi họ cùng làm điều này. Tài tử 7X cho biết mặc dù cô bạn thân từng phát hành album nhưng lần này cô lại khá căng thẳng khi bước vào phòng thu. "Cô ấy lâu rồi chưa vào phòng thu nên rất hồi hộp. Nhưng cô ấy cũng chăm chỉ tìm giáo viên luyện hát nên kết quả khá tốt", anh cho hay.

Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên vừa là cộng sự ăn ý trong công việc, vừa là bạn bè thân thiết ngoài đời ẢNH: HK01

Ngoài ra, trong buổi chia sẻ hậu trường quay MV, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên tiết lộ cảnh quay lãng mạn của họ được thực hiện ngay tại sảnh khách sạn nhiều người qua lại. Trước sự chú ý từ đám đông xung quanh, minh tinh 7X giữ thái độ chuyên nghiệp và cho biết cô không hề thấy ngại ngùng. Trong khi đó, tài tử phim Cửu Long thành trại hài hước: "May là có hàng rào chắn, chứ thật ra tôi cũng hơi ngại chút". Tuyên Huyên cho biết trước khi đạo diễn hô quay, Cổ Thiên Lạc pha trò, khiến cô bật cười, phá tan bầu không khí gượng gạo.

Ngoài cảnh "khóa môi", hai nghệ sĩ có những phân cảnh đầy cảm xúc khi khắc họa đôi tình nhân mất nhiều kiếp mới lại tìm thấy nhau. Tuyên Huyên cho biết cô thích nhất câu hát: "Người muốn gặp, ông trời sẽ sắp đặt", vì cảm thấy rất giống mối quan hệ giữa cô và Cổ Thiên Lạc. Nữ diễn viên chia sẻ rằng hai người quen biết hơn 30 năm, từng có hơn 10 năm không liên lạc, cho đến khi tình cờ gặp lại trong một sự kiện rồi mới thân thiết trở lại. Người đẹp cảm thán: "Mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên số".

Tình bạn lâu năm của Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên

Hai nghệ sĩ nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò ẢNH: HK01

Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên là một trong những cặp bạn diễn ăn ý và sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất làng giải trí Hồng Kông. Cả hai bằng tuổi, đều xuất thân từ TVB, trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Bộ đôi tài năng này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua hàng chục bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh: Hạnh phúc đâu tự có (1994), Thiên địa nam nhi (1996), Mỹ vị thiên vương (1997), Chú chó thông minh (1998), Hồ sơ trinh sát 4 (1999), Cỗ máy thời gian (2001), Đội chống tham nhũng (2018), Hiện trường tội phạm (2019), G Storm (2021)… Năm 2025, cặp sao tái hợp trong phim điện ảnh Tầm tần ký.

Họ có mối quan hệ thân thiết lâu năm, nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, được người hâm mộ tích cực gán ghép thành đôi. Tuy nhiên, họ không ít lần phủ nhận chuyện yêu đương, nhấn mạnh chỉ là bạn bè tốt. Tuyên Huyên từng chia sẻ: "Tôi và anh ấy giống như tri kỷ vậy. Chỉ cần anh ấy lên tiếng, tôi sẽ hết sức giúp đỡ". Còn Cổ Thiên Lạc khẳng định: "Cô ấy với tôi chỉ đơn thuần là bạn bè tốt. Vì đã chơi với nhau hơn 20 năm nên giữa chúng tôi dường như không có khoảng cách. Có lẽ điều này khiến mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi".