Cơ thủ trẻ Nguyễn Trần Thanh Tự kể về khoảnh khắc đăng quang thế giới

Vòng bảng nhạt nhòa của Nguyễn Trần Thanh Tự

Chức vô địch tại giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 không chỉ là cột mốc đáng nhớ của billiards Việt Nam, mà còn là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự (32 tuổi).

Nếu như người đồng đội Trần Quyết Chiến tỏa sáng rực rỡ ngay từ đầu, thì Nguyễn Trần Thanh Tự lại trải qua hành trình nhiều cung bậc, từ phong độ chưa như kỳ vọng ở vòng bảng đến sự trở lại mạnh mẽ ở vòng knock-out, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam bước lên đỉnh cao thế giới.

Nguyễn Trần Thanh Tự (trái) và Trần Quyết Chiến đã vô địch giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 ẢNH: NVCC

Chia sẻ sau chức vô địch, Nguyễn Trần Thanh Tự không giấu được cảm xúc. Anh cho biết bản thân "rất vui và hạnh phúc khi đăng quang giải đấu cùng anh Trần Quyết Chiến".

Với cơ thủ sinh năm 1994, đây không chỉ là một danh hiệu tập thể, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành sau nhiều năm thi đấu quốc tế. "Được đứng trên bục cao nhất thế giới trong màu áo đội tuyển là điều mà bất kỳ vận động viên nào cũng mơ ước", Nguyễn Trần Thanh Tự nói.

Anh chia sẻ rằng ở một giải đấu đòi hỏi tính ổn định cao và bản lĩnh thép, việc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành ngôi vô địch giúp bản thân giải tỏa không ít áp lực từng đè nặng trong suốt hành trình thi đấu.

Tuy nhiên, con đường đến vinh quang không hoàn toàn bằng phẳng. Ở vòng bảng, phong độ của Nguyễn Trần Thanh Tự chưa đạt như kỳ vọng. Anh thẳng thắn nhìn nhận phong độ không tốt khiến các trận đấu trở nên nhạt nhòa, thiếu sự bùng nổ vốn có.

"Một phần nguyên nhân đến từ yếu tố chuyên môn, nhưng cũng thừa nhận đây là lần đầu thi đấu ở thể thức mới nên gặp không ít trở ngại. Khi chưa thực sự bắt nhịp được với nhịp độ và tính chất đặc thù của giải, việc xử lý tâm lý và chiến thuật chưa đạt mức tối ưu là điều khó tránh khỏi. Ở các giải đấu đồng đội, áp lực không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân mà còn là trách nhiệm với tập thể. Điều đó đôi khi khiến vận động viên phải mất thêm thời gian để thích nghi", Nguyễn Trần Thanh Tự chia sẻ.

Nguyễn Trần Thanh Tự tại giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 ẢNH: NVCC

Sẽ hoàn thiện bản thân hơn, tiếp tục cố gắng

Theo Nguyễn Trần Thanh Tự, sự thay đổi rõ nét chỉ đến khi giải đấu bước sang vòng trong. "Tôi đã tận dụng quãng nghỉ để nhìn lại chính mình. Tôi cố gắng lấy lại tinh thần trong lúc nghỉ ngơi, kiểm tra lại bản thân để thi đấu tốt hơn. Đó không chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật mà còn là quá trình lấy lại tâm lý thi đấu. Trong những trận quyết định, tôi nghĩ rằng có nhiều yếu tố cùng hội tụ, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tập trung và chiến thuật hợp lý. Rất nhiều thứ kết hợp, nhưng quan trọng nhất là sự tập trung cũng như chiến thuật thi đấu tốt để có được kết quả đó", Nguyễn Trần Thanh Tự nhấn mạnh.

Sự trở lại đúng thời điểm đã giúp Nguyễn Trần Thanh Tự góp phần quan trọng trong hành trình đội tuyển Việt Nam tiến đến trận chung kết.

Nói về người đồng đội, cơ thủ 32 tuổi dành sự trân trọng đặc biệt cho Trần Quyết Chiến. Anh gọi người đàn anh là "đầu tàu" của đội tuyển.

"Anh Trần Quyết Chiến thi đấu rất xuất sắc, cứu lấy tinh thần và phong độ nhạt nhòa của tôi ở giai đoạn đầu. Hai anh em luôn thúc đẩy tinh thần cho nhau để thi đấu. Ở một giải đấu đồng đội, sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau đóng vai trò then chốt. Khi một người gặp khó khăn, người còn lại phải đủ bản lĩnh để nâng đỡ. Chính tinh thần ấy đã giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua những thời khắc thử thách", Nguyễn Trần Thanh Tự chia sẻ bày tỏ.

Cũng theo cơ thủ này, khi thi đấu trên đất khách, trước những đối thủ hàng đầu thế giới, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Nguyễn Trần Thanh Tự thừa nhận bản thân có cảm nhận rõ áp lực, nhưng lớn nhất vẫn là trách nhiệm mang thành tích về cho đội tuyển Việt Nam.

"Với kinh nghiệm chinh chiến quốc tế giúp tôi không bị cuốn theo những tác động bên lề. Nhưng phải thừa nhận yếu tố may mắn góp phần vào thành công chung, và điều cốt lõi vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu ổn định", Nguyễn Trần Thanh Tự cho hay.

Nguyễn Trần Thanh Tự cho biết mục tiêu trước mắt là tập luyện thật tốt để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới ẢNH: NVCC

Theo Nguyễn Trần Thanh Tự, chức vô địch tại giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 giúp anh giải tỏa được phần nào áp lực tích tụ trong thời gian qua. Tuy nhiên, anh không xem đây là điểm dừng. "Tôi sẽ hoàn thiện bản thân hơn, tiếp tục cố gắng. Việc vượt qua giai đoạn phong độ thiếu ổn định rồi bứt phá đúng lúc cũng là bài học lớn với tôi. Đó là kinh nghiệm quý để chuẩn bị cho những chặng đường phía trước", cơ thủ này khẳng định.

Về định hướng tương lai, Nguyễn Trần Thanh Tự cho biết mục tiêu trước mắt là tập luyện thật tốt để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới.

"Tôi cố gắng lấy lại phong độ và cảm giác tốt nhất để chinh chiến những giải đấu sắp tới, hướng đến thành tích cao nhất. Việc duy trì sự ổn định lâu dài luôn là thách thức lớn với mọi cơ thủ. Với tôi, chức vô địch lần này vừa là động lực, vừa là áp lực tích cực để bản thân tiếp tục hoàn thiện", Nguyễn Trần Thanh Tự nói.

Nam cơ thủ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển Việt Nam. "Tôi xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ cũng như tất cả những người đã ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Chính sự động viên đó giúp hai anh em thi đấu tốt hơn", anh chia sẻ.