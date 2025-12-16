Cô trò giữa nỗi lo sạt lở

Điểm chính Trường mẫu giáo Phong Lan nằm ở xã miền núi Trà Tập (TP.Đà Nẵng), là nơi học tập của 47 trẻ và công tác của 10 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Dù được xây dựng kiên cố, nhưng vị trí trường nằm sát chân núi, trên nền đất yếu nên thường xuyên bị tác động bởi sạt lở. Sau đợt mưa lớn cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, taluy phía hông trường bị sạt mạnh, đất đá tràn cả vào khuôn viên trường và đe dọa các hộ dân sống lân cận.

Sạt lở đe dọa công tác dạy và học tại điểm chính Trường mẫu giáo Phong Lan ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng lo ngại hơn, những vết nứt trên mái taluy tiếp tục mở rộng, cảnh báo nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều vị trí phía sau trường cũng xuất hiện tình trạng sụt lún, từng mảng đất lớn bị cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của cô và trò.

Nguy cơ sạt lở khiến nhiều phụ huynh dè dặt khi đưa con đến trường. Chị Hồ Thị Vế (ở thôn 6, xã Trà Tập) lo lắng: "Tôi sợ mất an toàn nên nhiều lúc không dám cho con đi học. Xung quanh trường sạt lở nhiều quá, trời mưa thì đường đi lại khó khăn, có chỗ sụt sâu nhìn rất đáng sợ".

Bà Lê Thị Trâm, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Phong Lan, cho biết tình trạng sạt lở diễn ra ngày một nghiêm trọng sau đợt mưa lớn vừa qua. "Những âm thanh đất đá rơi lộp bộp từ phía taluy ám ảnh cả giáo viên lẫn trẻ nhỏ", bà Trâm nói.

Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, cho biết trước mắt xã đã cho xử lý tạm thời điểm sạt lở để đảm bảo an toàn cho cô và trò, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp ngắn hạn. Về lâu dài, xã đang khảo sát quỹ đất phù hợp để xây dựng mới điểm trường, nhằm đảm bảo an toàn công tác dạy và học cho hàng trăm trẻ.

"Chúng tôi đã đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 - 2030. Rất mong sắp tới UBND TP.Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí để sớm triển khai xây dựng điểm trường mới nhằm đảm bảo việc học tập cho con em trên địa bàn xã", ông Thực nói.