Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Cơ trưởng đánh cơ phó ngay trong buồng lái chuyến bay

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
24/01/2026 09:15 GMT+7

Cơ trưởng bị cáo buộc đấm cơ phó trong buồng lái sau tranh cãi về việc chạy quá tốc độ trên đường băng sân bay.

Theo báo Đài Loan Focus Taiwan, hãng hàng không EVA Air đã đình chỉ công tác cơ trưởng và mở cuộc điều tra nội bộ về hành vi của ông ta sau khi người này bị cáo buộc đấm cơ phó trong lúc máy bay đang lăn bánh trên đường băng sân bay quốc tế Los Angeles LAX, Mỹ.

Tờ báo đưa tin, cơ phó thông báo cho cơ trưởng rằng họ đang lăn bánh vượt quá tốc độ giới hạn 30 hải lý/giờ (55,56km). Sau nhiều lần cảnh báo, cơ phó được cho là đã sử dụng phanh tay theo đúng quy trình vận hành tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, cơ trưởng không những không đón nhận những lời cảnh báo một cách tích cực mà còn đấm cơ phó ít nhất bốn lần ngay trong buồng lái.

Cơ trưởng đánh cơ phó ngay trong buồng lái chuyến bay- Ảnh 1.

Cơ trưởng và cơ phó cùng điều khiển chuyến bay

ẢNH: GETTY

"EVA Air đã tiến hành điều tra ngay lập tức sau khi biết về vụ việc", hãng hàng không có trụ sở tại Đài Loan cho hay trong một tuyên bố được chia sẻ với trang tin hàng không AirLive. "Chúng tôi đang nỗ lực xác nhận chi tiết chính xác về những gì đã xảy ra và đã đình chỉ công tác của cơ trưởng liên quan cho đến khi có kết quả điều tra".

EVA Air không xác nhận chuyến bay nào hoặc ngày xảy ra vụ việc cũng như danh tính phi công. Tuy nhiên, nguồn tin tố giác cho biết vụ việc xảy ra vào cuối tháng 12.2025. Đồng thời nói thêm rằng, phi công đã có hành vi "không ổn định" về mặt cảm xúc và có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của hành khách.

Hãng hàng không cho biết, dữ liệu từ hộp đen truy cập nhanh của chuyến bay cho thấy máy bay tuân thủ quy định về tốc độ di chuyển trên đường băng.

Cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan xác nhận rằng họ sẽ điều tra vụ việc và sẽ áp dụng các hình phạt pháp lý nếu phát hiện hành động của phi công ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách.

Tin liên quan

Thông tin đầu tiên về kết quả tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Thông tin đầu tiên về kết quả tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích MH370 mới nhất được triển khai từ ngày 30.12 năm ngoái và dự kiến kết thúc trong 55 ngày. Đến nay, các thông tin liên quan rất hiếm hoi và đây là kết quả chính thức đầu tiên

Khám phá thêm chủ đề

cơ phó Phi công chuyến bay EVA Air
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận