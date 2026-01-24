Cơ trưởng đánh cơ phó ngay trong buồng lái chuyến bay

Theo báo Đài Loan Focus Taiwan, hãng hàng không EVA Air đã đình chỉ công tác cơ trưởng và mở cuộc điều tra nội bộ về hành vi của ông ta sau khi người này bị cáo buộc đấm cơ phó trong lúc máy bay đang lăn bánh trên đường băng sân bay quốc tế Los Angeles LAX, Mỹ.

Tờ báo đưa tin, cơ phó thông báo cho cơ trưởng rằng họ đang lăn bánh vượt quá tốc độ giới hạn 30 hải lý/giờ (55,56km). Sau nhiều lần cảnh báo, cơ phó được cho là đã sử dụng phanh tay theo đúng quy trình vận hành tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, cơ trưởng không những không đón nhận những lời cảnh báo một cách tích cực mà còn đấm cơ phó ít nhất bốn lần ngay trong buồng lái.

Cơ trưởng và cơ phó cùng điều khiển chuyến bay ẢNH: GETTY

"EVA Air đã tiến hành điều tra ngay lập tức sau khi biết về vụ việc", hãng hàng không có trụ sở tại Đài Loan cho hay trong một tuyên bố được chia sẻ với trang tin hàng không AirLive. "Chúng tôi đang nỗ lực xác nhận chi tiết chính xác về những gì đã xảy ra và đã đình chỉ công tác của cơ trưởng liên quan cho đến khi có kết quả điều tra".

EVA Air không xác nhận chuyến bay nào hoặc ngày xảy ra vụ việc cũng như danh tính phi công. Tuy nhiên, nguồn tin tố giác cho biết vụ việc xảy ra vào cuối tháng 12.2025. Đồng thời nói thêm rằng, phi công đã có hành vi "không ổn định" về mặt cảm xúc và có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của hành khách.

Hãng hàng không cho biết, dữ liệu từ hộp đen truy cập nhanh của chuyến bay cho thấy máy bay tuân thủ quy định về tốc độ di chuyển trên đường băng.

Cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan xác nhận rằng họ sẽ điều tra vụ việc và sẽ áp dụng các hình phạt pháp lý nếu phát hiện hành động của phi công ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách.