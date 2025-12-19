Coca-Cola công bố chiến dịch tết 2026

Lấy tinh thần đồng sáng tạo làm trung tâm, Coca-Cola mong muốn xóa nhòa khoảng cách thế hệ, nơi giá trị truyền thống giao thoa cùng năng lượng hiện đại của người trẻ. Thông điệp này được truyền tải qua phim tết sắp ra mắt, ứng dụng công nghệ AI như một chất xúc tác sáng tạo, đồng thời được mở rộng qua chuỗi hoạt động tương tác trên nền tảng số với các vật phẩm tết được làm mới như dây pháo cách điệu, bao lì xì trao tâm ý hay khăn bàn cho bữa tiệc tết.

Song song, Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững cùng cộng đồng với khoản hỗ trợ hơn 9 tỉ đồng cho người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời tiếp nối chương trình "Chợ Tết 0 Đồng" năm thứ 4, góp phần mang đến một mùa tết no ấm cho hàng nghìn gia đình khó khăn.