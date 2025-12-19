Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Coca-Cola công bố chiến dịch tết 2026

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
19/12/2025 18:00 GMT+7

Coca-Cola Việt Nam chính thức khởi động chiến dịch tết 2026 với thông điệp 'Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới'. Chiến dịch mang đến một góc nhìn mới mẻ: Tết không chỉ là những phong tục quen thuộc, mà còn là hành trình để mỗi người cùng góp sức 'dệt' nên không khí lễ hội bằng sự sáng tạo và kết nối.

Coca-Cola công bố chiến dịch tết 2026 - Ảnh 1.

Lấy tinh thần đồng sáng tạo làm trung tâm, Coca-Cola mong muốn xóa nhòa khoảng cách thế hệ, nơi giá trị truyền thống giao thoa cùng năng lượng hiện đại của người trẻ. Thông điệp này được truyền tải qua phim tết sắp ra mắt, ứng dụng công nghệ AI như một chất xúc tác sáng tạo, đồng thời được mở rộng qua chuỗi hoạt động tương tác trên nền tảng số với các vật phẩm tết được làm mới như dây pháo cách điệu, bao lì xì trao tâm ý hay khăn bàn cho bữa tiệc tết.

Song song, Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững cùng cộng đồng với khoản hỗ trợ hơn 9 tỉ đồng cho người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời tiếp nối chương trình "Chợ Tết 0 Đồng" năm thứ 4, góp phần mang đến một mùa tết no ấm cho hàng nghìn gia đình khó khăn.

