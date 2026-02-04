Coca-Cola cùng Hội Chữ thập đỏ ‘dệt’ mùa tết ấm áp cho hoàn cảnh khó khăn

Chương trình có sự đồng hành chiến lược từ Coca-Cola Việt Nam và Quỹ Coca-Cola

Hoạt động "Tết Nhân ái - Chợ Tết 0 đồng", được tổ chức tại TP.HCM, Đà Nẵng và Tây Ninh, hỗ trợ nhu yếu phẩm, kiến tạo không gian văn hóa vui chơi tết cho 3.000 người bao gồm: hộ nghèo, hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi neo đơn…

Bên cạnh đó, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chú trọng công tác tái thiết cuộc sống cho người dân vùng bão lũ thông qua khoản viện trợ không hoàn lại 150.000 USD từ Quỹ Coca-Cola toàn cầu. Nguồn lực này đã hỗ trợ 3.200 người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 và 11 tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống và an tâm đón tết.

Những hỗ trợ kịp thời và thiết thực này không chỉ giúp người dân vơi bớt gánh nặng trong dịp cuối năm mà còn góp phần mang lại mùa tết sẻ chia, ấm áp và trọn vẹn hơn. Với những đóng góp tích cực và bền bỉ, Coca-Cola Việt Nam đã được T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh danh là đơn vị có nhiều đóng góp tiêu biểu trong Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.