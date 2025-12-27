Coca-Cola và hành trình làm mới di sản tết Việt bằng AI

Phim ngắn của Coca-Cola khơi dậy tinh thần đồng sáng tạo, nơi mỗi người góp một "sợi chỉ" riêng để cùng "dệt" nên mùa xuân trọn vẹn, đồng thời mang đến lời giải đầy cảm xúc cho bài toán: Làm thế nào để những giá trị ngàn đời vẫn "sống" rực rỡ trong kỷ nguyên số?

"Chất xúc tác" số: Lời giải cho bài toán kết nối thế hệ

Trong bối cảnh tết hiện đại, Coca-Cola hiểu rằng để những giá trị văn hóa như sự sum vầy hay tình thân trở nên hấp dẫn với Gen Z, chúng cần được kể bằng một ngôn ngữ mới: ngôn ngữ của công nghệ và sự sáng tạo. Việc thương hiệu tiên phong sử dụng AI để kể câu chuyện tết mang một ý nghĩa đặc biệt, vượt xa giới hạn của một sản phẩm truyền thông đơn thuần.

Coca-Cola kết hợp tinh hoa thủ công với AI và công nghệ hoạt hình hiện đại, mở ra hướng sáng tạo mới cho mùa tết

Phim ngắn "Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới" đóng vai trò như một "cú hích" thị giác, biến những nét đẹp cổ truyền trở nên sống động, gần gũi và đầy lôi cuốn. Thông qua lăng kính công nghệ, hình ảnh Én Vàng lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt gấm không chỉ báo hiệu mùa xuân về mà còn trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối những thế hệ khác biệt trong gia đình lại gần nhau hơn.

Coca-Cola tiên phong ứng dụng AI để làm mới câu chuyện tết, kết nối truyền thống với thế hệ trẻ

Để thực hiện phim ngắn này, Coca-Cola đã bắt tay cùng đội ngũ sáng tạo trong nước và quốc tế, tạo nên một bước tiến ngoạn mục khi dung hòa sự tỉ mỉ của thủ công với sức mạnh tiên tiến của AI, thiết kế hiện đại và công nghệ hoạt hình. Điều đáng nói, những thước phim này không phải là hình ảnh được tạo sinh ngẫu nhiên. Đó là thành quả của sự lao động nghệ thuật nghiêm túc với vô số bản phác thảo, hình ảnh tĩnh và hàng ngàn phép thử trên các công cụ hiện đại. Chính sự kết hợp này đã giúp Coca-Cola "dệt" nên tết mới từ những cảm hứng quen thuộc nhất.

Đội ngũ sáng tạo dùng biểu cảm người thật kết hợp AI, hoàn thiện chuyển động nhân vật

Bữa tiệc thị giác: Khi thế giới được dệt từ ngàn sợi chỉ

Phim ngắn "Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới" dẫn dắt người xem vào một không gian nghệ thuật độc đáo, nơi ngôn ngữ của nghệ thuật dệt vải trở thành chất liệu chính tạo nên mọi khung hình. Bước vào thế giới ấy, khán giả sẽ choáng ngợp trước một không gian tết được kiến tạo từ các sợi chỉ kỹ thuật số đan cài tinh tế.

Nổi bật giữa không gian là hình tượng Én Vàng, "linh hồn" của mùa xuân. Được dệt bằng những sợi vàng óng ả, Én Vàng chao lượn bay khắp các khu phố, lướt qua những cành đào thắm, mai vàng đang bung nở rực rỡ và mang theo may mắn đến từng hiên nhà.

Hành trình Én Vàng bay lượn kết nối những mảnh ghép cuộc sống chính là hình ảnh ẩn dụ sâu sắc: Tết không tự nhiên thành hình, mà được "dệt" nên từ sự chung tay, gắn kết của mỗi cá nhân để tạo nên một bức tranh đoàn viên rực rỡ

Dưới lăng kính công nghệ 3D, từng chi tiết nhỏ nhất như đồng xu may mắn, bao lì xì đỏ thắm cho đến lon Coca-Cola biểu tượng đều hiện lên sống động với hiệu ứng nổi khối đầy chân thực. Sự chuyển động mượt mà của những "sợi chỉ" AI này đã đánh thức một niềm hứng khởi rạo rực, lan tỏa năng lượng tích cực của mùa mới.

Dưới lăng kính của công nghệ AI, từng chi tiết nhỏ nhất đều hiện lên sinh động

Không chỉ dừng lại ở phần nhìn, tác phẩm còn là sự cộng hưởng của âm nhạc được phối khí bắt tai giữa các nhạc cụ dân tộc Việt Nam và dàn nhạc giao hưởng đương đại. Tất cả tạo nên một bản hòa ca để bản sắc văn hóa và tinh thần hiện đại cùng hòa quyện, dẫn dắt cảm xúc người xem qua từng khung hình mãn nhãn.

Được biết, phim ngắn "Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới" thuộc chiến dịch tết cùng tên của Coca-Cola. Đại diện Coca-Cola Việt Nam chia sẻ, chiến dịch "Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới" không chỉ dừng lại ở việc làm mới hình ảnh, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần đồng kiến tạo. Với Coca-Cola, tết đẹp nhất là cái tết ta cùng nhau tạo nên. Khi các thế hệ gặp nhau trong cùng một niềm vui, những giá trị quen thuộc được tiếp nối theo cách mới mẻ hơn. Chính sự chung tay của mỗi người sẽ là sợi chỉ màu sắc nhất để "dệt" nên một năm mới rực rỡ.

Tinh thần "dệt nên tết mới" sẽ tiếp tục được Coca-Cola lan tỏa qua chuỗi hoạt động số và lễ hội tết sôi nổi trong thời gian tới. Với sự kết hợp mãn nhãn giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ AI, Coca-Cola đã và đang thắp lên niềm hứng khởi, mời gọi mọi người cùng Én Vàng tham gia vào hành trình lan tỏa niềm vui và tạo nên những khoảnh khắc sum vầy đáng nhớ trong dịp tết 2026.