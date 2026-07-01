Coca-Cola Việt Nam phát triển kinh doanh song hành trách nhiệm xã hội

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Một doanh nghiệp FDI có thể duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn khi sở hữu một nền tảng hạ tầng vững chắc, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về hiệu suất và môi trường. Nổi bật trong chiến lược của Coca-Cola là sự kiện khánh thành nhà máy tại khu công nghiệp Phú An Thạnh (xã Bến Lức, Tây Ninh) với tổng vốn đầu tư lên đến 136 triệu USD.

Nhà máy Tây Ninh là cơ sở sản xuất có quy mô lớn nhất trong hệ thống Coca-Cola Việt Nam

Nhà máy Tây Ninh là cơ sở thực phẩm đồ uống đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Công trình xanh LEED cấp độ Vàng (V4: BD+C). Bên cạnh đó, thông qua các nhà máy sản xuất và chuỗi cung ứng giá trị, Coca-Cola Việt Nam còn tạo việc làm cho khoảng 4.000 nhân viên trực tiếp và gấp 6 - 8 lần số lượng lao động gián tiếp, đóng góp tích cực vào bức tranh kinh tế tại các địa phương nơi công ty hoạt động.

Chính những bước tiến vững chắc về hạ tầng này đã tạo nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp ghi dấu hành trình hoạt động bền bỉ. Sự nỗ lực đó được công nhận rộng rãi qua việc công ty có năm thứ 3 liên tiếp được vinh danh là một trong 10 doanh nghiệp FDI bền vững tiêu biểu, đồng thời dẫn đầu nhóm doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026.

Coca-Cola Việt Nam được vinh danh tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026

Quản lý bao bì: Từ thiết kế đến hợp tác đa bên

Là một doanh nghiệp sản xuất tiêu dùng quy mô lớn, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm dựa trên 2 trụ cột cốt lõi: Thiết kế - Hợp tác để thu gom.

Về mặt thiết kế, Coca-Cola đã triển khai từ sớm như việc loại bỏ màng co nhựa trên nắp chai nước tinh khiết Dasani từ 2019, thay thế chai nhựa màu xanh đặc trưng của Sprite bằng chai nhựa trong suốt vào 2021, in thông điệp "Tái chế tôi" trên tất cả bao bì để khuyến khích người dùng phân loại rác tại nguồn. Năm 2022, sự ra mắt của chai Coca-Cola làm từ 100% nhựa tái chế rPET (không bao gồm nắp và nhãn) giúp giảm sử dụng khoảng 2.000 tấn nhựa nguyên sinh mỗi năm. Gần đây nhất, doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng công nghệ sản xuất bao bì nhỏ gọn với dòng sản phẩm "Chai bỏ túi" PET 250 ml mới, giúp giảm lượng nhựa sử dụng, đánh dấu thêm bước tiến quan trọng trong nỗ lực quản lý bao bì.

Ngoài ra, là một trong những thành viên sáng lập của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) từ 2019, Coca-Cola luôn chủ động tham gia vào nỗ lực xây dựng hạ tầng thu gom tại địa phương. Đồng thời, thông qua việc đồng hành cùng tổ chức GreenHub (2022 - 2023), dự án tại huyện Cần Giờ đã thành công thu gom và xử lý 152 tấn rác thải nhựa, tạo ra một mô hình thực tiễn về quản lý rác thải có sự tham gia của cộng đồng.

Các bạn trẻ háo hức tham gia vào hành trình tái sinh chai nhựa

Nổi bật từ 2023 đến nay là chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" tại TP.HCM và Hà Nội, dự án đã hợp tác cùng các đơn vị như VECA, BOTOL và GreenU để lắp đặt các máy thu gom tại các khu dân cư và nhiều trường đại học lớn. Việc kết hợp cơ chế tích điểm đổi quà trên Mini-app Zalo không chỉ giúp thu gom thành công hàng trăm nghìn chai nhựa và lon nhôm, mà còn nâng cao nhận thức của người trẻ về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải nhựa.

Trách nhiệm xã hội và những dấu ấn vì cộng đồng

Bên cạnh chiến lược phát triển kinh doanh, Coca-Cola còn thể hiện trách nhiệm xã hội qua những hoạt động hỗ trợ kịp thời, thiết thực và mang lại giá trị nhân văn sâu sắc. Tiêu biểu là chương trình "Chợ Tết 0 Đồng" đã được triển khai 4 năm liên tiếp, trao tặng hơn 6.000 phần quà nhu yếu phẩm đến các hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM, Tây Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Bắc Ninh, góp phần mang đến một cái tết đủ đầy hơn cho cộng đồng.

Coca-Cola đồng hành, hỗ trợ cho người dân có mùa tết trọn vẹn

Thông qua Quỹ Coca-Cola toàn cầu, doanh nghiệp đã chủ động cung cấp nguồn viện trợ nhân đạo không hoàn lại trị giá 150.000 USD (hơn 3,9 tỉ đồng) để hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Thái Nguyên và Bắc Ninh. Trước đó, thương hiệu cũng đã kịp thời đóng góp 16 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nhìn lại chặng đường 30 năm, thành công của Coca-Cola tại Việt Nam đến từ việc kết hợp hài hòa giữa đầu tư sản xuất thông minh và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Cách doanh nghiệp này song hành giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội đã cho thấy cam kết phát triển lâu dài, thịnh vượng cùng đất nước.