Coco Lee: 30 năm huy hoàng và dấu chấm hết ở tuổi 48

‘Mariah Carey của châu Á’

Coco Lee ra mắt vào thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhạc pop của châu Á BAIDU

Coco Lee sinh năm 1975 tại Hồng Kông, vì cha mất trước khi nữ ca sĩ chào đời nên cô lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mẹ cùng hai chị gái. Lên 9 tuổi, người đẹp cùng gia đình chuyển đến sống ở San Francisco (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp trung học, Coco Lee có dịp trở về xứ Cảng thơm và có duyên tham gia một cuộc thi hát do TVB tổ chức rồi giành vị trí á quân. Ngay sau đó, giọng ca 17 tuổi được ký hợp đồng thu âm với Capital Artists - công ty từng đứng sau thành công của các huyền thoại như Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh.

Năm 1993, Coco Lee bắt đầu theo đuổi đam mê âm nhạc và xuất hiện trong một số album tổng hợp. Tháng 6.1994, nữ ca sĩ phát hành album solo đầu tiên bằng tiếng Quan Thoại với tên Love from Now On rồi tiếp tục gây chú ý với album Promise Me được tung ra khoảng 6 tháng sau đó. Sang năm 1995, ngôi sao mới của làng nhạc Hương cảng phát hành album tiếng Anh Brave Enough to Love đồng thời trở lại đầy ngoạn mục với album tiếng Hoa Woman in Love.

Khi sự nghiệp đang cất cánh, cô ký hợp đồng với Sony Music Entertainment và nhanh chóng trở lại đường đua âm nhạc với album Coco Lee. Sản phẩm lập tức gây sốt tại Hồng Kông và lan ra nhiều nước trong khu vực, trở thành album bán chạy nhất châu Á năm 1996. Album Di Da Di (1998) của cô từng bán được 1 triệu bản sau chưa đầy 3 tháng. Tính đến năm 2000, diva Hồng Kông bán được hơn 7,5 triệu album ở châu Á. Giữa thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, hầu như năm nào mỹ nhân đình đám này cũng tung album mới và gặt hái thành công vang dội.

Nữ ca sĩ 7X theo đuổi phong cách gợi cảm, khỏe khoắn và đầy phóng khoáng BAIDU

Diva này không chỉ chinh phục khán giả bởi giọng hát nội lực mà còn gây thương nhớ với vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút CHỤP MÀN HÌNH

Sinh ra ở Hồng Kông nhưng lớn lên tại Mỹ, ở Coco Lee vừa mang vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút với những đường nét đặc trưng của phụ nữ Á Đông lại toát lên sự gợi cảm, phóng khoáng từ phương Tây. Nữ ca sĩ 7X chinh phục công chúng bằng giọng hát nội lực, đầy cảm xúc; nhờ sở hữu quãng giọng rộng, cô được mệnh danh là “Mariah Carey của châu Á”.

Danh tiếng của Coco Lee cũng vượt khỏi biên giới Hồng Kông, được nhiều khán giả quốc tế biết đến khi thể hiện các ca khúc trong nhiều bộ phim điện ảnh đình đám. Năm 1998, cô được Disney mời thể hiện ca khúc chủ đề Reflection đồng thời lồng tiếng cho phim hoạt hình Mulan bản tiếng Trung. Bản tình ca Before I Fall in Love của ngôi sao 7X này cũng được đưa vào nhạc phim của tác phẩm ăn khách Runaway Bride (Cô dâu chạy trốn) có Julia Roberts và Richard Gere đóng chính. Năm 2000, Coco Lee nổi đình đám khi thể hiện ca khúc A Love Before Time trong bộ phim Ngọa hổ tàng long, nhạc phẩm được đề cử Oscar ở hạng mục Bài hát gốc hay nhất.

Coco Lee biểu diễn tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 73 (2001) INSTAGRAM NV

Danh tiếng của Coco sớm vươn tầm quốc tế, cô trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện danh giá GETTY

Theo HK01, Coco Lee không chỉ gặt hái được thành công vang dội tại thị trường Hoa ngữ mà còn tạo được sức hút tại làng nhạc Mỹ khi phát hành nhiều album tiếng Anh toàn cầu, có nhiều ca khúc vào bảng xếp hạng Billboard tại xứ cờ hoa. Cô là nữ ca sĩ gốc Hoa đầu tiên hát trên sân khấu lễ trao giải Oscar. Người đẹp được truyền thông phương Tây nhắc đến là một trong những giọng ca gốc Hoa xuất sắc nhất đồng thời xếp vào hàng diva.

Trong suốt sự nghiệp ca hát, Coco Lee đã phát hành 18 album phòng thu, 2 live album, 5 album tổng hợp cùng hàng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng khác. Giọng ca nội lực này còn gây choáng với hàng trăm buổi biểu diễn, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm đồng thời hoàn thành 6 chuyến lưu diễn ăn khách. Cùng với đó, nữ ca sĩ gây tiếng vang khi từng kết hợp với nhiều ngôi sao đình đám: John Legend, Kelly Price, Vương Lực Hoành…

Coco Lee vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi trong những năm cuối đời. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng INSTAGRAM NV

Những năm cuối đời, Coco Lee vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, cô tham gia nhiều buổi biểu diễn, ra mắt ca khúc mới và thường xuất hiện trên sóng truyền hình. Năm 2019 - 2020, giọng ca 7X tổ chức chuyến lưu diễn kỷ niệm 25 năm ca hát với hơn 20 buổi biểu diễn càn quét qua Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Singapore, Malaysia và Mỹ. Ngôi sao sinh năm 1975 cũng từng xuất hiện trong một số bộ phim: No Tobacco, Master of Everything, Forever Young. Nghệ sĩ tài năng này từng giành ngôi quán quân I Am a Singer (2016), đảm nhận vai trò cố vấn, giám khảo của nhiều chương trình âm nhạc, giải trí ăn khách: Chinese Idol, World's Got Talent, Jungle Voice…

Hôn nhân đổ vỡ, trầm cảm và dấu chấm hết ở tuổi 48

Coco Lee tổ chức đám cưới triệu đô với doanh nhân giàu có Bruce Rockowitz hồi 2011 HK01

Coco Lee từng tâm sự khi lớn lên trong gia đình thiếu vắng bóng dáng của người cha và mọi gánh nặng đều đè lên vai người mẹ góa, cô được dạy dỗ để trở nên mạnh mẽ và độc lập. Nữ ca sĩ muốn trở thành hình mẫu cho nhiều phụ nữ ngoài kia, khuyến khích họ không ngừng cố gắng và nỗ lực trong cuộc sống, khiến họ tin rằng phụ nữ hoàn toàn có được sự nghiệp lẫn gia đình.

Đó là lý do Coco luôn nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật nhưng không quên vun đắp hạnh phúc riêng. Nữ ca sĩ trải qua mối tình 8 năm với doanh nhân người Canada Bruce Rockowitz trước khi quyết định về chung nhà với ông vào năm 2011. Cặp đôi tổ chức đám cưới xa hoa, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng: Alicia Keys, Bruno Mars, Ne-Yo, Thành Long, Củng Lợi, Chương Tử Di… Sau khi kết hôn, danh ca gốc Hoa sống hạnh phúc cùng Rockowitz và hai con riêng của chồng.

Coco Lee đau khổ khi nhiều năm kết hôn vẫn không có con dù cô đã thử thụ tinh nhân tạo không ít lần CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc sống êm ấm cùng vòng xoáy tất bật của công việc từng khiến nữ danh ca trì hoãn chuyện có con trong nhiều năm. Thế nhưng, khi càng lớn tuổi, nỗi khao khát làm mẹ càng trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Đến lúc đã ngoài 40, ngôi sao này nhiều lần thực hiện thụ tinh nhân tạo với mong muốn có con nhưng không thành công.

Cuộc hôn nhân của cô với chồng đại gia cũng dần trở nên rạn nứt sau hơn một thập niên chung sống. Đầu năm 2023, truyền thông Hồng Kông tiết lộ giọng ca A Love Before Time và chồng đã âm thầm ly thân, nguyên nhân được cho là do Bruce Rockowitz nhiều lần ngoại tình. Việc bị phản bội, con riêng của chồng (vốn được Coco xem như con ruột) thờ ơ cùng nỗi dằn vặt bỏ lỡ cơ hội làm mẹ khiến ngôi sao 48 tuổi suy sụp, đau khổ và sụt cân nghiêm trọng trong những tháng qua.

Sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của Coco Lee đều sa sút nghiêm trọng suốt thời gian qua WEIBO NV

Đầu năm nay, Coco Lee trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng ở chân, phải tập đi lại vô cùng khó khăn. Giọng ca 7X tiết lộ cô bị khuyết tật bẩm sinh ở chân trái và từng thực hiện một ca phẫu thuật khi mới 2 tuổi nhưng không thành công nên phải dựa vào chân phải để nâng đỡ cơ thể suốt nhiều năm. Mặc dù được bác sĩ cảnh báo hạn chế vận động mạnh, nữ nghệ sĩ vẫn theo đuổi đam mê nhảy múa, thực hiện những buổi biểu diễn cuồng nhiệt bất chấp biến chứng khó lường.

Cùng với đó, Coco Lee đối mặt với các vấn đề tâm lý từ nhiều năm qua và sức khỏe tinh thần của cô sa sút nghiêm trọng trong những tháng gần đây. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh tích cực, lạc quan. Trong bài viết đón năm mới 2023, giọng ca Just No Other Way từng bộc bạch: “Tình yêu và niềm tin là hai từ yêu thích mà tôi luôn khắc ghi trong tim, là thứ mà tôi rất cần để vượt qua một năm đầy khó khăn này. Đôi khi cuộc sống dường như khiến ta không thể chịu đựng nổi nhưng tôi đã thích nghi với nó bằng tinh thần của một nữ chiến binh và đối mặt với chúng một cách dũng cảm”.

Nữ ca sĩ chia sẻ cô cố gắng vượt qua những vấn đề cá nhân bằng thái độ tích cực INSTAGRAM NV

Mặc dù cố gắng đối diện với những biến cố bằng thái độ tích cực và sự dũng cảm nhưng nữ chiến binh ấy cuối cùng đã gục ngã... Tối 5.7, Nancy và Carol Lee - hai chị gái của Coco Lee, khiến dư luận bàng hoàng khi thông báo nữ ca sĩ đã tự kết liễu đời mình tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Gia đình tiết lộ danh ca 48 tuổi đã cố tự tử vào ngày 2.7, được người thân phát hiện và đưa đến bệnh viện nhưng đã trút hơi thở cuối cùng sau 3 ngày tích cực cứu chữa. “Coco đã bị trầm cảm từ nhiều năm nay nhưng tình trạng của em ấy xấu đi nghiêm trọng trong vài tháng qua. Mặc dù Coco đã tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia và cố gắng hết sức để chống lại chứng trầm cảm, nhưng thật đáng buồn là con quỷ bên trong đã đánh gục em”, chị gái của cố nghệ sĩ đưa ra tuyên bố.

Gia đình của nữ ca sĩ cũng chia sẻ: “Năm 2023 cũng đánh dấu 30 năm sự nghiệp ca hát của Coco. Trong 29 năm qua, ngoài việc giành được sự tán dương từ công chúng quốc tế với những ca khúc ăn khách và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua những màn diễn live xuất sắc, em còn được biết đến là một người làm việc không mệt mỏi để mở ra một thế giới mới cho các ca sĩ Trung Quốc trong làng âm nhạc quốc tế… Chúng tôi tự hào về em”.

Coco Lee tự kết liễu cuộc đời sau chuỗi ngày kiệt quệ vì trầm cảm INSTAGRAM NV

Tin tức về sự ra đi đột ngột của Coco Lee trở thành cú sốc lớn đối với người hâm mộ Hồng Kông lẫn quốc tế đồng thời phủ sóng khắp các trang tin nổi tiếng thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn với Straits Times hồi 2014, Coco Lee chia sẻ cô muốn được nhớ đến là một nghệ sĩ luôn đem lại niềm vui cho mọi người. Ngôi sao 7X từng bày tỏ: “Tôi muốn mọi người vui vẻ khi xem tôi hát và nhảy. Tôi muốn mang lại niềm vui thông qua âm nhạc của mình”. Giờ đây, chắc hẳn nữ ca sĩ sẽ luôn được người hâm mộ nhớ đến với hình ảnh như thế…