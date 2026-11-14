Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương và TP.Hà Nội qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đại diện các cơ quan di sản, các dòng họ khoa bảng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, thế hệ nhà giáo, các cơ sở giáo dục và các thủ khoa xuất sắc; cùng đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Hậu đường của khu Thái học Ảnh: TTXVN

Trình bày Diễn văn kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tầm nhìn vượt thời gian của bậc tiền nhân từ ngàn năm trước khi lập Quốc Tử Giám đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Muốn đất nước trường tồn, tự chủ và vươn tầm thế giới, cội gốc muôn đời vẫn là vun bồi sự học, nuôi dưỡng tài năng, hiền tài được giao trọng trách và hết lòng cống hiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ khi trí tuệ nhân tạo có thể đưa ra câu trả lời chỉ trong vài giây, giá trị của nhà trường không còn dừng ở việc truyền thụ tri thức sẵn có, mà nằm ở chỗ rèn luyện cho người học khả năng tư duy độc lập, có nhân cách tốt và khát vọng vươn lên với định hướng trí tuệ nhân tạo càng phát triển, mỗi cá nhân càng phải học nhiều hơn để làm chủ bản thân - đó chính là cốt lõi của thực học.

Để tiếp nối những giá trị trường tồn của Quốc Tử Giám, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, bảo tồn di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đưa tinh thần và sức sống của di sản hiện diện sinh động trong đời sống học đường.

Trong không gian cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu đã tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).