Thế giới

Colombia đã tìm thấy nghị sĩ bị bắt cóc ở nhà riêng

Thụy Miên
Thụy Miên
11/02/2026 07:07 GMT+7

Bà Aida Quilcue, thượng nghị sĩ người bản địa ở Colombia, đã được giải cứu an toàn sau khi bị bắt cóc khỏi nơi ở hôm 10.2, theo Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez.

Kidnapped Colombian senator is free, safe: minister - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Aida Quilcue trong một lần phát biểu tại Thượng viện Colombia

ảnh: thượng viện colombia

AFP hôm nay 11.2 dẫn lời Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết thượng nghị sĩ Quilcue (53 tuổi) bị bắt cóc vào khoảng 13 giờ trưa 10.2 (giờ địa phương) tại Cauca, vùng lãnh thổ trồng cây coca và hiện bị kiểm soát bởi các nhóm ly khai thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã giải thể.

Nhà lãnh đạo cảnh báo các thành viên nhóm ly khai phải thả ngay nữ thượng nghị sĩ hoặc đối mặt nguy cơ vượt qua "lằn ranh đỏ".

"Nếu họ không thả bà ấy, đó sẽ là lời tuyên chiến đối với toàn bộ những người bản địa ở Cauca và Colombia", ông Petro phát biểu trong cuộc họp nội các được phát trực tiếp trên truyền hình.

"Hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng, bởi vì nếu không, họ đã vượt qua lằn ranh đỏ", tổng thống nhấn mạnh.

Theo con gái của thượng nghị sĩ, bà Quilcue vào thời điểm bị bắt cóc đang di chuyển bằng một chiếc SUV cùng hai vệ sĩ.

Các thành viên của đội cận vệ bản địa sau đó tìm thấy chiếc xe, nhưng không có ai ở bên trong.

Sau nhiều giờ, bà Quilcue và hai vệ sĩ của mình đã được thả, Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez cho biết, thêm rằng cả ba người đều an toàn và được di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Sanchez đăng một đoạn video lên mạng xã hội quay bà Quilcue nói mình đã ổn. Đoạn video cũng ghi lại cảnh bà được các thành viên của đơn vị chống bắt cóc thuộc quân đội Colombia hộ tống lên một chiếc xe bọc thép.

Tổng thống Petro hôm 10.2 cũng cho biết ông hiện cũng là mục tiêu của phe ly khai và đã thoát khỏi một âm mưu ám sát.

Vào đêm trước đó (9.2), trực thăng chở ông đã không thể đáp xuống địa điểm đã định trên bờ biển Caribbean vì phía an ninh lo ngại bị nổ súng.

Khám phá thêm chủ đề

