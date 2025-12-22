Nigeria thông báo toàn bộ học sinh bị bắt cóc đã được thả

Người phát ngôn Sunday Dare của chính phủ Nigeria ngày 21.12 thông báo 130 học sinh còn lại của Trường Công giáo tư thục St.Mary ở bang Niger, bị bắt cóc hồi tháng 11, đã được thả và không còn ai bị giam giữ. Các em này nằm trong số 303 học sinh và 12 giáo viên của ngôi trường bị các tay súng bắt cóc hồi tháng 11. Nạn nhân gồm cả trai và gái, có em chỉ mới 10 tuổi, theo CNN.

Các em học sinh Trường Công giáo St.Mary gặp lại cha mẹ hôm 9.12 sau vụ bắt cóc hồi tháng 11 ẢNH: AP

Người phát ngôn đăng lên mạng xã hội tấm ảnh chụp các học sinh cười tươi nhưng không nói rõ vì sao được thả.

Chưa đầy 2 ngày sau vụ bắt cóc, 50 em học sinh đã trốn thoát và trở về nhà, theo Hội Cơ đốc giáo Nigeria (CAN). Trong tháng 12, lực lượng an ninh chính phủ Nigeria đã giải cứu thêm 100 người.

Khi được hỏi về 35 người còn lại, người phát ngôn cảnh sát bang Niger Wasiu Abiodun nói sẽ thông tin sau, theo AP. Người phát ngôn tổng thống Bayo Onanuga cho hay các học sinh sẽ được đưa về thành phố Minna, thủ phủ bang Niger trong ngày 22.12 và gặp lại cha mẹ trong dịp Giáng sinh.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm cho vụ bắt cóc này nhưng các quan chức địa phương tố cáo thủ phạm có thể là những nhóm vũ trang chuyên bắt cóc học sinh và người đi đường để đòi tiền chuộc.

Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh để giải quyết bạo lực, bắt cóc

Nigeria đã hứng chịu một loạt vụ tấn công của các nhóm vũ trang, nhắm vào cộng đồng dễ tổn thương, đặc biệt là trường học. Nhiều vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đã xảy ra trước đó. Vụ bắt cóc tại Niger xảy ra 4 ngày sau khi 25 học sinh tại thị trấn Maga ở bang Kebbi bên cạnh bị bắt. Một nhà thờ tại bang Kwara cũng bị tấn công trong khoảng thời gian đó và 38 tín hữu bị bắt cóc đã được thả.