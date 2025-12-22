Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nigeria thông báo toàn bộ học sinh bị bắt cóc đã được thả

Vi Trân
Vi Trân
22/12/2025 09:41 GMT+7

Nigeria thông báo toàn bộ học sinh và giáo viên bị bắt cóc từ một trường Công giáo hôm 21.11 đã được thả.

Người phát ngôn Sunday Dare của chính phủ Nigeria ngày 21.12 thông báo 130 học sinh còn lại của Trường Công giáo tư thục St.Mary ở bang Niger, bị bắt cóc hồi tháng 11, đã được thả và không còn ai bị giam giữ. Các em này nằm trong số 303 học sinh và 12 giáo viên của ngôi trường bị các tay súng bắt cóc hồi tháng 11. Nạn nhân gồm cả trai và gái, có em chỉ mới 10 tuổi, theo CNN.

Nigeria thông báo toàn bộ học sinh bị bắt cóc đã được thả- Ảnh 1.

Các em học sinh Trường Công giáo St.Mary gặp lại cha mẹ hôm 9.12 sau vụ bắt cóc hồi tháng 11

ẢNH: AP

Người phát ngôn đăng lên mạng xã hội tấm ảnh chụp các học sinh cười tươi nhưng không nói rõ vì sao được thả.

Chưa đầy 2 ngày sau vụ bắt cóc, 50 em học sinh đã trốn thoát và trở về nhà, theo Hội Cơ đốc giáo Nigeria (CAN). Trong tháng 12, lực lượng an ninh chính phủ Nigeria đã giải cứu thêm 100 người.

Khi được hỏi về 35 người còn lại, người phát ngôn cảnh sát bang Niger Wasiu Abiodun nói sẽ thông tin sau, theo AP. Người phát ngôn tổng thống Bayo Onanuga cho hay các học sinh sẽ được đưa về thành phố Minna, thủ phủ bang Niger trong ngày 22.12 và gặp lại cha mẹ trong dịp Giáng sinh.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm cho vụ bắt cóc này nhưng các quan chức địa phương tố cáo thủ phạm có thể là những nhóm vũ trang chuyên bắt cóc học sinh và người đi đường để đòi tiền chuộc.

Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh để giải quyết bạo lực, bắt cóc

Nigeria đã hứng chịu một loạt vụ tấn công của các nhóm vũ trang, nhắm vào cộng đồng dễ tổn thương, đặc biệt là trường học. Nhiều vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đã xảy ra trước đó. Vụ bắt cóc tại Niger xảy ra 4 ngày sau khi 25 học sinh tại thị trấn Maga ở bang Kebbi bên cạnh bị bắt. Một nhà thờ tại bang Kwara cũng bị tấn công trong khoảng thời gian đó và 38 tín hữu bị bắt cóc đã được thả.

Tin liên quan

Hàng trăm học sinh bị bắt cóc ở Nigeria làm 'lá chắn sống' đối phó Mỹ?

Hàng trăm học sinh bị bắt cóc ở Nigeria làm 'lá chắn sống' đối phó Mỹ?

Thêm 100 học sinh vừa trở về trong vụ các tay súng bắt cóc 315 học sinh, giáo viên và nhân viên tại một trường Công giáo ở Nigeria, trong khi có nghi vấn bọn bắt cóc muốn dùng những con tin làm lá chắn sống sau khi Mỹ đe dọa không kích.

Bộ trưởng Quốc phòng Nigeria từ chức sau vụ bắt cóc hàng loạt học sinh

Hàng trăm học sinh bị bắt cóc tại Nigeria

Khám phá thêm chủ đề

nigeria Bắt cóc bắt cóc đòi tiền chuộc trường Công giáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận