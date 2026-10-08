Cơm để qua đêm: Khi nào không nên ăn?

Gạo sống đôi khi chứa bào tử của Bacillus cereus, một loại vi khuẩn vẫn có thể sống sau khi nấu. Nếu cơm chín để ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn sẽ phát triển và tạo độc tố, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nếu cơm không bảo quản trong tủ lạnh và để qua đêm thì nên bỏ, tránh ăn ngay cả khi không có dấu hiệu hư hỏng ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Một số độc tố có khả năng chịu nhiệt. Do đó, cơm được hâm nóng không phải lúc nào cũng có thể ăn được. Ngược lại, nếu cơm được làm nguội nhanh và bảo quản trong tủ lạnh đúng cách thì vẫn ăn được vào ngày hôm sau.

Để đảm bảo an toàn, mọi người không nên ăn cơm để lâu trong những trường hợp sau:

Để ở nhiệt độ phòng quá lâu

Nếu cơm chín để ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ, đặc biệt là từ tối đến sáng hôm sau, tốt nhất nên bỏ đi. Điều này đúng ngay cả khi cơm vẫn có vẻ bình thường.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến cáo với các món dễ hỏng, không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Đáng chú ý, không thể dựa vào mùi hoặc hình thức bề ngoài để xác định cơm có an toàn hay không. Một số vi khuẩn gây bệnh phát triển mà không làm thực phẩm có mùi lạ hoặc thay đổi màu sắc, hình dạng, tiến sĩ Denise Brochetti, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Arkansas (Mỹ), cho biết.

Cơm bảo quản trong tủ lạnh quá lâu

Cho cơm vào tủ lạnh giúp giảm nguy cơ hư hỏng. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa cơm có thể được giữ trong nhiều ngày mà vẫn an toàn tuyệt đối. Thời gian bảo quản cũng cần được chú ý.

Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) khuyến cáo với cơm đã nấu chín, nên làm nguội nhanh, bảo quản trong tủ lạnh và ăn trong vòng 24 giờ.

Cơm có dấu hiệu hư hỏng

Nếu cơm xuất hiện nấm mốc, có mùi bất thường, thay đổi rõ rệt về màu sắc hoặc kết cấu, không nên cố tận dụng bằng cách hâm nóng lại. Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo nên loại bỏ thực phẩm đã xuất hiện nấm mốc thay vì chỉ lấy phần mốc ra rồi tiếp tục ăn.

Đối với cơm, việc bỏ phần nhìn thấy mốc cũng không phải lựa chọn an toàn. Cơm có độ ẩm cao, vì vậy phần nấm mốc có khả năng đã lan sâu hơn bên dưới bề mặt mà mắt thường không nhìn thấy, theo Healthline.