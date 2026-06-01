Còn 25 triệu thuê bao di động chưa xác nhận tình trạng trên VNeID

Theo ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ KH-CN, hiện vẫn còn khoảng 25 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin trong khi sau ngày 15.6 là thời hạn cuối buộc phải xác thực.

Ông Cương cho biết, trước đây, cả nước có khoảng 34 triệu số điện thoại chưa được xác thực. Chỉ trong 1 tháng, đã có khoảng 9 triệu thuê bao xác thực. Qua đó, đến nay toàn hệ thống ghi nhận cả nước có khoảng 1,6 số điện thoại không do chính chủ sử dụng. Với các trường hợp này, các nhà mạng sẽ phải tạm khóa một chiều và yêu cầu chủ thuê bao xác thực chuẩn hóa lại.

Cũng theo ông Cương, 25 triệu thuê bao còn lại chưa xác nhận tình trạng trên VNeID là một con số rất lớn nếu nhìn vào khoảng thời gian 2 tuần (đến 15.6) mà Thông tư 08/2026/TT-BKHCN yêu cầu hoàn thành việc xác thực.

"Theo Thông tư 08, sau ngày 15.6, những số điện thoại không xác nhận tình trạng trên ứng dụng VNeID sẽ bị khóa một chiều. Vì vậy, Cục Viễn thông cùng các cơ quan truyền thông đang tích cực phối hợp tuyên truyền, thúc đẩy người dân truy cập vào ứng dụng VNeID để xác thực tình trạng sử dụng số điện thoại, để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình", ông Cương nói.

Ông Cương cũng cho biết, về mặt nguyên tắc sẽ không có chuyện một sim điện thoại có 2 chủ, bởi ứng dụng định danh điện tử quốc gia là ứng dụng chạy tự động và nó chỉ định danh theo ID. Thực tế cho thấy có những cá nhân trong một thời gian dài sử dụng số thuê bao mà họ đinh ninh là của mình nhưng thực ra trên hệ thống hiện tên chính chủ là người khác.

Khi số thuê bao đó cần xác thực thì sẽ xảy ra 2 tình huống. Một là bên kia (chính chủ) từ chối xác thực, khi đó người sử dụng thực tế có toàn quyền sở hữu hợp pháp số thuê bao đó. Sau khi số điện thoại bị khóa một chiều (do bên kia không xác thực), chủ thuê bao thực tế có quyền đi chuẩn hóa lại, cung cấp đầy đủ thông tin lên hệ thống để cập nhật.

Hai là bên kia giữ lại số (thường là do số đẹp, hoặc số có ý nghĩa với chính chủ danh nghĩa), người dùng thực tế sẽ có nguy cơ bị mất số.

Tuy nhiên, đây là giai đoạn chuyển tiếp, vì vậy các nhà mạng sẽ có những quy chế nội bộ nhằm bảo vệ người dùng thực tế. Người dùng thực tế có thể cung cấp minh chứng như lịch sử các cuộc gọi gần đây, hóa đơn hoặc quy trình thanh toán cước phí, sim vật lý… để được xác nhận là chính chủ.