Con đường 'chìm nghỉm' hơn 2 tháng, dân khổ sở vì… vấp té
Video Thời sự

Con đường 'chìm nghỉm' hơn 2 tháng, dân khổ sở vì… vấp té

Trần Kha
Trần Kha
02/10/2025 08:47 GMT+7

Hơn hai tháng qua, con đường số 2 ở ấp 33, xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) liên tục ngập sâu sau mưa. Nước không chỉ ngập đường mà còn tràn vào tận nhà, khiến cuộc sống đảo lộn. Người dân lo sợ mỗi lần đi lại vì trơn trượt, té ngã, còn sinh kế thì đình trệ.

Tình trạng người dân ở ấp 33, xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) đối mặt với cảnh ngập nước triền miên mỗi khi trời mưa xuống xảy ra hơn 2 tháng qua. Trong đó, đường số 2, tuyến đường chính của khu vực, trở thành "sông" mỗi khi có mưa lớn. Nước không chỉ ngập đường mà còn tràn vào nhà dân, gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt và đi lại.

Con đường 'chìm nghỉm' hơn 2 tháng, dân khổ sở vì… vấp té

Ảnh hưởng nghiêm trọng sinh kế của người dân

Bà Phan Thị Hiền (69 tuổi, ở đường số 2) cho biết: "Mỗi khi mưa lớn, cả khu vực này mênh mông nước. Nước tràn vào nhà, hôi thối không chịu nổi. Người dân phải tự tát nước, nhưng cũng chẳng ăn thua. Nước ngập sâu đến nỗi không thấy đường mà đi, nhiều người đã bị té, kể cả học sinh đi học. Có người làm rơi cả điện thoại, phải mò tìm trong nước ngập".

- Ảnh 1.

Đường số 2, ấp 33, xã Tân Vĩnh Lộc mênh mông nước khi trời mưa

ẢNH: TRẦN KHA

Theo bà Hiền, tình trạng ngập không chỉ xảy ra khi mưa lớn. "Mưa nhỏ thôi cũng gây ngập 2-3 ngày. Mưa lớn thì nước đọng cả tháng chưa rút hết. Dân ở đây khổ lắm, chỉ mong con đường thoát nước tốt để đi lại dễ dàng, chứ không cần đẹp đẽ gì đâu", bà Hiền bức xúc.

Tình trạng ngập nước không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của nhiều hộ dân. Gia đình bà Nguyễn Thị Dung, mở tiệm rửa xe tại nhà, gần như không thể hoạt động hơn 2 tháng qua do nước ngập.

"Hơn 2 tháng nay, con tôi gần như chưa rửa được chiếc xe nào. Nước ngập thế này, ai dám mang xe vào rửa. Dân ở đây khổ lắm, mưa là ngập, nước không thoát đi đâu được", bà Dung than thở.

- Ảnh 2.

Người dân lội nước đi chợ

ẢNH: TRẦN KHA

Chỉ tay về phía con đường trước nhà, bà Dung cho hay nước ngập liên tục hơn 2 tháng qua dù người dân đã cố gắng dùng máy bơm để bơm nước ra kênh, nhưng chỉ được một lúc, nước lại "hồi" trở lại.

"Cống ở đây bí hết rồi, nước không chảy đi đâu được. Ngập hoài, ngập hoài", bà Dung nói.

Ông Đặng Quang Hội, một người dân khác, cũng phản ánh: "Mưa liên tục, đường không kịp rút nước thì mưa tiếp, nên ngập triền miên. Xe lớn đi qua tạo sóng, nước tràn vào nhà dân. Những năm trước, khu vực này có ngập nhưng nước rút nhanh. Gần đây, tình trạng ngập nghiêm trọng hơn, nước không thoát được".

Người dân chờ giải pháp từ chính quyền

Ông Phạm Duy Thông, Trưởng ấp 33, xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết tình trạng ngập nặng ở đường số 2 mà người dân phản ánh, ấp cũng đã kiến nghị lên cơ quan chức năng địa phương.

Theo ông Thông, việc thi công rạch Bến Lội làm ngăn dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực. "Đơn vị thi công tạm thời chặn dòng chảy, nên nước chảy qua rạch Cầu Suối. Mà con rạch này hơi nhỏ, nước không rút kịp. Chính vì thế, nước mưa từ các tuyến đường khác đổ về đây không kịp thoát, gây ngập", ông Thông giải thích.

Không chỉ đường số 2, nhiều khu vực khác trong ấp 33 cũng chịu ảnh hưởng tương tự.

"Cống ở đây nhỏ, mưa lớn thì nước thoát rất chậm. Tôi và người dân đã thử dùng máy bơm để bơm nước, nhưng cũng không giải quyết được triệt để," ông Thông nói.

Ông Thông cũng như người dân nơi đây mong muốn trong thời gian tới, hy vọng con đường sớm được thi công, sửa chữa để người dân đi lại thuận tiện hơn, ổn định cuộc sống

- Ảnh 4.

Người dân dùng dây căng xung quanh các khu vực có hố sâu trên đường để cảnh báo người tham gia giao thông

ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc nhìn nhận hiện nay, hệ thống thoát nước trên địa bàn xã xuống cấp nên mưa lớn là ngập, cho dù hằng năm trước khi mùa mưa đến, xã luôn kiến nghị các đơn vị nạo vét cống, hố ga để việc tiêu thoát nước phải được đảm bảo.

"Trong thời gian sắp tới, khi nguồn kinh phí được phân bổ về địa phương, UBND xã ưu tiên đầu tư cho hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Trong đó có đường Võ Văn Vân và đường 1, 2 để việc tiêu thoát nước được tốt hơn", ông Nhân nói.

- Ảnh 5.

Người dân dùng máy bơm để bơm nước đi chỗ khác nhưng chỉ cạn được khoảng 2 tiếng, sau đó nước lại dồn về, đường ngập trở lại

ẢNH: TRẦN KHA

