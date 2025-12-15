Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ
Những câu chuyện thời hoa lửa:

Con đường của lương thực và mạng sống

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/12/2025 08:00 GMT+7

Trên mảnh đất yên bình xã Quế Sơn (TP.Đà Nẵng) ngày nay, câu chuyện tình yêu vượt qua bom đạn của vợ chồng cựu chiến binh Trần Đình Tư (100 tuổi) và bà Võ Thị Dũng (91 tuổi) không chỉ là một kỷ niệm cá nhân, mà còn là khúc tráng ca về sự kiên cường, lòng quả cảm, khát vọng hòa bình cháy bỏng của cả một thế hệ đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

CHÀNG TRAI GÁNH GẠO VÀO ĐIỆN BIÊN PHỦ

Bước sang tuổi bách niên, giọng kể của ông Trần Đình Tư (ở xã Quế Long, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Quế Sơn, TP.Đà Nẵng) vẫn vẹn nguyên sự chất phác của người lính. Ánh mắt ông lấp lánh niềm tự hào khi nhắc về những ngày tháng "tất cả cho tiền tuyến".

Tham gia thiếu sinh quân từ năm 16 tuổi, bước ngoặt lớn nhất trong đời ông Tư gắn liền với con đường tiếp vận huyền thoại sang Lào từ năm 1946. Khi chiến trường Điện Biên Phủ ngày càng nóng lên, ông Tư cùng đồng đội thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 12 đảm nhận nhiệm vụ vô cùng quan trọng: vận chuyển lương thực từ Quảng Đà đưa sang tập kết tại Lào, rồi chuyển tiếp về Điện Biên Phủ. Đó là hành trình gian khổ, vượt qua hàng ngàn cây số đường rừng núi hiểm trở.

Con đường của lương thực và mạng sống- Ảnh 1.

Ông Trần Đình Tư được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Con đường vận chuyển lương thực sang Lào những ngày đầu gặp muôn vàn khó khăn. Không phải là những đoàn xe cơ giới rầm rộ, mà là những nhóm người gánh gạo, mỗi nhóm chỉ từ 10 - 15 người, phải đi theo lộ trình và khung giờ nghiêm ngặt để tránh sự dò xét của địch. Tới mỗi trạm dừng chân, mọi người phải báo cáo bằng tín hiệu để kiểm soát số lượng, đề phòng địch trà trộn", ông Tư nhớ lại.

Con đường Trường Sơn thuở ấy không chỉ có bom đạn, mà còn đầy những thử thách của thiên nhiên khắc nghiệt. Đã có những lúc, vì tình hình bom đạn khốc liệt, gạo chuyển đến nơi tiếp nhận chỉ còn vài nắm. Thế nhưng, với tinh thần "kiến tha lâu cũng đầy tổ", những đoàn người vẫn nối nhau không nghỉ, đưa từng hạt gạo, hạt muối vượt núi rừng, tiếp ứng cho các mặt trận từ Trung Lào, Thượng Lào.

Con đường của lương thực và mạng sống- Ảnh 2.

Vợ chồng ông Trần Đình Tư - bà Võ Thị Dũng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Giai đoạn 1953 - 1954 là đỉnh điểm của chiến dịch. Ông Tư hoạt động tại hành lang đông và tây thuộc Trung Lào, Thượng Lào. Ở đó, ông chứng kiến và cảm nhận được sự ác liệt của chiến trường. "Chiến trận càng cam go thì những bước chân tiếp phẩm càng thêm hối hả. Ranh giới sống - chết chỉ trong gang tấc. Người lính tiếp vận không thể chọn tránh bom đạn, mà phải mang trong mình bản lĩnh gan dạ để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng: đưa lương thực từ hậu phương đến tiền tuyến", ông Tư quả quyết.

Những chuyến đi đó của ông Tư và đồng đội không chỉ tiếp sức cho quân tình nguyện VN mà còn là sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho quân dân nước bạn Lào giải phóng quê hương. Quan trọng hơn, chính những nguồn tiếp vận này đã góp phần tạo nên tiền đề vững chắc, chia lửa với mặt trận Điện Biên Phủ lịch sử.

BẾP HOÀNG CẦM VÀ LÒNG TIN VÔ ĐIỀU KIỆN

Trong khi ông Trần Đình Tư miệt mài gánh gạo trên những nẻo đường Trường Sơn, ở Điện Biên Phủ, bà Võ Thị Dũng (quê Anh Sơn, Nghệ An) cùng nhiều cô gái trẻ khác hưởng ứng lời kêu gọi "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng". Bà lên đường ra mặt trận với nhiệm vụ vá đường, vá hố bom, nấu ăn cho bộ đội.

Bà Dũng cùng đồng đội đã tạo nên một kỳ tích thầm lặng dưới những căn hầm kiên cố. Cứ 7 ngày một lần, tiếp phẩm từ hậu phương lại được chất đầy vào hầm. Ở đó, họ nhóm lửa, nấu cơm trên bếp Hoàng Cầm huyền thoại. "Nhờ có bếp Hoàng Cầm, cơm nước phục vụ bộ đội ngay tại chiến hào, không cần phải nắm cơm từ tuyến sau đưa lên", bà Dũng kể.

Suốt 56 ngày đêm "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt", cuộc sống dưới những căn hầm chật chội kề cận ranh giới sinh tử đã rèn giũa họ thành những người lính có tinh thần thép. Tiếng máy bay địch xé trời, tiếng bom rơi trên đầu chẳng còn là điều bận tâm. Tất cả tâm trí, tình cảm của những người trẻ ấy đều hướng về mục tiêu chiến thắng ở Điện Biên. "Tình yêu lứa đôi là điều khó tránh khỏi ở tuổi còn xanh, nhưng trong "chảo lửa" ấy tất cả chúng tôi đã dành trọn vẹn tình yêu cho Tổ quốc", bà Dũng nói.

Con đường của lương thực và mạng sống- Ảnh 3.

Những tấm huy chương, huy hiệu được ông Trần Đình Tư giữ gìn cẩn thận

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội mở ra trang sử mới của dân tộc, cũng là lúc ông Tư và bà Dũng có cơ hội nên duyên. Ngay sau chiến dịch, cả hai cùng được điều động về Hà Nội, rồi bố trí vào Sư đoàn 350, trở lại Sơn La - Điện Biên tiếp tục hoạt động. Ông Tư làm quân nhu, bà Dũng làm công tác bếp núc cho bộ đội tại Tiểu đoàn 1. Và ở đây họ đã tìm thấy nhau.

Ông Tư kể thời điểm đó mặc dù kỷ cương quân đội không được phép hẹn hò, yêu đương, nhưng những ánh mắt đã thay lời muốn nói. "Dù ưng bụng lắm, nhưng chỉ có thể vội nhìn nhau, gửi gắm đôi câu thăm hỏi mỗi lúc chuyển gạo, mắm, muối tới khu vực bếp", ông Tư cười hiền.

Tính cách nhiệt tình, hay pha trò của anh bộ đội xứ Quảng cứ "mưa dầm thấm lâu" khiến cô gái xứ Nghệ cảm nhận được tấm chân tình. Chuyện tình yêu của họ không có những buổi hẹn hò lãng mạn, thay vào đó là những mảnh giấy nhỏ dúi vội vào tay nhau khi trao nhận lương thực. Đêm về, lén mở ra đọc, rồi vội vã hồi âm. "Cùng nhau trải qua khói lửa Điện Biên, cùng chung một lý tưởng, một khát vọng hòa bình, vì vậy sự thấu hiểu, đồng cảm đến từ những chia sẻ thầm lặng, từ cái nắm tay thoáng qua. Và cứ thế mà thành đôi", ông Tư chia sẻ.

Năm 1957, ông Tư và bà Dũng quyết định về chung một nhà. Lễ cưới được tổ chức đơn sơ tại Nghệ An. "Đám cưới thời chiến, dù thiếu thốn về vật chất, chỉ có bộ quân phục phai màu, đãi khách chỉ có gói thuốc, chè, kẹo... nhưng lại đầy ắp tình cảm, sự sẻ chia của đồng đội, bà con", bà Dũng xúc động nhớ lại.

Tin liên quan

Những câu chuyện thời hoa lửa: Tiếng hát tử tù - Bài thơ từ ngục tử tù Chí Hòa

Những câu chuyện thời hoa lửa: Tiếng hát tử tù - Bài thơ từ ngục tử tù Chí Hòa

Ở tuổi 89, ông vẫn nhớ rõ từng giờ, từng ngày trong ngục tù. Người từng bị tuyên án chết giữa thời thanh xuân, nhưng không gục ngã, không cầu xin ân xá. Ông đã cùng đồng đội hát lên hành khúc giải phóng sau khi bị tòa án chính quyền Sài Gòn tuyên án tử hình.

Những câu chuyện thời hoa lửa: Mẹ VN anh hùng 102 tuổi và niềm tin gửi tương lai

Những câu chuyện thời hoa lửa: 3 lần được gặp Bác Hồ

Khám phá thêm chủ đề

Những câu chuyện thời hoa lửa Lương thực mạng sống xã Quế Sơn điện biên phủ Bếp hoàng cầm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận