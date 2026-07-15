Con đường đông nghẹt container ở TP.HCM sắp rộng gấp gần 4 lần: Người dân nói gì? 

Là một trong những hộ dân sinh sống ven đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP.HCM từ năm 2009, ông Nguyễn Tiến Vũ đã chờ đợi dự án mở rộng tuyến đường này trong nhiều năm.

Sau khi UBND phường Long Trường tổ chức hội nghị thông tin về chủ trương thu hồi đất vào đầu tháng 7.2026, ông Vũ cho biết, gia đình ông vừa được cơ quan chức năng thực hiện đo đạc, kiểm đếm hiện trạng và thu thập hồ sơ liên quan đến dự án.

Với ông Vũ, những bước triển khai đầu tiên này là tín hiệu cho thấy dự án sau thời gian dài chờ đợi đang dần được hiện thực hóa.

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UBND phường Long Trường đã tổ chức hội nghị thông tin về chủ trương thu hồi đất vào đầu tháng 7.2026 ẢNH: SẦM ÁNH

Theo người dân, việc mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh là nhu cầu cấp thiết, không chỉ để giảm áp lực giao thông mà còn nhằm bảo đảm an toàn cho những người thường xuyên di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường vốn có mặt cắt nhỏ nhưng lưu lượng phương tiện lớn.

Trước thực trạng này, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đang được TP.HCM thúc đẩy triển khai. Theo phương án được phê duyệt, đoạn đường dài khoảng 1,6 km từ Vành đai 2 đến đường Nguyễn Thị Tư dẫn vào Khu công nghiệp Phú Hữu sẽ được mở rộng từ 7 - 8 m hiện nay lên 30 m.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.858 tỉ đồng, trong đó hơn 1.500 tỉ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.858 tỉ đồng, trong đó hơn 1.500 tỉ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Dự kiến có khoảng 250 hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026, sau đó triển khai thi công để đưa dự án vào khai thác trong năm 2028.

Khi hoàn thành, tuyến đường Nguyễn Duy Trinh không chỉ được kỳ vọng giải quyết điểm nghẽn giao thông kéo dài, mà còn mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía đông thành phố, nơi đang phát triển mạnh về công nghiệp, đô thị và logistics.