Con đường kỳ lạ bên thấp bên cao

Trước đây, đường trong thôn đã được bê tông hóa nhưng do quá hẹp và xuống cấp nên chính quyền vận động bà con hiến đất mở đường. Người dân trong thôn ai cũng đồng ý, tự di dời hàng rào cổng ngõ, dù không nhận được một đồng gọi là hỗ trợ di dời hay đền bù nhưng vẫn vui, chỉ mong sớm có con đường sạch đẹp để đón tết.



Người dân vẫn đang phải đi lại trên con đường bên thấp bên cao DUY KHANG

Từ 20 tháng chạp năm ngoái, đơn vị thi công bắt đầu san lấp và đổ bê tông đường, nhưng làm rất ì ạch, cho đến khoảng 27 tháng chạp thì ngưng. Vậy là bà con phải đi trên con đường một bên đã làm xong, một bên vẫn là đường cũ đầy bụi, đất đá lởm chởm. Chưa hết, con đường dài hơn 1 km nhưng một đoạn thì đổ bê tông bên phải, đoạn lại đổ bê tông bên trái, khiến xe cộ lưu thông rất khó khăn, nguy hiểm, nhiều người đã bị ngã xe vì con đường bên cao bên thấp.

Chưa hết, cũng tại thôn An Lợi Tây, con đường đi qua thôn Đại An cũ đơn vị thi công rất cẩu thả. Nhà ai chưa di dời hàng rào thì không đổ bê tông trước nhà đó, khiến đường trước những nhà này thấp trũng hẳn so với bên cạnh, người đi đường không để ý là lao xuống hố.

Đoạn đường đã đổ bê tông thì đơn vị thi công lại chừa một đường rãnh khá lớn giữa đường và hàng rào nhà dân, ai có điều kiện thì tự đổ bê tông để nối đường vào nhà, còn không thì để đó, người đi qua rất dễ lọt chân vào khe hở này.

Đến nay đã gần hết tháng giêng, phần đường dang dở vẫn chưa được tiếp tục thi công. Bà con ngao ngán vì không biết sẽ phải đi trên "con đường đau khổ" này đến khi nào.