Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy

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Đường ĐT.767 đoạn cây số 7, thuộc xã Bình Minh (thành phố Đồng Nai) bị ngập nặng sau những cơn mưa lớn trong 2 ngày 22 và 23.9. Người dân ở đây cho biết sống 40 năm rồi mới thấy lần đầu tiên.

Những cơn mưa lớn trong 2 ngày 22 và 23.9 đã làm một phần ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn cũ, nay thuộc xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai) bị ngập nặng. Từ tối 22.9, nhiều khu vực ở ấp Sông Mây đã bị nước dâng cao, gây ngập ẢNH: H.K Qua ngày 23.9, do có thêm những cơn mưa lớn khiến nước lại dâng lên mênh mông ẢNH: H.K Đường ĐT.767 đi ngang đây cũng bị nước tràn qua gây ngập nặng khoảng 300 m. Một người dân sống mặt tiền đường nói rằng đã sống nơi đây 40 năm, nhưng lần đầu tiên mới thấy đường bị ngập nặng như vậy

ẢNH: LÊ LÂM Trước tình hình đó, chính quyền xã Bình Minh đã huy động lực lượng công an, quân sự xuống "điểm nóng" giúp dân di dời tài sản và người đến nơi an toàn ẢNH: H.K Một đàn heo của người dân được bỏ lên ghe đưa ra khỏi vùng ngập ẢNH: H.K Đến chiều 24.9, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu. Trong ảnh là người dân mang lưới ra bắt cá ngay trước hiên nhà ẢNH: LÊ LÂM Trên đường ĐT.767, nước đã rút nhiều nhưng vẫn còn một số chỗ ngập sâu ẢNH: LÊ LÂM Do phần đường bên kia còn ngập sâu, người dân đi xe máy đã đi hẳn về bên còn lại ẢNH: LÊ LÂM Nhiều công nhân lo sợ bị ngập nước, chết máy nên chần chừ chưa dám chạy qua, dừng lại nghe ngóng tình hình ẢNH: LÊ LÂM Do đoạn đường bị ngập nước vào đúng giờ công nhân tan ca nên đã xảy ra ùn tắc nhẹ ẢNH: LÊ LÂM