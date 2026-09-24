Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy

Thời sựCon đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấyLê Lâm- lelambtn@gmail.com 24/09/2026 18:34 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Đường ĐT.767 đoạn cây số 7, thuộc xã Bình Minh (thành phố Đồng Nai) bị ngập nặng sau những cơn mưa lớn trong 2 ngày 22 và 23.9. Người dân ở đây cho biết sống 40 năm rồi mới thấy lần đầu tiên. Những cơn mưa lớn trong 2 ngày 22 và 23.9 đã làm một phần ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn cũ, nay thuộc xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai) bị ngập nặng. Từ tối 22.9, nhiều khu vực ở ấp Sông Mây đã bị nước dâng cao, gây ngậpẢNH: H.KQua ngày 23.9, do có thêm những cơn mưa lớn khiến nước lại dâng lên mênh môngẢNH: H.KĐường ĐT.767 đi ngang đây cũng bị nước tràn qua gây ngập nặng khoảng 300 m. Một người dân sống mặt tiền đường nói rằng đã sống nơi đây 40 năm, nhưng lần đầu tiên mới thấy đường bị ngập nặng như vậyẢNH: LÊ LÂMTrước tình hình đó, chính quyền xã Bình Minh đã huy động lực lượng công an, quân sự xuống "điểm nóng" giúp dân di dời tài sản và người đến nơi an toànẢNH: H.KMột đàn heo của người dân được bỏ lên ghe đưa ra khỏi vùng ngậpẢNH: H.KĐến chiều 24.9, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu. Trong ảnh là người dân mang lưới ra bắt cá ngay trước hiên nhàẢNH: LÊ LÂMTrên đường ĐT.767, nước đã rút nhiều nhưng vẫn còn một số chỗ ngập sâuẢNH: LÊ LÂMDo phần đường bên kia còn ngập sâu, người dân đi xe máy đã đi hẳn về bên còn lạiẢNH: LÊ LÂMNhiều công nhân lo sợ bị ngập nước, chết máy nên chần chừ chưa dám chạy qua, dừng lại nghe ngóng tình hìnhẢNH: LÊ LÂMDo đoạn đường bị ngập nước vào đúng giờ công nhân tan ca nên đã xảy ra ùn tắc nhẹẢNH: LÊ LÂM Tin liên quan Lũ sông Buông về lúc rạng sáng, người dân vội dậy đưa xe máy khỏi rốn ngập3 giờ sáng 24.9, người dân rốn lũ sông Buông phải vội vàng thức dậy kê đồ đạc lên cao, đồng thời mang xe máy ra đường song hành cao tốc để sáng có xe đi làm. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề ngập nặng mưa lớn Sông Mây xã Bình Minh thành phố Đồng Nai Đường ĐT.767
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