    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Đường ĐT.767 đoạn cây số 7, thuộc xã Bình Minh (thành phố Đồng Nai) bị ngập nặng sau những cơn mưa lớn trong 2 ngày 22 và 23.9. Người dân ở đây cho biết sống 40 năm rồi mới thấy lần đầu tiên.

    Những cơn mưa lớn trong 2 ngày 22 và 23.9 đã làm một phần ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn cũ, nay thuộc xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai) bị ngập nặng.

    Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy - Ảnh 1.

    Từ tối 22.9, nhiều khu vực ở ấp Sông Mây đã bị nước dâng cao, gây ngập

    ẢNH: H.K

    Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy - Ảnh 2.

    Qua ngày 23.9, do có thêm những cơn mưa lớn khiến nước lại dâng lên mênh mông

    ẢNH: H.K

    Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy - Ảnh 4.

    Đường ĐT.767 đi ngang đây cũng bị nước tràn qua gây ngập nặng khoảng 300 m. Một người dân sống mặt tiền đường nói rằng đã sống nơi đây 40 năm, nhưng lần đầu tiên mới thấy đường bị ngập nặng như vậy

    ẢNH: LÊ LÂM

    Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy - Ảnh 5.

    Trước tình hình đó, chính quyền xã Bình Minh đã huy động lực lượng công an, quân sự xuống "điểm nóng" giúp dân di dời tài sản và người đến nơi an toàn

    ẢNH: H.K

    Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy - Ảnh 6.

    Một đàn heo của người dân được bỏ lên ghe đưa ra khỏi vùng ngập

    ẢNH: H.K

    Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy - Ảnh 7.

    Đến chiều 24.9, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu. Trong ảnh là người dân mang lưới ra bắt cá ngay trước hiên nhà

    ẢNH: LÊ LÂM

    Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy - Ảnh 8.

    Trên đường ĐT.767, nước đã rút nhiều nhưng vẫn còn một số chỗ ngập sâu

    ẢNH: LÊ LÂM

    Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy - Ảnh 9.

    Do phần đường bên kia còn ngập sâu, người dân đi xe máy đã đi hẳn về bên còn lại

    ẢNH: LÊ LÂM

    Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy - Ảnh 10.

    Nhiều công nhân lo sợ bị ngập nước, chết máy nên chần chừ chưa dám chạy qua, dừng lại nghe ngóng tình hình

    ẢNH: LÊ LÂM

    Con đường ở Đồng Nai ngập nặng, người dân sống 40 năm chưa từng thấy - Ảnh 11.

    Do đoạn đường bị ngập nước vào đúng giờ công nhân tan ca nên đã xảy ra ùn tắc nhẹ

    ẢNH: LÊ LÂM

    Tin liên quan

    Lũ sông Buông về lúc rạng sáng, người dân vội dậy đưa xe máy khỏi rốn ngập

    Lũ sông Buông về lúc rạng sáng, người dân vội dậy đưa xe máy khỏi rốn ngập

    3 giờ sáng 24.9, người dân rốn lũ sông Buông phải vội vàng thức dậy kê đồ đạc lên cao, đồng thời mang xe máy ra đường song hành cao tốc để sáng có xe đi làm.

    Khám phá thêm chủ đề

    ngập nặng mưa lớn Sông Mây xã Bình Minh thành phố Đồng Nai Đường ĐT.767

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận