Con gái cả của Chung Lệ Đề bị chê 'kém sắc', 'thua xa' hai em gái

Nữ diễn viên Chung Lệ Đề được mệnh danh là nữ thần gợi cảm của Hồng Kông. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, đời sống tình cảm của cô cũng thu hút nhiều chú ý khi từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Phải đến năm 2016, sau khi kết hôn với nam diễn viên kém mình 12 tuổi Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề mới thực sự tìm thấy hạnh phúc.

Ba ái nữ nhà Chung Lệ Đề gây chú ý giữa những so sánh trái chiều

Mỹ nhân gốc Việt có 3 cô con gái với 2 người chồng cũ. Trong đó, con gái cả Trương Mẫn Quân (Yasmine Ross), hiện 28 tuổi, là ái nữ xuất hiện trước công chúng nhiều nhất. Có cha ruột là người Bỉ và lớn lên ở nước ngoài, Trương Mẫn Quân sở hữu tính cách cởi mở, phóng khoáng, mang lại cảm giác tích cực và tràn đầy năng lượng.

Chung Lệ Đề và con gái cả Trương Mẫn Quân Ảnh: Instagram yasmineross_

Những năm gần đây, Trương Mẫn Quân thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm trên mạng xã hội, nhiều lần gây ra không ít tranh luận. Bước sang năm mới, cô tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện áo tắm trong chuyến du lịch biển.

Đáng chú ý, trong chuyến đi này, Trương Mẫn Quân đồng hành cùng bạn trai ngoại quốc. Cặp đôi công khai mối quan hệ từ nửa đầu năm 2025 và hiện được cho là đang có tình cảm ổn định.

Hình ảnh mới nhất của Trương Mẫn Quân cùng bạn trai ngoại quốc trong chuyến du lịch đầu năm 2026 Ảnh: Instagram yasmineross_

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Trương Mẫn Quân thừa hưởng nhiều nét di truyền từ mẹ, đặc biệt là vóc dáng đầy đặn, gợi cảm. Diện bộ đồ bơi màu đỏ nổi bật, đường cong cơ thể của cô được phô diễn rõ nét. Không ít cư dân mạng để lại bình luận hài hước, cho rằng những bức ảnh này mang lại sự nóng bỏng giữa mùa đông lạnh giá.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về vóc dáng, Trương Mẫn Quân cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng dù có thân hình gợi cảm và mang dòng máu lai, nhưng cô vẫn không thể so sánh về nhan sắc với mẹ Chung Lệ Đề, người từng được xem là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí. Thậm chí, có ý kiến nhận định Trương Mẫn Quân còn kém nổi bật hơn hai em gái Trương Tư Tiệp (Jaden) và Trương Khải Lâm (Cayla), những người được đánh giá cao hơn về ngoại hình và thần thái trước ống kính.

Ba con gái Chung Lệ Đề đều sở hữu phong thái tự tin cùng sắc vóc ấn tượng Ảnh: Instagram christychung919

Tháng 4.2025, ngay khi những hình ảnh đầu tiên của Trương Tư Tiệp (18 tuổi) và Trương Khải Lâm (16 tuổi) được công khai, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài ngọt ngào và trong trẻo của hai cô bé. Sở hữu đường nét hài hòa, gương mặt sáng, chiều cao nổi bật cùng thần thái sang chảnh, Trương Tư Tiệp và Trương Khải Lâm được khán giả nhận xét trong tương lai còn tỏa sáng hơn mẹ.

Sự chú ý dành cho nhan sắc của Trương Tư Tiệp và Trương Khải Lâm cũng vô tình khiến công chúng đặt 3 ái nữ nhà Chung Lệ Đề lên "bàn cân" so sánh, trong đó Trương Mẫn Quân tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Không chỉ bởi cô là người xuất hiện trước truyền thông sớm nhất, mà còn vì Trương Mẫn Quân từng có thời gian thử sức trên con đường sắc đẹp, cho thấy tham vọng rõ ràng trong việc bước chân vào làng giải trí.

Trương Mẫn Quân từng giành ngôi vị á hậu tại cuộc thi Hoa hậu người Hoa tại Vancouver, Canada năm 2021

Ảnh: Instagram yasmineross_

Năm 2021, Trương Mẫn Quân từng tham gia cuộc thi Hoa hậu người Hoa tại Vancouver, Canada. Với phong độ ổn định, cô vượt qua nhiều vòng thi và giành vị trí á hậu. Sau cuộc thi, có ý kiến cho rằng Trương Mẫn Quân hoàn toàn có thể thử sức tại Hoa hậu Hồng Kông để mở ra cơ hội gia nhập đài TVB và chính thức bước chân vào làng giải trí.

Đáng chú ý, Chung Lệ Đề khi còn trẻ cũng từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp dành cho người Hoa, khiến nhiều người nhận xét Trương Mẫn Quân đang đi lại con đường mà mẹ từng theo đuổi. Thời điểm kết thúc cuộc thi, Trương Mẫn Quân từng bày tỏ mong muốn phát triển sự nghiệp trong làng giải trí, dù là với vai trò diễn viên hay ca sĩ. Cô cho biết bản thân đều có thể thử sức, đồng thời tiết lộ ước mơ lớn nhất là được hợp tác cùng mẹ trong một dự án phim, chỉ cần một lần cũng đã đủ mãn nguyện.

Ba ái nữ nhà Chung Lệ Đề luôn xuất hiện với hình ảnh thân thiết, cho thấy mối quan hệ gia đình ấm áp và bền chặt Ảnh: Instagram yasmineross_

Thế nhưng, gần 5 năm đã trôi qua kể từ cuộc thi sắc đẹp ngày đó, Trương Mẫn Quân vẫn chưa có động thái cụ thể nào trong lĩnh vực giải trí. Ở tuổi 28, cô không còn quá trẻ để ra mắt với tư cách nghệ sĩ mới, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cô đã thay đổi suy nghĩ và không còn ý định debut nữa hay sao.

Dù không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo như mẹ, Trương Mẫn Quân vẫn được đánh giá là cô gái tự tin, khỏe khoắn, mang vẻ đẹp tự nhiên và không chạy theo hình mẫu gương mặt mạng xã hội. Liệu trong tương lai, con gái cả của Chung Lệ Đề có tiếp nối con đường nghệ thuật của mẹ hay không, vẫn là điều khiến công chúng tò mò và chờ đợi.