Con gái, con rể song tấu nhạc Phú Quang

Tác phẩm khí nhạc Tình yêu của biển sẽ mang thật nhiều hồi ức đẹp trong đêm nhạc kỷ niệm 2 năm nhạc sĩ Phú Quang mất vào 7 - 8.12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tên đêm nhạc Những mảnh hồi ức chợt hiện được lấy cảm hứng từ cuốn hồi ký của ông xuất bản năm 2016. Trong hồi ức của nhiều người, Tình yêu của biển đã quá quen thuộc với phần biểu diễn của dàn nhạc và có những đoạn flute tấu đơn, được phát liên tục nhiều năm trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghệ sĩ Trinh Hương, con gái nhạc sĩ Phú Quang, chia sẻ Tình yêu của biển do bố cô viết tặng nghệ sĩ flute Hồng Nhung - người vợ đã sánh vai và chia sẻ cùng bố trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. "Tác phẩm đặc biệt hơn khi nhạc sĩ Việt Anh, tác giả Dòng sông lơ đãng, sẽ phối lại để tôi và Bùi Công Duy song tấu cùng ban nhạc trong đêm diễn đầu. Anh cũng phối lại để tôi song tấu với Thư Hương đêm sau giống như một món quà dành tặng khán giả và cũng là cách ôn lại một kỷ niệm đẹp của bố'', Trinh Hương nói.

Về việc cùng chồng song tấu tác phẩm của bố, cô cho biết cả hai rất hồi hộp. "Ý tưởng của mình là muốn được cùng Duy thể hiện lại tác phẩm mà 2 "cụ" đã dành tặng cho nhau. Nó như vừa ôn lại kỷ niệm đẹp mà mình muốn dành tặng cho bố và cô của mình vì cả 2 đều đã rời xa cõi tạm, vừa như một sự kế thừa của thế hệ kế tiếp. Rất hồi hộp nhưng không cảm thấy có sức ép gì vì mình tin là với nhiều tình cảm đặt vào như vậy thì tác phẩm cũng sẽ lay động khán giả theo một cách khác nào đó", Trinh Hương chia sẻ.

Về phần mình, NSƯT Bùi Công Duy cho biết, mình thấy rõ đây là thử thách khi biểu diễn tác phẩm đã trở thành ký ức của nhiều người. "Nếu nói có sức ép thì không. Nhưng đây là thử thách để tìm ra cách tiếp cận mới về tác phẩm. Làm sao để cho tác phẩm được trình theo một cách mới, có phần phong phú thêm về âm nhạc của Phú Quang", NSƯT Bùi Công Duy chia sẻ. Sinh thời, nhạc sĩ Phú Quang luôn có tình cảm đặc biệt với con rể mình, cả trong đời sống và âm nhạc.



Nghệ sĩ flute Lê Thư Hương lại từng có duyên trình diễn tác phẩm Tình yêu của biển với dàn nhạc do chính nhạc sĩ Phú Quang dàn dựng và chỉ huy. Cô cho biết, ông đã được cố nhạc sĩ diễn giải rất tỉ mỉ về ý tứ và cách thể hiện trong từng câu, từng đoạn nhạc. Vì thế, Thư Hương thấy rất may mắn khi đc làm việc trực tiếp và lĩnh hội về ý nghĩa các tác phẩm từ ông để có thể hiện tác phẩm gần nhất với mong muốn của tác giả. Sau này, tới năm 2022, cô còn có may mắn được nghệ sĩ Hồng Nhung (nguồn cảm hứng sáng tác phẩm) trao đổi và tư vấn để hiểu thêm về Tình yêu của biển.

Hà Trần là giọng ca "mì chính cánh"

Những mảnh hồi ức chợt hiện có sự tham gia của Tấn Minh, Tùng Dương, hai giọng ca đẹp từng quen thuộc với những đêm nhạc Phú Quang trước đây. Chương trình cũng có hai giọng nam đẹp thế hệ sau là ca sĩ Đào Mác, ca sĩ trẻ Trung Quân idol. Giọng nữ duy nhất trong chương trình là Hà Trần hứa hẹn sẽ có những màn biểu diễn ấn tượng, thăng hoa. Các nhạc sĩ từng gắn bó với nhạc sĩ Phú Quang sẽ gửi lời tri ân tới ông trong đêm nhạc này qua những bản phối mới là Vũ Việt Anh (Dòng sông lơ đãng), Trần Việt Anh (ban nhạc Black Rose), Đinh Công Phương Nam…

Gia đình nhạc sĩ Phú Quang cho biết, họ cũng đang tích cực triển khai những hoạt động bảo tồn và phát triển di sản âm nhạc Phú Quang. Công chúng hiện cũng mong mỏi có một thư viện âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang (tư liệu giấy, các bản ghi âm, ghi hình…). Về khả năng tổ chức một thư viện như vậy, Trinh Hương cho biết: "Chắc chắn sẽ có vì đây là di nguyện ông bàn giao lại cho mình trong di chúc. Những đêm nhạc Phú Quang mà các con duy trì hàng năm này ngoài ý nghĩa thay ông tri ân khán giả, cũng còn là để tích góp thêm kinh phí thực hiện những dự án mà bố mong muốn và các con muốn làm cho bố".