Con gái Hoàng Mập: Yêu ai đủ chắc chắn tôi mới dám chia sẻ với ba

Sau loạt dự án như Nhà ông Hoàng có ma, Khu vườn bí ẩn, Thập tự hoa, Những thiên thần nhỏ… Khánh Trinh tiếp tục góp mặt trong dự án mới Mật ngọt tựa khói sương. Đây là dự án do Cư Huế và Hoàng Mập làm đạo diễn, dự kiến lên sóng trên SCTV từ ngày 2.11. Phim quy tụ nhiều diễn viên như NSND Trịnh Kim Chi, Huỳnh Anh Tuấn, Ngân Quỳnh, Thùy Trang, Thảo Trang, Ngọc Thuận, Lê Nguyên Bảo…

Tạo hình của Khánh Trinh trong phim Mật ngọt tựa khói sương Ảnh: ĐPCC

Trong phim, Khánh Trinh vào vai Quyên, một cô gái có nội tâm phức tạp khi vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối. Ở bên ngoài, cô ấy là kiểu người luôn tỏ ra tự tin, kiên định và dám yêu dám hận. Nhưng bên trong, Quyên lại chất chứa nhiều tổn thương, nhiều nỗi sợ không dễ nói ra. Theo tiết lộ của Hoàng Mập, nhân vật Quyên sẽ cùng với Khương (Lê Trung Hiếu), Thanh (Trần Nhật Hào) và Luân (Sơn Leo) đối diện với những biến cố trong cuộc sống khiến người xem đặt câu hỏi: “Liệu số phận của họ sẽ đi về đâu”.

Tiếp tục đảm nhận vai chính trong phim của cha (nghệ sĩ Hoàng Mập) sản xuất, Khánh Trinh thừa nhận đây vừa là áp lực, vừa là sự may mắn. Người đẹp sinh năm 1999 cho biết thêm: “Vì tôi biết mình còn trẻ, còn nhiều thứ phải học, nên khi được diễn chung với các cô chú, anh chị đi trước là cơ hội để mình quan sát, lắng nghe và hoàn thiện bản thân. Áp lực có, nhưng đó là áp lực tích cực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày”.

Sự xuất hiện của Khánh Trinh cùng với dàn diễn viên Lê Trung Hiếu, Trần Nhật Hào và Sơn Leo trên poster phim khiến nhiều người dự đoán họ sẽ vướng vào mối quan hệ tình cảm trong Mật ngọt tựa khói sương. Tuy nhiên, con gái Hoàng Mập phủ nhận thông tin này. Cô giải thích thêm: “3 bạn trai đẹp xuất hiện cùng là vì chúng tôi là 4 câu chuyện, chứ thật ra không có tương tác nhiều với nhau trên phim”.

Được biết đến qua các vai diễn trong những dự án do Hoàng Mập sản xuất, Khánh Trinh nói cô không ngại thử sức ở những tác phẩm của các ê kíp khác. Với cô, mỗi đạo diễn đều có một cách nhìn, cách làm việc khác nhau nên xem đây là cơ hội để trau dồi về nghề.

Khánh Trinh ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ, được cư dân mạng khuyên đi thi hoa hậu Ảnh: ĐPCC

Nữ diễn viên 26 tuổi bày tỏ quan điểm: “Được làm việc với nhiều người là cách tốt nhất để học hỏi và trưởng thành trong nghề. Làm việc với ba thì áp lực theo kiểu khác - vì ba nhìn được hết ưu khuyết điểm của mình. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi luôn được chỉnh rất kỹ. Còn với đạo diễn khác, tôi lại phải cố gắng gấp đôi để chứng minh rằng mình không chỉ dựa hơi ba”.

Lý do con gái Hoàng Mập kín tiếng đời tư

Được khán giả yêu mến qua các vai diễn, Khánh Trinh lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Khi được hỏi về mẫu bạn trai lý tưởng, người đẹp 9X xin giữ bí mật. Cô bộc bạch: “Yêu đương là câu chuyện muôn thuở, nhiều vấn đề nên khi nào tôi cảm thấy đây là người mình sẽ đi cùng lâu dài thì tôi mới chia sẻ cho gia đình biết. Còn nếu cảm thấy chưa chắc chắn thì một mình tôi “nhức đầu” là được rồi, ba mẹ không cần phải lo thêm chuyện riêng của mình đâu”.

Tiết lộ phản ứng của Hoàng Mập về chuyện yêu đương của con gái, Khánh Trinh tâm sự thêm: “Với tôi, tình yêu là cảm xúc rất riêng, không ai có thể thay mình quyết định được. May mắn là ba luôn tôn trọng điều đó và chỉ nói một câu rất giản dị: Con hạnh phúc là đủ”.