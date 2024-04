Con gái lên tiếng trước loạt tin đồn tiêu cực về Lý Tiểu Long

Con gái phủ nhận tin đồn Lý Tiểu Long là kẻ kiêu ngạo, xấu xa GENESIS PUBLICATIONS

Trên Fox News hôm 23.4, Shannon Lee chia sẻ gần đây có tin đồn rằng Lý Tiểu Long là kẻ xấu xa, lúc nào cũng tức giận và kiêu ngạo. Trước những lời bàn tán không hay về người cha quá cố, cô chia sẻ: "Mỗi người đều có lúc tức giận. Tôi không nói cha mình chẳng bao giờ tức giận. Tôi biết, đặc biệt là khi ông ấy còn trẻ, ông ấy có thể nóng nảy. Nhưng tính khí nóng nảy và sự tức giận của ông ấy nhiều khi sinh ra từ sự thất vọng. Thất vọng với cách ông ấy bị đối xử hoặc thất vọng với việc mọi người hứa hẹn nhiều điều nhưng lại không thực hiện được".



Shannon Lee giải thích: "Cha tôi là người cực kỳ tự tin, điều mà tôi nghĩ đôi khi có thể bị nhầm lẫn với sự kiêu ngạo. Ông ấy rất quan tâm đến việc làm tốt công việc… Chúng ta có xu hướng đặt ai đó vào một cái hộp và đánh giá họ thế này, thế kia. Nhưng sự thật có nhiều người không hiểu ông ấy hoặc chỉ tiếp xúc với ông ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi".

Shannon Lee bên tượng sáp của Lý Tiểu Long AFP

Lý Tiểu Long qua đời năm 1973 khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng. Các phương tiện truyền thông đăng tin huyền thoại võ thuật tử vong do dị ứng với thuốc giảm đau. Tuy nhiên, sự ra đi quá đột ngột của sao phim Long tranh hổ đấu đã làm dấy lên nhiều suy đoán cùng hàng loạt "thuyết âm mưu".

Một số người cho rằng sự thật về cái chết của nam diễn viên đã bị che đậy và thay vào đó, ông đã sử dụng ma túy quá liều. Số khác lại cho rằng ông bị người tình đầu độc vì ghen tuông. Cũng có luồng ý kiến khẳng định Lý Tiểu Long bị ám sát bởi các băng nhóm đối thủ. Không chỉ vậy, cũng có tin đồn sự ra đi của ngôi sao biểu tượng này là kết quả của lời nguyền mà gia đình ông phải hứng chịu. "Thuyết âm mưu" về lời nguyền gia đình càng gây bàn tán nhiều hơn khi con trai của Lý Tiểu Long là diễn viên Brandon Lee (Lý Quốc Hào) qua đời năm 1993 sau một tai nạn trên phim trường The Crow.

Đáp lại những lời đồn thổi liên quan đến cái chết của Lý Tiểu Long, Shannon Lee nói tất cả những điều đó chỉ nói lên "sự vĩ đại trong cuộc đời của cha tôi". Cô cũng chia sẻ mình mới 4 tuổi khi cha qua đời nên ký ức của bản thân về cha rất mơ hồ nhưng ông luôn hiện diện trong tâm trí mình. Shannon nói: "Ông ấy đã truyền cho tôi cảm giác an toàn và yêu thương, điều mà tôi luôn mang theo mình trong suốt cuộc đời".

Những năm qua, Shannon Lee nhiều lần lên tiếng trước những thông tin sai lệch về người cha quá cố AFP

Hơn 50 năm kể từ khi Lý Tiểu Long qua đời, Shannon Lee xuất bản cuốn sách In My Own Process ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của cha cô. Cuốn sách cũng bao gồm những bức ảnh hiếm, chế độ tập luyện, những bức vẽ võ thuật và những quan sát mang tính triết học của ngôi sao quá cố.

Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) sinh năm 1969, cô là con gái duy nhất của Lý Tiểu Long và vợ - Linda Lee Cadwell. Shannon bảo vệ di sản của cha mình từ những năm 30 tuổi đồng thời là người sáng lập quỹ Bruce Lee Foundation với mẹ. Shannon Lee còn được biết đến với vai trò diễn viên, võ sĩ và doanh nhân, cô từng tham gia một số bộ phim: Enter the Eagles, Epoch, Lessons For An Assassin… Cô cũng là nhà sản xuất của bộ phim tiểu sử The Legend of Bruce Lee (2008) và phim tài liệu How Bruce Lee Changed the World về cuộc đời, sự nghiệp của ngôi sao huyền thoại.