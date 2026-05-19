Con gái ngoài giá thú của Thành Long từ chối 135 tỉ đồng từ cha ruột?

Nguyễn Quang Hải
19/05/2026 08:01 GMT+7

Truyền thông Hồng Kông vừa bất ngờ tiết lộ một tài liệu liên quan đến Thành Long. Theo đó, nam diễn viên được cho là đã lập một quỹ tín thác trị giá 40 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 135 tỉ đồng) dành cho cô con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm, Sohu đưa tin ngày 17.5.

Các điều khoản trong quỹ được mô tả chặt chẽ như một hợp đồng thương mại. Quỹ tín thác không thể hủy bỏ và người thụ hưởng duy nhất là Ngô Trác Lâm. Cô sẽ nhận khoản sinh hoạt phí hàng tháng khoảng 100.000 đô la Hồng Kông, phần tài sản còn lại bị khóa cho đến khi hoàn tất việc học. Toàn bộ quá trình được thực hiện kín tiếng thông qua một luật sư trung gian, không có bất kỳ hình thức hay tuyên bố công khai nào.

Siêu sao võ thuật Thành Long từng vướng vào mối tình vụng trộm với Hoa hậu châu Á 1990 Ngô Ỷ Lợi và bí mật sinh con gái Ngô Trác Lâm vào năm 1999

Ngô Trác Lâm chọn tự lập thay vì dựa vào người cha nổi tiếng

Gần như cùng thời điểm đó, trong một buổi livestream, Ngô Trác Lâm liên tục bị cư dân mạng hỏi về khoản tiền 40 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển đến cô hay chưa. Ngô Trác Lâm im lặng nhìn màn hình vài giây rồi bật cười nhẹ. "Tôi không có cha", cô nói bằng giọng nhỏ nhưng dứt khoát. Sau đó nhấn mạnh: "Tôi chỉ có mẹ thôi".

Không ai biết số tiền kia cuối cùng có được Ngô Trác Lâm nhận hay không. Tuy nhiên, vào cuối năm 2025, phòng làm việc của Ngô Trác Lâm được cho là đã nhận lời mời tham gia đấu thầu thiết kế poster quảng bá khu vực Bắc Mỹ cho bộ phim Vanguard 2 của Thành Long. Cô cạnh tranh cùng 5 công ty quốc tế khác với đầy đủ quy trình chuyên nghiệp như báo giá, đóng dấu hồ sơ, nộp bản thiết kế mẫu và tham gia vòng xét duyệt cuối cùng như một công ty quảng cáo thông thường.

Năm 2018, Ngô Trác Lâm từng bị bắt gặp xếp hàng nhận phiếu thực phẩm tại Canada cùng bạn gái khi đó. Bức ảnh được chụp trong khung cảnh lạnh giá với lớp sương phủ kín cửa kính cửa hàng tiện lợi phía sau. Đến năm 2025, sau khi trở về Hồng Kông, Ngô Trác Lâm mở một quầy hàng nhỏ tại khu chợ đêm Mongkok để bán áo thun tự thiết kế. Mỗi chiếc áo có giá khoảng 299 đô la Hồng Kông.

Sau đó, công việc của studio dần khởi sắc khi Ngô Trác Lâm bắt đầu nhận thiết kế poster tour diễn cho ca sĩ Na Uy, thực hiện phần mở đầu cho các bộ phim độc lập. Các đơn đặt hàng được cho là đã kín lịch đến tận tháng 7.2026.

Dù vậy, cô vẫn sống trong một căn phòng nhỏ có giá thuê khoảng 5.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng. Thu nhập chỉ vừa đủ để trả tiền nhà và mua dụng cụ hội họa. Ngô Trác Lâm từng nói rằng mỗi đồng tiền cô kiếm được "đều mang mùi của màu vẽ".

Trong buổi livestream hôm đó, Ngô Trác Lâm nhiều lần cố giữ bình tĩnh trước những bình luận liên tục nhắc đến Thành Long. Sau vài giây im lặng, cô nhẹ giọng nói như đang nhắc về một khách hàng bình thường: "Gần đây ông ấy thường xem những poster tôi thiết kế". Sau một khoảng ngắn dừng lại, cô nói thêm: "Công việc là công việc. Quy trình đấu thầu của tôi cũng giống như mọi người khác".

