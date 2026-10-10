Con gái nuôi xinh đẹp, vừa đi hát vừa bán xôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung

5 năm mẹ Phi Nhung mất, Thiêng Ngân vẫn chơi vơi

Hiện tại Phạm Thiêng Ngân (23 tuổi) đang thuê phòng trọ ở P.Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) sống cùng 2 người em gái ruột. "Hai đứa em của mình chăm chỉ chịu khó, ngoài thời gian đi học, các em đi làm thêm để có chi phí sinh hoạt và phụ giúp gia đình", nữ ca sĩ kể.

5 năm ngày mẹ nuôi Phi Nhung mất, Thiêng Ngân nói cô vẫn chưa hết thương nhớ, chơi vơi. Năm 2023 là khoảng thời gian cô cảm thấy chênh vênh, mất phương hướng nhất. Những sản phẩm âm nhạc ra mắt không được như kỳ vọng. "Năm đó, mình tập trung học, thời gian rảnh bán đồ trên mạng: bán muối tôm, đồ ăn vặt… Mình vẫn đi hát nhưng không quảng bá nhiều", Ngân nhớ lại.

5 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, Thiêng Ngân cho biết vẫn chưa hết thương nhớ và chơi vơi ẢNH: NVCC

Những lúc suy sụp nhất, Thiêng Ngân lại nhớ câu hỏi của mẹ Nhung năm xưa: "Con có yêu nghề này hay không? Con có hy sinh vì nghề hay không?". Có những lời dặn của mẹ mà mãi đến sau này cô mới thực sự thấm thía. "Mẹ nói, hát không chỉ là kỹ thuật mà phải thực sự đưa cảm xúc của mình vào bài hát, hát đến khi chính mình nổi da gà thì mới hay", Thiêng Ngân nhớ lại.

Thiêng Ngân bên mẹ Phi Nhung ngày còn thơ bé ẢNH: NVCC

5 năm đi qua kể từ ngày cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, con gái nuôi năm nào đã trưởng thành, đã tốt nghiệp đại học. Dù vẫn được các anh chị nghệ sĩ thương, đặc biệt người quản lý lâu năm của Phi Nhung vẫn động viên, dạy bảo, nhưng chẳng còn ai khắt khe, nói thẳng cô hát chưa được như mẹ Phi Nhung.

Theo Diễm Phạm, quản lý lâu năm và cũng là người gắn bó thân thiết với cố nghệ sĩ Phi Nhung trước đây, Thiêng Ngân là con gái nuôi khiến vị quản lý này bất ngờ nhất. "Từ cuộc thi Solo cùng Bolero 2015, con được mẹ Nhung nhận nuôi. Giờ con bé chững chạc lắm, xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào hơn. Con hiếu thảo, sống biết trước biết sau", Diễm Phạm nói.

Nghệ sĩ Phi Nhung thường tặng Thiêng Ngân trang phục biểu diễn, nhất là áo dài. Bộ áo dài đầu tiên Thiêng Ngân được mẹ nuôi tặng là năm cô 13 tuổi, khi tham gia một chương trình. "Đó là bộ áo dài màu vàng rất đẹp, cầm nặng tay lắm. Lần đầu tiên mình có bộ áo dài xịn như vậy", Thiêng Ngân bày tỏ. 10 năm đi qua, cô bé năm nào đã trở thành thiếu nữ, cao 1m6 xinh đẹp, bộ áo dài năm xưa được tặng chẳng vừa nữa nhưng Thiêng Ngân vẫn nâng niu gìn giữ, như mẹ vẫn còn bên mình.

6 giờ sáng dậy bán xôi, nuôi giấc mơ theo đuổi nghệ thuật

Ca sĩ Quốc Đại nói anh biết ca sĩ Thiêng Ngân từ ngày cô bé được Phi Nhung nhận làm con nuôi. Vài năm trở lại đây, quá trình tiếp xúc làm việc anh ấn tượng với tính cách hiền lành, chăm chỉ, không ngừng nỗ lực của nữ ca sĩ trẻ.

"Đặc biệt khi tham gia liveshow của Thiêng Ngân và Quách Phú Thành, tôi cảm nhận Thiêng Ngân là người cầu tiến, cầu toàn và rất siêng năng. Với tính cách và cách làm việc chuyên nghiệp vậy, tôi tin Thiêng Ngân sẽ sớm gặt hái nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của mình", ca sĩ Quốc Đại chia sẻ.

Ca sĩ Quốc Đại song ca cùng Thiêng Ngân. Anh ấn tượng với sự cầu tiến, cầu toàn và chăm chỉ của con gái nuôi Phi Nhung ẢNH: NVCC

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, thi thoảng trên trang cá nhân, không ít người hâm mộ thích thú khi thấy Thiêng Ngân đăng bài bán xôi. Thiêng Ngân kể cô bán xôi bắp dừa do mẹ ruột nấu hơn 1 tháng nay, giá 15.000 đồng/phần. Mỗi ngày, Ngân đăng bài, gom đơn, chốt đơn.

"Sáng 6 giờ mình sẽ mang xôi ra bán, đặt shipper giao hàng cho khách. Hai mẹ con bán hai chỗ khác nhau. Thường khoảng hơn 9 giờ sáng mình sẽ bán hết, nếu hôm nào chưa hết thì dang nắng bán hết mới về. Đứng khá nắng, mình trùm kín mít nên chắc mọi người không nhận ra. Cũng có khách đặt trễ thì mình sẽ tự đi giao hàng", Thiêng Ngân cười và kể.

Thiêng Ngân cho biết cô bán xôi bắp dừa do mẹ ruột nấu, giá 15.000 đồng/phần ẢNH: NVCC

Ngân không ngại bởi đó là công việc chân chính để cô có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, nuôi dưỡng nghề và phụ giúp gia đình. "Mỗi người đều có số phận riêng. Mình may mắn có hai người mẹ thương mình. Nếu hiện tại còn khó khăn thì mình cố gắng. Người ta làm được sao mình không cố gắng được?", Thiêng Ngân chia sẻ.