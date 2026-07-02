Con nhà nông đạt 30 điểm tuyệt đối: Bí mật nằm ở một thói quen ai cũng làm được

Ngôi nhà của thủ khoa Nguyễn Khắc Công nằm ở thôn Hậu, nay thuộc xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) đơn sơ và giản dị, gia đình Công là một gia đình thuần nông bình thường. Góc học tập của nam sinh cũng rất đơn sơ với chiếc bàn học nhỏ, hai chiếc đèn để chống mỏi mắt khi học bài và một góc để sách vở, tài liệu.

Khắc Công có dáng người nhỏ nhắn với cặp kính cận khiến cho người đối diện luôn thấy ở Công toát lên vẻ thông minh và sự nỗ lực không ngừng. Công chia sẻ động lực lớn nhất giúp em đạt được kết quả này chính là sự đồng hành và động viên từ gia đình.

"Em rất vui nhưng cũng rất bất ngờ. Cảm giác lớn nhất của em là nhẹ nhõm vì những nỗ lực suốt thời gian qua đã được đền đáp. Em biết ơn gia đình, thầy cô và bạn bè đã luôn đồng hành cùng em. Em xem kết quả này là một cột mốc đáng nhớ, nhưng cũng là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai", Công bộc bạch.

Nguyễn Khắc Công dự định học ngành công nghệ thông tin ẢNH: NVCC

Công kể bố mẹ luôn là điểm tựa tinh thần để em cố gắng học tập, bên cạnh đó là mục tiêu chinh phục những điểm số cao nên em luôn nỗ lực hết mình. Nam sinh chia sẻ dự định dùng kết quả khối A00 để xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Công cho biết khi bước vào giảng đường đại học, sẽ tiếp tục đặt mục tiêu giành học bổng của trường và theo đuổi ước mơ trở thành một lập trình viên full-stack trong tương lai.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Công cho rằng học sinh cần học đúng, học đủ, nắm chắc kiến thức thay vì học vẹt. "Em không nghĩ mình có bí quyết gì đặc biệt. Điều quan trọng nhất là phải thật sự hiểu bản chất của nó, học đúng phương pháp và không ngại nhìn thẳng vào những điểm mình còn yếu để cải thiện từng chút một bằng cách 'note' lại những câu sai trong đề kiểm tra các môn và lên mạng dùng AI để tìm hiểu thêm thông tin sao cho lần sau không mắc sai lầm", Công nói.

Trường THPT Tân Yên số 1, Bắc Ninh ẢNH: NGUYỄN HỒNG SƠN

Chia sẻ về thành tích vượt trội của con trai, ông Nguyễn Khắc Vân, bố của Nguyễn Khắc Công, không khỏi tự hào, xúc động xen lẫn vui mừng. Ông cho biết gia đình không có ai làm cán bộ hay công chức nhà nước. Hai vợ chồng chủ yếu làm nông, thỉnh thoảng đi làm thêm nghề sơn để trang trải cuộc sống. Dù điều kiện kinh tế gia đình không dư giả nhưng luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các con học hành.

Theo ông Vân, từ nhỏ Công đã rất tự giác, không để bố mẹ phải nhắc nhở chuyện học hành, ngoài những lúc học bài, khi rảnh đều phụ giúp việc nhà, việc đồng áng đỡ đần bố mẹ. Công hầu như không học quá khuya, ít khi thức sau 12 giờ đêm và gần như không đi học thêm bên ngoài, chủ yếu chỉ học tại trường.

"Bố mẹ không thể học thay con mà chỉ biết động viên, nhắc nhở con cố gắng học tập để không phụ công lao gia đình. Là phụ huynh thì chúng tôi đồng hành và khích lệ con thay vì tạo áp lực quá lớn. Việc học quá nhiều dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và khiến con căng thẳng, chán nản. Điều quan trọng là giúp các con cân bằng thời gian học tập và nghỉ ngơi hợp lý", ông Vân nói.

Công nhận giấy khen cùng mẹ ẢNH: NVCC

Chứng kiến niềm vui của gia đình cậu trò nhỏ trong xóm, chị Nguyễn Thị Thư cũng mừng cho gia đình Nguyễn Khắc Công. Chị cho biết Công là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hòa đồng và được mọi người trong xóm quý mến. Gia đình Công sống ngay phía sau nhà chị nên chị không ít lần chứng kiến quá trình học tập, sinh hoạt của nam sinh nhiều năm qua. "Công rất ngoan, tiếp xúc với mọi người trong xóm luôn lễ phép, hòa đồng, không có điều tiếng gì", chị Thư chia sẻ.

Theo chị Thư, không chỉ riêng gia đình Công mà cả thôn Hậu, xã Phúc Hòa đều phấn khởi vì có một học sinh xuất sắc làm rạng danh quê hương. "Cả thôn ai cũng mừng cho cháu Công chứ không riêng gì tôi", chị Thư nói.

Hàng xóm ở đây nhận xét, điều đáng quý ở nam sinh là sự tự giác, chăm ngoan, không sa vào các tệ nạn xã hội và luôn hòa đồng với mọi người xung quanh. Dù điều kiện gia đình không mấy khá dả, nhưng Công vẫn đạt thành tích xuất sắc nhờ tinh thần tự học và ý chí vươn lên. 3 điểm 10 tuyệt đối của Nguyễn Khắc Công khép lại một kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công và mở ra chặng đường mới của cậu học trò vùng quê giàu nghị lực. Từ câu chuyện của nam sinh, các học sinh trong thôn cũng noi gương tinh thần học tập của Công để tiếp tục cố gắng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.