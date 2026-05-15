Còn nhiều dự án chờ được tháo gỡ

Danh sách "chưa chính xác"

Theo Sở Tài chính TP.HCM, 838 dự án với tổng mức đầu tư được tháo gỡ lên đến hơn 206.000 tỉ đồng, diện tích trên 17.000 ha. Trong đó, 417 dự án đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc, còn 421 dự án, công trình, khu đất cơ bản tháo gỡ hoặc đang thực hiện tháo gỡ theo chỉ đạo.

Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhận xét danh sách 838 dự án cơ bản được tháo gỡ chưa thật sự chính xác. Cụ thể, 421 dự án cho rằng cơ bản hoàn thành tháo gỡ hay đang chỉ đạo tháo gỡ thực chất vẫn còn bị vướng mắc, tồn đọng, doanh nghiệp (DN) chưa thể đưa đất vào khai thác. Thậm chí nhiều dự án trong báo cáo nói là đã hoàn thành gỡ vướng nhưng lại thống kê "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Điển hình như dự án nhà ở xã hội Sài Gòn Venice ở xã Lê Minh Xuân của CT Group đã "ghi nhầm" vào dự án khu đô thị mới Nhơn Đức, xã Phước Kiển của Công ty Phát triển GS Nhà Bè. Hay dự án khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc của Công ty cổ phần Sinh thái văn hóa Vĩnh Lộc được báo cáo "đã được UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý" nhưng chủ đầu tư nói chưa. Tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, tất cả dự án đã được đưa vào danh sách tháo gỡ, nhưng Công ty TNHH MTV Lan Anh phản ánh vẫn còn 4 dự án đang gặp nhiều vướng mắc pháp lý và quy hoạch. Cụ thể, dự án Lan Anh 7B, dự án Lan Anh 10, Lan Anh 11, Lan Anh 12 phải tạm dừng triển khai do chậm được tính tiền sử dụng đất hoặc do thay đổi quy hoạch mà lỗi không phải do DN.

Dự án Tân An Huy dừng triển khai từ năm 2017 đến nay khiến hơn 300 khách hàng điêu đứng Ảnh: Đình Sơn

"Một cá nhân khác ở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ cũng mới điện cho tôi nói ông có khu đất làm dự án nhưng hiện nay chưa thể triển khai, mong muốn được đưa vào danh sách tháo gỡ. Như vậy có thể thấy danh sách trên của TP vẫn chưa đầy đủ, chưa cập nhật hết các dự án, khu đất còn tồn đọng kéo dài. Do vậy, với trường hợp DN chưa có tên dự án trong danh mục 838 dự án thì đề nghị TP rà soát hoặc DN báo cáo đề xuất bổ sung để được các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trong đợt này. Ngoài ra, DN có các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài tại các địa phương khác cũng có thể liên hệ báo cáo cho Sở Tài chính địa phương để được tổng hợp, xem xét xử lý", ông Lê Hoàng Châu nói.

Còn nhiều dự án lọt khỏi danh sách

Thực tế vẫn còn nhiều dự án "treo", "trùm mền" hàng thập niên lọt ra ngoài danh sách cần được gỡ vướng lần này. Như dự án Tân An Huy ở xã Nhà Bè của Công ty Tân An Huy có diện tích hơn 26 ha triển khai từ năm 2004, đến nay thực hiện hơn 70% hạ tầng, đã được cấp sổ hồng cho các dự án thành phần như khu cao tầng, giáo dục, y tế. Trong khi đó, 313 nền đất mà chủ đầu tư đã bán cho khách hàng và thu đến 95% giá trị nhưng đến nay vẫn "trùm mền", không thể triển khai tiếp do nợ các khoản thuế và tiền chậm nộp là 181 tỉ đồng, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng...

Ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Tân An Huy, cho biết hiện nay công ty đã bị chế tài về hóa đơn, tài khoản, dừng mọi thủ tục hành chính. Ngày 2.4.2026, Thuế Cơ sở 7 có mời công ty đến làm việc để kê biên, phát mãi tài sản. Dù đã chấp hành nghiêm nhưng đến nay cơ quan thuế cũng không xử lý được do 313 nền đất của dự án đã ký kết hợp đồng góp vốn với khách hàng. Việc sai phạm của công ty trong kết luận thanh tra đã nêu rõ, các văn bản của UBND TP.HCM chỉ đạo, công ty đã nghiêm túc chấp hành nhưng tình hình tài chính hiện nay của DN khiến "lực bất tòng tâm".

"Hiện nay kế hoạch cho dự án, DN hoạt động lại đã có, nhưng vẫn không thực hiện được do chưa nộp được thuế. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của công ty và mong muốn của hơn 300 khách hàng tại dự án, DN xin được đưa vào kế hoạch tháo gỡ vướng mắc đợt này, cho phép DN được hoạt động trở lại, được tiếp tục thực hiện dự án để có nguồn nộp cho ngân sách, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ theo kết luận của Thanh tra TP và các ý kiến chỉ đạo của UBND TP", ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn kiến nghị.

Trên thực tế, khách hàng của dự án này cho hay họ quá mệt mỏi và có cảm giác bị lừa thêm một lần nữa bởi thời gian qua, chủ đầu tư liên tục mời họp hành, khẳng định quyết tâm thực hiện dự án, thậm chí làm lễ khởi công lại hạ tầng... nhưng sau tất cả, dự án vẫn "đứng bánh" trong khi họ đã nộp tới 95% giá trị lô đất mua. "Nghe nói TP quyết tâm xử lý các dự án tồn đọng, vậy dự án Tân An Huy sẽ xử lý thế nào để trả lại quyền lợi cho chúng tôi, những người đã mua đất hàng thập niên nhưng không được xây nhà?", một khách hàng bức xúc.

Một trường hợp khác là Công ty TNHH MTV Lan Anh - một trong những đơn vị tiên phong đầu tư nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp, sử dụng hoàn toàn vốn tư nhân và tự thỏa thuận đền bù với người dân, nhưng gặp nhiều khó khăn suốt 5 năm qua do việc xác định đơn giá đất và tính tiền sử dụng đất bị kéo dài. Ngoài ra, còn có tình trạng thông báo thuế chậm hoặc chưa chính xác. Một số dự án nhà ở xã hội dù mang tính chất an sinh nhưng chưa nhận được cơ chế hỗ trợ phù hợp. DN phải tự bỏ kinh phí mua đất làm hạ tầng giao thông nhưng chưa được khấu trừ hợp lý theo giá thực tế. Khi thông báo thuế ban hành muộn, DN còn phải chịu thêm tiền phạt chậm nộp. Chính vì vậy, bà Nguyễn Nam Phương, Chủ tịch HĐTQ Công ty TNHH MTV Lan Anh, kiến nghị được tháo gỡ khó khăn để sớm đưa các dự án vào xây dựng.

Ông Trương Anh Tuấn, Công ty địa ốc Hoàng Quân, cũng cho hay DN hiện có 30 dự án, có dự án kéo dài 5 năm chưa triển khai được do gặp nhiều nút thắt. Do vậy ông cho rằng cần tháo gỡ quyết liệt, thực chất và quy định rõ quy trình, nơi chịu trách nhiệm, thời gian gỡ vướng cụ thể cũng như quy định rõ đầu mối tiếp nhận và xử lý. Bởi hiện DN đang đứng trước ranh giới rất mong manh giữa tồn tại và giải thể. Cộng đồng DN đang xem đợt gỡ vướng của TP là cơ hội để "hồi sinh" nhưng nếu không có sự quyết liệt từ các cấp chính quyền, DN rất khó phục hồi để tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế cũng như đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.