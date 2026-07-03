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'Còn niềm tin', một mình đào bới gạch vụn tìm gia đình sau động đất ở Venezuela
Video Thế giới

'Còn niềm tin', một mình đào bới gạch vụn tìm gia đình sau động đất ở Venezuela

La Vi
La Vi
Anh Juan Andrade, một cư dân Venezuela, đã dành nhiều ngày lục lọi đống đổ nát của một tòa chung cư bị sập với hy vọng tìm thấy các thành viên trong gia đình đang bị mắc kẹt bên dưới, sau khi hai trận động đất mạnh tấn công đất nước này.

Anh Juan Andrade đã tìm kiếm gia đình mất tích của mình sau khi hai trận động đất mạnh gây ra tàn phá trên diện rộng ở La Guaira và Caracas (Venezuela).

Người đàn ông 27 tuổi này đang ở xa nhà khi thảm họa xảy ra và khi anh trở về, nơi đây chỉ còn cảnh hoang tàn đổ nát.

Anh nói toàn bộ gia đình mình - gồm mẹ, chị gái và vợ - đang bị mắc kẹt.

Làm việc cùng các tình nguyện viên, anh Andrade đã chui qua những khe hở hẹp trong bê tông chỉ với đèn pin và đôi tay trần.

Dù không phải nhân viên cứu hộ được đào tạo, anh đã giúp kéo 9 người còn sống ra trong hai ngày đầu sau thảm họa.

Andrade cho biết việc tiếp cận vị trí mà anh tin rằng người thân đang bị mắc kẹt là vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, bất cứ khi nào nghe thấy tiếng kêu cứu từ các khu vực khác, anh đều dừng lại để giúp đỡ.

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