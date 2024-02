Cơn sốt giá cà phê hạ nhiệt

Thị trường thế giới, trong phiên giao dịch vừa kết thúc, giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 3 hiện còn 3.287 USD/tấn, giảm thêm 18 USD so với ngày 1.2. Như vậy đã 2 ngày liên tiếp cà phê robusta giảm giá với tổng cộng 49 USD so với mức lịch sử là 3.336 USD/tấn vào ngày 31.1. Tương tự, kỳ hạn giao tháng 5 cũng giảm 17 còn 3.151 USD/tấn và tháng 7 giảm 5 USD còn 3.052 USD/tấn.

Thị trường cà phê hạ nhiệt MINH ĐĂNG

Ngược lại, giá cà phê arabica trên sàn New York vẫn tiếp tục đà tăng thêm 0,15 cent ở kỳ hạn tháng 3 lên 194,2 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 đứng yên với 190,95 cent/lb. Bên cạnh đó, giá cà phê tại Brazil cũng giảm nhưng không đáng kể.

Giá thế giới giảm kéo cơn "sốt giá" cà phê ở Tây nguyên hạ nhiệt. Giá cà phê cao nhất vẫn thuộc về Đắk Nông từ 79.400 - 79.500 đồng/kg, Đắk Lắk còn 79.000 đồng, Gia Lai 78.600 - 78.800 đồng/kg và Lâm Đồng còn 78.000 - 78.300 đồng/kg.

Giá cà phê trên thị trường thế giới quay đầu trong 2 ngày liên tiếp được cho là do mức tăng cao trong những ngày trước. Cũng do giá tăng cao nên xảy ra hiện tượng thương nhân giao hàng trực tiếp với nhau thay vì qua sàn. Xu hướng chung của thị trường cà phê thế giới vẫn ở trạng thái cung thấp hơn cầu do diện tích và sản lượng cà phê của Việt Nam giảm mạnh.

Dự báo trong tháng 2, thị trường cà phê thế giới sẽ có nhiều biến động khi Việt Nam bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, giao dịch chậm.