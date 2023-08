Cơn sốt giá vé xem Messi thi đấu tại Mỹ tăng đến 1.000%

"Cơn sốt Messi nay đã lan tới New York với tốc độ chóng mặt. CĐV Mỹ đang săn lùng dữ dội chiếc vé xem Messi thi đấu trận Inter Miami gặp CLB New York Red Bulls tại giải MLS trên sân Red Bull Arena ở Harrison, New Jersey diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 27.8 (giờ Việt Nam)", kênh CNN cho biết.

Messi chinh phục công chúng Mỹ bằng tài nghệ quá xuất chúng của mình AFP

"Nhu cầu quá lớn đang khiến giá vé tăng khủng khiếp, lên đến 1.000% so với mức thông thường. Giá vé trước đây trong một trận đấu của CLB New York Red Bulls bán chỉ tầm 46 USD/chiếc, nay đã tăng lên mức trung bình khoảng 483 USD.

Giá vé cho những chiếc ghế ngồi hàng đầu từ 345 USD nay tăng lên 3.600 USD/chiếc. Những người mua vé ở khu vực hàng đầu này sẽ phải mua trọn gói 4 vé, khiến tổng mức chi tăng vọt lên gần 15.000 USD", kênh CNN dẫn thông tin từ trang bán vé trực tuyến VividSeats cho biết thêm.

"Mức giá vé này đắt nhất từ trước đến nay cho một trận đấu trong lịch sử của giải MLS. Thậm chí, còn đắt hơn rất nhiều lần so với các giải hàng đầu tại châu Âu như trận chung kết Champions League hay các trận Super Bowls (bóng đá kiểu Mỹ)", kênh CNN chia sẻ thêm.

Bất chấp mức giá vé rất cao, CĐV Mỹ vẫn săn lùng mua bằng được để xem trực tiếp Messi thi đấu. Siêu sao người Argentina chinh phục công chúng Mỹ bằng tài nghệ quá xuất chúng, khi chỉ sau 8 trận đã ghi 10 bàn và có 3 kiến tạo thành bàn. Messi còn gây choáng ngợp với các pha sút phạt tuyệt đỉnh thành bàn, hay các pha kiến tạo được HLV Tata Martino (Inter Miami) mô tả là "siêu đẳng cấp" trong trận đấu bán kết Cúp nước Mỹ với FC Cincinnati mới đây.

Messi đã ghi bàn bằng cú sút phạt tuyệt đỉnh ngay trận ra mắt Inter Miami AFP

CĐV Mỹ muốn xem trực tiếp Messi thi đấu Marca

HLV Pat Noonan của FC Cincinnati cũng thừa nhận: "Chúng tôi đã làm tất cả, không thể làm hơn như thế được nữa (dẫn trước Inter Miami 2-0). Nhưng tài nghệ của Messi quá xuất chúng, anh ta đã làm thay đổi mọi thứ. Chỉ cần 2 đường chuyền trong khoảnh khắc kỳ diệu đã kiến tạo thành 2 bàn thắng, đưa trận đấu đến hiệp phụ và thắng ở loạt sút luân lưu.

Messi đã làm thay đổi hoàn toàn Inter Miami chỉ trong vài tuần anh đến đây thi đấu. Cũng đừng quên Messi đến Mỹ khi anh ấy đang là nhà vô địch thế giới, vẫn ở trên đỉnh cao của mình".

Messi hiện chỉ thi đấu ở các trận đấu cúp cùng Inter Miami. Trận đấu cuối tuần này là lần đầu tiên danh thủ người Argentina ra mắt ở giải đấu quan trọng nhất nước Mỹ, MLS. Vì thế, sức hút cực kỳ lớn. Dù Messi đã thi đấu đến 8 trận trong 33 ngày qua, nhưng trước sự đòi hỏi quá lớn hiện nay từ CĐV, gần như chắc chắn HLV Tata Martino của Inter Miami tiếp tục đưa anh ra sân thi đấu ở đội hình chính cùng Busquets và Jordi Alba.