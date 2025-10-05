Cơn sốt Labubu mở ra cuộc đua tìm món đồ chơi 'hốt bạc' kế tiếp

Nghệ sĩ Trung Quốc 24 tuổi Runyu ban đầu dự định theo đuổi sự nghiệp thiết kế tại Thái Lan. Nhưng với sự phát triển của ngành công nghiệp đồ chơi tại Trung Quốc, đặc biệt là Labubu, anh quyết định trở về quê nhà, đặt kỳ vọng vào nhân vật đồ chơi đầu tiên của mình - Akidoo, mà anh mô tả là một “cậu bé nhút nhát, hướng nội”.

Runyu là một trong số nhiều nghệ sĩ và công ty đồ chơi đang chạy đua mong lặp lại thành công của quái vật Labubu nhiều răng từ công ty Pop Mart.

Họ là một phần của sự bùng nổ đồ chơi nghệ thuật, hay còn gọi là mô hình sưu tầm, được tạo ra và thiết kế để trưng bày.

Runyu bên nhân vật đồ chơi đầu tiên của mình - Akidoo, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), ảnh chụp ngày 21.7.2025

ẢNH: REUTERS

Pop Mart, công ty niêm yết tại Hồng Kông, cho biết Labubu sẽ giúp đạt doanh thu hơn 4 tỉ USD trong năm nay. Thành công toàn cầu của Pop Mart đã giúp cổ phiếu công ty tăng gần 200% trong năm nay, và hiện tại giá trị của công ty cao hơn cả những tên tuổi lớn như Hasbro, Mattel và Sanrio của Nhật Bản cộng lại.

Ông Chu Tuấn Vũ là đồng sáng lập và giám đốc sở hữu trí tuệ, hay IP, tại công ty đồ chơi nghệ thuật Siguworks. Ông nói rằng Pop Mart đã “mở đường” cho các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc.

“Tôi nghĩ mục tiêu của chúng tôi là, ít nhất ở một mức độ IP nào đó, chúng tôi có thể vượt qua Pop Mart. Bởi vì khi chúng tôi còn kinh doanh đồ chơi nghệ thuật, Pop Mart chưa có. Vì vậy, theo tôi, mặc dù quy mô của chúng tôi không lớn bằng họ, tôi nghĩ chúng tôi thực sự có thể cạnh tranh ở cùng đẳng cấp về tính sáng tạo và chất lượng IP của mình”, ông chia sẻ.

Pop Mart cho biết họ đã học hỏi từ Disney để tạo nên thành công cho Labubu, và đang lên kế hoạch xây dựng một loạt các thương hiệu khác.

Các nhà phân tích cho rằng đây là công ty đầu tiên tạo ra cho thị trường toàn cầu một sản phẩm Trung Quốc dựa trên sức hấp dẫn về mặt cảm xúc, chứ không phải giá trị đồng tiền.