Cơn sốt Labubu mở ra cuộc đua tìm món đồ chơi 'hốt bạc' kế tiếp
Video Thế giới

Cơn sốt Labubu mở ra cuộc đua tìm món đồ chơi 'hốt bạc' kế tiếp

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
05/10/2025 07:05 GMT+7

Các nghệ sĩ và công ty đồ chơi Trung Quốc đang nỗ lực tái hiện thành công vang dội của Labubu, loại búp bê “dễ thương lạ” giúp công ty mẹ Pop Mart đạt doanh thu hơn 4 tỉ USD trong năm nay.

Nghệ sĩ Trung Quốc 24 tuổi Runyu ban đầu dự định theo đuổi sự nghiệp thiết kế tại Thái Lan. Nhưng với sự phát triển của ngành công nghiệp đồ chơi tại Trung Quốc, đặc biệt là Labubu, anh quyết định trở về quê nhà, đặt kỳ vọng vào nhân vật đồ chơi đầu tiên của mình - Akidoo, mà anh mô tả là một “cậu bé nhút nhát, hướng nội”.

Runyu là một trong số nhiều nghệ sĩ và công ty đồ chơi đang chạy đua mong lặp lại thành công của quái vật Labubu nhiều răng từ công ty Pop Mart.

Họ là một phần của sự bùng nổ đồ chơi nghệ thuật, hay còn gọi là mô hình sưu tầm, được tạo ra và thiết kế để trưng bày.

Cơn sốt ‘Labubu’ và cuộc đua tìm kiếm món đồ chơi hot tiếp theo của Trung Quốc - Ảnh 1.

Runyu bên nhân vật đồ chơi đầu tiên của mình - Akidoo, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), ảnh chụp ngày 21.7.2025

ẢNH: REUTERS

Pop Mart, công ty niêm yết tại Hồng Kông, cho biết Labubu sẽ giúp đạt doanh thu hơn 4 tỉ USD trong năm nay. Thành công toàn cầu của Pop Mart đã giúp cổ phiếu công ty tăng gần 200% trong năm nay, và hiện tại giá trị của công ty cao hơn cả những tên tuổi lớn như Hasbro, Mattel và Sanrio của Nhật Bản cộng lại.

Ông Chu Tuấn Vũ là đồng sáng lập và giám đốc sở hữu trí tuệ, hay IP, tại công ty đồ chơi nghệ thuật Siguworks. Ông nói rằng Pop Mart đã “mở đường” cho các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc.

“Tôi nghĩ mục tiêu của chúng tôi là, ít nhất ở một mức độ IP nào đó, chúng tôi có thể vượt qua Pop Mart. Bởi vì khi chúng tôi còn kinh doanh đồ chơi nghệ thuật, Pop Mart chưa có. Vì vậy, theo tôi, mặc dù quy mô của chúng tôi không lớn bằng họ, tôi nghĩ chúng tôi thực sự có thể cạnh tranh ở cùng đẳng cấp về tính sáng tạo và chất lượng IP của mình”, ông chia sẻ.

Pop Mart cho biết họ đã học hỏi từ Disney để tạo nên thành công cho Labubu, và đang lên kế hoạch xây dựng một loạt các thương hiệu khác.

Các nhà phân tích cho rằng đây là công ty đầu tiên tạo ra cho thị trường toàn cầu một sản phẩm Trung Quốc dựa trên sức hấp dẫn về mặt cảm xúc, chứ không phải giá trị đồng tiền.

Tin liên quan

Cảnh báo Labubu hàng nhái có thể làm trẻ nhỏ tử vong

Cảnh báo Labubu hàng nhái có thể làm trẻ nhỏ tử vong

Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC) vừa cảnh báo người tiêu dùng tránh xa những con búp bê Labubu giả vì chúng gây ra “nguy cơ nghiêm trọng dẫn đến nghẹt thở và tử vong cho trẻ nhỏ”.

Khám phá thêm chủ đề

Labubu POP MART Nhật Bản trung quốc Disney Hồng Kông Thái Lan Đồ chơi IP mô hình trưng bày nhân vật đồ chơi sở hữu trí tuệ thị trường toàn cầu ngành công nghiệp đồ chơi công ty đồ chơi
