Con trai đạo diễn 'Đôi mắt' giành cú đúp vàng tại Asia Pacific Arts Festival

Long Hải đam mê và bộc lộ năng khiếu đánh piano từ khi còn bé NVCC

Tại liên hoan, Long Hải thể hiện tác phẩm Sonatina No 2, Op 36 của nhà soạn nhạc người Ý - Muzio Clementi. Sau đó, cậu bé 11 tuổi tiếp tục có phần biểu diễn piano 4 tay (hai người trên một đàn) Eine Kleine Nachtmusik - tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của W.A Mozart.

Để có được màn trình diễn thăng hoa trên sân khấu, Long Hải đã dành nhiều thời gian để tập luyện cùng người thầy của mình là nghệ sĩ piano Nguyễn Long An. Nhờ vậy, trong bài thi, cậu bé 11 tuổi cho thấy sự bản lĩnh dù đứng trên sân khấu lớn. Điều đó đã giúp Long Hải chinh phục được ban giám khảo, mang về thành tích đáng tự hào cho nhóm thí sinh Việt Nam.

Long Hải vui mừng khi giành được hai cúp vàng ở độ tuổi 11 NVCC

Nguyễn Lý Long Hải sinh năm 2012, hiện theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Cậu bé là con trai của đạo diễn - nhiếp ảnh gia Nguyễn Lý Đông Hải. Ông được biết đến khi thực hiện MV Đôi mắt của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh. Ở lĩnh vực nhiếp ảnh, Nguyễn Lý Đông Hải tạo ấn tượng với tác phẩm Phiêu Linh Lộc ghi lại những khoảnh khắc đẹp của "phù thủy sân khấu" - NSƯT Thành Lộc.

Có cha là một gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ thuật nên từ bé, Nguyễn Lý Long Hải đã tiếp xúc và bộc lộ niềm say mê với các loại nhạc cụ như piano, guitar, trống... Trước khi giành cú đúp tại Asia Pacific Arts Festival, cậu bé 11 tuổi từng đoạt cúp vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á lần thứ 9 tổ chức tại Singapore năm 2022.

Long Hải thể hiện niềm say mê trong bài thi tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương 2023 NVCC

Bà Nguyễn Hương Linh - mẹ Long Hải cho biết cậu bé 11 tuổi mang hết tất cả sự say mê của mình vào bộ môn này. "May mắn con gặp được người thầy tận tình là Nguyễn Long An dẫn dắt. Ngắm nhìn và lắng nghe Long Hải tỏa sáng trên sân khấu là hạnh phúc không gì đong đếm được", mẹ cậu bé chia sẻ.

Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương có sự tham gia của nhiều thí sinh ở nhiều độ tuổi đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm nay, cuộc thi diễn ra từ ngày 22 đến 25.6.2023 tại Thái Lan với các nội dung thi như nhạc cụ, hát, nhảy, múa… Được biết em trai của Long Hải là Nguyễn Lý Nam Hải (sinh năm 2015) cũng giành 2 cúp bạc ở bộ môn piano.