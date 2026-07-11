Con trai Khánh Thi giành 8 huy chương vàng tại giải khiêu vũ thể thao châu Á

Cụ thể, ở lứa tuổi thiếu nhi, con trai Khánh Thi và bạn nhảy mang về 8 huy chương vàng ở các nội dung gồm Juvenile II Latin, Juvenile II Samba, Juvenile II Paso Doble, Juvenile II Jive, Juvenile II Waltz, Juvenile II Tango, Juvenile II Quick Step và Juvenile II Viennese Waltz.

Minh Cường và bạn nhảy vỡ òa trong khoảnh khắc nhận huy chương vàng Ảnh: BTC

Ngoài ra, con trai của Phan Hiển và Khánh Thi cùng với bạn nhảy còn giành 2 huy chương bạc ở nội dung Juvenile II Cha Cha Cha và Juvenile II Rumba. Còn ở nội dung Juvenile II Standard, Minh Cường và Linh San giành huy chương đồng chung cuộc.

Khánh Thi tự hào trước thành tích của con trai

Trên trang cá nhân, Khánh Thi chia sẻ loạt thành tích ấn tượng của con trai, kèm dòng chia sẻ bày tỏ niềm tự hào. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho bản lĩnh, sự tự tin của Minh Cường khi tranh tài ở một sân chơi lớn.

Với loạt thành tích vừa giành được, nhiều người kỳ vọng con trai Phan Hiển sẽ có nhiều bước tiến trong tương lai, mang về niềm tự hào cho người hâm mộ khiêu vũ thể thao nước nhà.

Minh Cường được nhận xét thừa hưởng năng khiếu từ bố mẹ Ảnh: BTC

Được biết Minh Cường có tên gọi thân mật là Kubi. Cậu bé là “trái ngọt” đầu tiên trong cuộc hôn nhân của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về khiêu vũ thể thao, Minh Cường thừa hưởng niềm đam mê, năng khiếu từ đấng sinh thành. Trước đó, cậu bé từng giành huy chương vàng hạng thiếu nhi 1 ở cuộc thi Syllabus World Championship 2023 diễn ra tại Ý.

Theo thông tin từ ban tổ chức, ngoài thành tích của Minh Cường - Linh San, cặp đôi Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân đã thi đấu đầy bản lĩnh và để lại dấu ấn đáng tự hào trên đấu trường châu Á khi giành huy chương vàng ở nội dung Viennese Waltz và Waltz. Trong khi đó, Trung Thực - Ngọc Anh giành huy chương đồng nội dung Tango, còn Quốc Bảo - Minh Châu giành huy chương đồng Slow Foxtrot.

Ở nội dung quốc tế mở rộng, Hoàng Ngọc giành huy chương vàng nội dung solo nữ dành cho người lớn, còn Hoàng Miska giành huy chương vàng solo nữ dành cho thiếu niên II.

