Thu Hương - Phan Hiển đoạt 2 HCV giải khiêu vũ thể thao châu Á

Trong ngày đầu tranh tài tại giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026, đoàn Việt Nam mang về tin vui khi giành 3 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương giành thành tích cao nhất ở nội dung Pasodoble và Jive. Thành tích này khiến người hâm mộ của cặp đôi không khỏi tự hào.

Phía sau thành tích của Phan Hiển - Thu Hương

Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương có quãng thời gian dài chuẩn bị, cọ xát trước khi tranh tài ở Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 Ảnh: BTC

Trước đó, Thu Hương và Phan Hiển trải qua quá trình tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu. Cả hai cũng có chuyến xuất ngoại, cọ xát với các vận động viên quốc tế để trau dồi kinh nghiệm.

Chồng Khánh Thi cho biết vô địch khiêu vũ thể thao châu Á là một giải đấu lớn. Trước đó, cả hai từng 3 lần vô địch ở khu vực Đông Nam Á, nhưng chưa vô địch châu Á. Do đó, ở lần tranh tài này, mục tiêu của cặp đôi là vị trí cao nhất.

Ngoài Phan Hiển - Thu Hương, đoàn thể thao Việt Nam còn giành huy chương vàng Cha Cha Cha và huy chương bạc Rumba của vận động viên Tố Uyên. Vận động viên Anh Phương giành huy chương đồng Samba.

Ở nội dung đơn nữ, Khánh Phượng giành 3 huy chương đồng ở nội dung Slow Waltz, Viennese Waltz, Slow Foxtrot. Còn Liên Giang giành 4 huy chương bạc ở các nội dung Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot và 1 huy chương đồng ở nội dung Quickstep.

Kiện tướng Khánh Thi trong vai trò ban tổ chức của giải đấu Ảnh: BTC

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á năm nay được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ nhiều nhà vô địch quốc gia, nhà vô địch châu Á cùng các cặp đôi đang đứng trong nhóm đầu trên bảng xếp hạng thế giới.

Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm, các tuyển thủ Việt Nam đã trải qua nhiều tháng tập huấn và thi đấu quốc tế bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Quá trình cọ xát liên tục giúp các vận động viên nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật trước khi bước vào sân chơi châu lục.

Tại giải đấu năm nay, "nữ hoàng" dancesport Khánh Thi đảm nhiệm vai trò phụ trách công tác tổ chức. “Thi đấu trên sân nhà vừa là lợi thế nhưng cũng tạo nên áp lực rất lớn. Với quyết tâm cao nhất, các vận động viên Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành những thành tích xuất sắc, khẳng định vị thế của khiêu vũ thể thao Việt Nam trên đấu trường châu Á”, Khánh Thi nhận định.