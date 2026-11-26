Tối 25.11, chương trình tưởng niệm một năm ngày mất của tài tử Thương Tín diễn ra tại TP.HCM do nhạc sĩ Tô Hiếu tổ chức, với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả.

Con trai cố diễn viên Thương Tín - anh Bùi Thanh Tùng Ảnh: H.D

Có mặt tại sự kiện, anh Bùi Thanh Tùng - con trai cố diễn viên Thương Tín bùi ngùi, xúc động khi chứng kiến đông đảo khán giả, đồng nghiệp vẫn dành sự quan tâm và tình cảm cho cha sau một năm ông qua đời. Với anh, sự hiện diện của mọi người không chỉ là lời tri ân dành cho người đã khuất mà còn là nguồn động viên, an ủi đối với gia đình.

Thanh Tùng cho biết trước đó anh dự định thể hiện một ca khúc để tưởng nhớ cha song lại quyết định không hát vì lo bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc. Nhắc về những kỷ niệm với cha, anh tiết lộ - Thương Tín từng mong muốn con trai tham gia bộ phim cuối cùng của mình. Tuy nhiên, dự định ấy chưa kịp thực hiện thì... tài tử đã qua đời.

Theo con trai cố diễn viên, từ nhỏ anh thường được cha dẫn theo đến các đoàn phim và chỉ dẫn cách diễn xuất. Dù vậy, anh nhận thấy bản thân không có duyên với nghiệp diễn nên lựa chọn theo đuổi ca hát. Anh Tùng kể, cha là người ít nói nhưng sống tình cảm, không áp đặt con cái trong việc lựa chọn nghề nghiệp. "Ba chỉ nói là thích thì tới, còn không thích thì thôi", anh bùi ngùi nhớ lại.

Trong khuôn khổ buổi tưởng niệm, chương trình diễn vở kịch tình huống Sáu Tâm trong phim Biệt động Sài Gòn - một bộ phim có sự tham gia của cố diễn viên Thương Tín Ảnh: H.D

Những lời dặn dò, chỉ bảo của Thương Tín vẫn luôn được con trai Thanh Tùng khắc ghi. Đối với nghệ thuật, cố diễn viên quan niệm với con cái rằng một khi đã bước chân vào nghề thì phải nỗ lực để trở thành người giỏi nhất, hoặc ít nhất cũng phải tạo dựng được vị trí riêng. Song, anh Tùng cho biết bản thân chọn cách sống thuận theo tự nhiên, không đặt nặng những kỳ vọng mà cha từng gửi gắm.

Nhìn lại quãng thời gian cha gặp nhiều biến cố sức khỏe, anh cho biết bản thân vẫn thường cùng nhạc sĩ Tô Hiếu về quê thăm hỏi, động viên cha. Con trai của tài tử 5X cũng từng ấp ủ mong muốn đưa cha đi chữa trị để phục hồi khả năng đi lại sau lần bị té ngã. Thế nhưng... tâm nguyện ấy chưa kịp thực hiện thì đành bùi ngùi tiễn biệt cha giã từ cõi tạm.

Với anh, điều khiến anh tự hào nhất khi nhắc về cha chính là tài năng nghệ thuật của Thương Tín. Dù không nối nghiệp diễn xuất, anh vẫn trân trọng những gì cha đã cống hiến cho nghệ thuật và những kỷ niệm được đồng hành cùng ông từ thuở nhỏ.

Thương Tín trong mắt đồng nghiệp

Bà Bùi Thị Giang - vợ cố đạo diễn Lê Cung Bắc Ảnh: H.D

Không chỉ con trai mà bạn bè, đồng nghiệp từng có dịp tiếp xúc và làm việc với Thương Tín cũng dành nhiều tình cảm cho tài tử. Bà Bùi Thị Giang - vợ cố đạo diễn Lê Cung Bắc cho biết bản thân không có nhiều cơ hội tiếp xúc với ông. Tuy nhiên, qua những câu chuyện của chồng, bà luôn dành sự trân trọng đối với tài năng cũng như thái độ làm nghề của nam diễn viên.

Theo bà Giang, trong các dự án điện ảnh, đạo diễn Lê Cung Bắc luôn dành cho Thương Tín một vị trí đặc biệt bởi tin tưởng vào thực lực và sự tận tâm của ông với nghệ thuật. Bà cũng từng có dịp đóng chung với tài tử trong Giã từ cô đơn - bộ phim cuối cùng của đạo diễn Lê Cung Bắc nhưng không thể hoàn thành vì ông qua đời.

Bên cạnh đó, bà Bùi Thị Giang còn cho rằng: "Một năm anh Thương Tín đi xa, những dấu ấn nghệ thuật của anh vẫn vẹn nguyên trong lòng đồng nghiệp, khán giả. Thời gian không làm nỗi nhớ phai nhòa, chỉ khiến sự tưởng niệm trở nên dịu dàng hơn".

Nghệ sĩ Mộng Tuyền xuất hiện giản dị tại buổi tưởng niệm Ảnh: H.D

Trong khi đó, nghệ sĩ Mộng Tuyền nhớ lại những lần gặp gỡ Thương Tín từ trước năm 1975. Dù chưa từng có cơ hội đóng chung phim, cả hai đã nhiều lần gặp gỡ và có mối quan hệ đồng nghiệp thân tình. Theo nữ nghệ sĩ, Thương Tín nhỏ tuổi hơn, thuộc lớp đàn em nhưng luôn giữ sự gần gũi, dễ thương với những người đi trước.