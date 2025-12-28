Con trai Thương Tín: 69 năm qua, ba đã sống một đời đầy biến động

Thương Tín: hào quang, sai lầm và nỗi đau

Ngày 28.12, gia đình của cố nghệ sĩ Thương Tín đã tổ chức lễ cúng thất tuần cho ông tại chùa Sơn Hải, tỉnh Khánh Hòa. Buổi cúng thất diễn ra trang nghiêm, đơn giản và chỉ có số ít đồng nghiệp, khán giả đến tưởng nhớ Tám Thương của Chiến trường chia nửa vầng trăng.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và con trai cố nghệ sĩ Thương Tín trong lễ cúng thất Ảnh: nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp

Trong lễ cúng thất, Thanh Tùng - con trai của cố nghệ sĩ Thương Tín đã chia sẻ về ba cũng như gửi lời cảm tạ đến mọi người. Anh nói: "Tôi là con trai của ông Bùi Văn Tín (nghệ sĩ Thương Tín), hôm nay tôi xin gửi lời cảm tạ từ tận đáy lòng đến mọi người. 69 năm cuộc đời, ba đã sống một kiếp người đầy biến động, từ đỉnh cao hào quang đến nốt trầm lặng lẽ ở những năm tháng cuối đời. Trong giờ phút này, qua bao sóng gió, cuối cùng ba đã về với đất mẹ, với sự che chở nơi cửa phật".

Con trai của Thương Tín gửi lời cảm tạ đến mọi người Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, con trai của cố nghệ sĩ Thương Tín bày tỏ sự biết ơn đối với những nhà hảo tâm luôn giúp đỡ ba của anh trong những năm tháng ông chống chọi với bạo bệnh. "Gia đình chúng tôi xúc động về tình cảm mà cô chú, khán giả đã dành cho ba nhiều thập niên qua. Tình thương của mọi người là động lực lớn nhất để ba sống và cống hiến. Tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm, những người bạn và đồng nghiệp đã không rời bỏ ba trong giai đoạn bệnh tật. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn tinh thần. Cuối cùng, tôi cảm ơn người thân, họ hàng đã quy tụ, chăm sóc ba những ngày cuối đời", Thanh Tùng chia sẻ.

Song song đó, Thanh Tùng cho biết giờ đây ba của anh đã được yên nghỉ, mọi người hào quang, sai lầm và nỗi đau đều được gác lại sau cánh cửa cuộc đời. Đối với anh, ba vẫn là một nghệ sĩ tài hoa và có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt.

Thanh Tùng là con trai đầu của Thương Tín và người vợ đầu tiên. Trước đây, Thanh Tùng cũng theo đuổi nghệ thuật, anh thường hát ở các phòng trà và sân khấu nhỏ nhưng không thể thành danh và vượt qua được "cái bóng" quá lớn của ba. Sau đó, anh tạm dừng con đường ca hát và làm nhiều công việc khác nhau để chăm lo cho vợ. Trái với cuộc đời đầy sóng gió của Thương Tín, Thanh Tùng chọn cuộc sống kín tiếng, bình dị và hạn chế tiếp xúc với truyền thông.



