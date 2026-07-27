Con trai tiết lộ về giấy chứng nhận liệt sĩ của cố nghệ sĩ Thanh Nga

Trên trang cá nhân, diễn viên Hà Linh gây chú ý khi đăng tải giấy chứng nhận liệt sĩ của mẹ là cố nghệ sĩ Thanh Nga. Kèm theo đó, anh chia sẻ: “Hơn 40 năm rồi, 27.7”. Bức ảnh lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả.

Theo thông tin, giấy chứng nhận được cấp năm 1982. Ngoài việc chứng nhận liệt sĩ cho giọng ca Tiếng trống Mê Linh, giấy cũng nêu 2 người thân được hưởng chế độ ưu đãi gia đình liệt sĩ, gồm Nguyễn Thị Thơ (bà Bầu Thơ - mẹ cố nghệ sĩ Thanh Nga) và nghệ sĩ Hà Linh (con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga).

Hình ảnh giấy chứng nhận liệt sĩ của cố nghệ sĩ Thanh Nga do gia đình cung cấp Ảnh: GĐCC

Nhiều khán giả không khỏi xúc động trước bức ảnh mà nghệ sĩ Hà Linh đăng tải. Chia sẻ với chúng tôi, nam diễn viên cho biết mỗi năm, cứ đến dịp 27.7, lòng anh lại xúc động. “Hòa chung không khí cả nước tưởng nhớ công ơn những người đã ngã xuống vì đất nước của mình, trong đó có phần góp sức của mẹ. Theo tôi nghĩ, đã là người Việt Nam thì luôn phải biết ơn những người đã hy sinh cho đất nước”, Hà Linh bộc bạch.

Cuộc sống của con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga

Nghệ sĩ Hà Linh sinh năm 1973, là con trai của cố nghệ sĩ Thanh Nga. Sau khi mẹ qua đời, anh sống cùng bà ngoại (bà bầu Thơ - chủ đoàn Thanh Minh - Thanh Nga). Tuy nhiên, đến năm 1988 thì bà bầu Thơ qua đời, nam diễn viên phải tự lực cánh sinh. Trong một chương trình, Hà Linh từng chia sẻ anh vẫn còn nhớ như in biến cố mẹ qua đời vì bị ám sát. “Trong ký ức của tôi, mẹ lúc nào cũng là người thương chồng, thương con rất nhiều”, anh từng chia sẻ.

Dù là con nhà nòi song Hà Linh nhìn nhận thực tế rằng bản thân không đủ hơi dài để hát cải lương. Do đó, anh thi vào trường sân khấu và theo đuổi công việc diễn xuất. Về cuộc sống riêng, hiện tại con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga có tổ ấm viên mãn. Trên trang cá nhân, anh thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng, được bạn bè, khán giả chúc phúc.