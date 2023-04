Con trai Tổng thống Biden bị tố 'giả nghèo' để giảm cấp dưỡng nuôi con

Tờ Business Insider ngày 29.4 đưa tin một phụ nữ có con chung với ông Hunter Biden đã cáo buộc con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden cố ý đánh giá sai năng lực tài chính để giảm mức tiền cấp dưỡng nuôi con.

Cụ thể, bà Lunden Roberts, mẹ của cô con gái 4 tuổi của ông Hunter Biden, đã tố ông sống xa hoa. Theo luật sư của bà Roberts, lối sống hiện tại của ông Hunter Biden không giống với những gì ông từng mô tả là “một luật sư, nghệ sĩ từng học ở Đại học Yale (Mỹ), người hơi túng thiếu về tài chính và cần điều chỉnh khoản hỗ trợ nuôi con".

Ông Hunter Biden REUTERS

“Ông Hunter Biden đi khắp thế giới trên chiếc máy bay an toàn và thoải mái nhất hiện có - chiếc Không lực Một. Ông ấy cũng có một số luật sư đắt giá nhất hành tinh”, luật sư nói thêm.

Hiện các luật sư của bà Roberts đang yêu cầu thẩm phán ở bang Arkansas ra lệnh cho ông Hunter Biden cung cấp tất cả hồ sơ thanh toán cho các luật sư, lập luận rằng các khoản thanh toán được tính là thu nhập cho mục đích hỗ trợ nuôi con.

Tờ The New York Post ngày 24.4 đưa tin ông Hunter Biden vào cuối tuần trước đã nghỉ dưỡng tại vườn nho trị giá 50 triệu USD của nhà tài trợ đảng Dân chủ Joe Kiani, nằm cách TP. Los Angeles khoảng 3 giờ lái xe về phía bắc.



Ban đầu ông Hunter Biden không thừa nhận là cha của con bà Roberts. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm DNA vào năm 2019 đã chứng minh quan hệ cha con giữa 2 người. Cuối cùng, ông Hunter Biden đã đồng ý trả một khoản tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng.

Các lùm xùm đã được khép lại vào năm 2020. Tuy nhiên, đến tháng 9.2022, ông Hunter Biden lại yêu cầu tòa án giảm các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con, với lý do tình hình tài chính của ông có sự thay đổi, theo The New York Post.