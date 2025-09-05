Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Con vượn má vàng đổi màu, vào nhà dân ăn trái cây
Video Thời sự

Con vượn má vàng đổi màu, vào nhà dân ăn trái cây

Trần Kha
Trần Kha
05/09/2025 12:12 GMT+7

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận một con vượn má vàng do người dân ở xã Củ Chi tự nguyện giao.

Ngày 4.9, Hạt Kiểm lâm Củ Chi thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên một con vượn má vàng do người dân tự nguyện chuyển giao.

Con vượn má vàng đổi màu, vào nhà dân ăn trái cây

Vượn má vàng trên nặng khoảng 3 kg, tên khoa học là Nomascus gabriellae, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Ông N.M.T (ở xã Củ Chi - huyện Củ Chi cũ) cho biết, con vượn trên ông được bạn tặng lúc vượn còn nhỏ. Lúc đó, con vượn có lông màu đen, sau thời gian nuôi lớn lông vượn chuyển sang màu vàng như bây giờ.

Thời gian qua, thông qua báo đài và mạng xã hội, ông T. nhận thức được quy định của pháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nên chủ động liên hệ chính quyền địa phương và kiểm lâm để giao nộp vượn, thả về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.

Trước đó 1 tuần, con vượn có lông màu đen, không rõ nguồn gốc, xuất hiện nhiều ngày tại khu đất có nhiều cây xanh mọc cao ở xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM.

- Ảnh 1.

Con vượn xuất hiện trong vườn nhà dân ở xã Tân Nhựt

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Con vượn này cũng thường vào nhà dân để hái trái cây. Sợ con vượn bị chó cắn người dân điện báo cơ quan chức năng, kiểm lâm xuống bắt, đưa vượn về chăm sóc, thả về rừng.

Tuy nhiên khi kiểm lâm có mặt tại đây con vượn đã di chuyển đi đâu không rõ.

Khám phá thêm chủ đề

