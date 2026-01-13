Concert 760 tỉ đồng của Thái Y Lâm bị khiếu nại vì lý do tâm linh

Theo Kbizoom ngày 13.1, sau khi các đoạn video trích từ concert lan truyền nhanh chóng, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt clip phân tích sân khấu, vũ đạo và hình ảnh nghệ thuật của chương trình. Một số ý kiến cho rằng các động tác biểu diễn của Thái Y Lâm mang ý nghĩa hút vận may và tài lộc từ khán giả, đồng thời suy diễn rằng những cử chỉ này có liên hệ với các học thuyết tâm linh cụ thể.

Concert của Thái Y Lâm gây ấn tượng mạnh với sân khấu hoành tráng, mô hình mãng xà cơ khí dài 30 mét và nhiều sinh vật khổng lồ như bò, heo vàng... Ảnh: Instagram jolin_cai

Phần bình luận dưới các clip cũng gây tranh cãi khi có người khẳng định khán giả của Thái Y Lâm chủ yếu là nhóm có điều kiện kinh tế khá giả, từ đó suy đoán rằng họ bị nhắm tới như nguồn tài lộc cho nữ ca sĩ.

Sáng tạo nghệ thuật hay ranh giới của sự mê tín?

Sự việc leo thang khi xuất hiện các bài đăng gắn nhãn concert là "kỳ quái", "mang màu sắc tà giáo", thậm chí cáo buộc Thái Y Lâm "hiến tế người hâm mộ". Từ đó, lời kêu gọi gửi đơn khiếu nại tới cơ quan quản lý văn hóa được lan truyền mạnh mẽ. Một số bài viết mang giọng mỉa mai còn cho rằng nữ ca sĩ "dùng biểu tượng sân khấu như công cụ nghi lễ".

Nội dung concert khai thác chủ đề về nữ quyền, dục vọng và biểu đạt nghệ thuật bằng những hình ảnh ẩn dụ Ảnh: Instagram jolin_cai

Dù ê kíp của Thái Y Lâm đã thông qua luật sư đưa ra các tuyên bố pháp lý nhằm làm rõ sự việc, nhưng làn sóng tranh cãi vẫn chưa lắng xuống. Theo nguồn tin, chính Thái Y Lâm đã nộp đơn khiếu nại bảo vệ danh dự dưới tên thật, khiến một số video phân tích bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, động thái này lại vô tình khiến tin đồn lan rộng hơn.

Một số ý kiến cho rằng concert Pleasure chứa biểu tượng nhạy cảm về tôn giáo và tâm linh Ảnh: Instagram jolin_cai

Trước khi vướng tranh cãi, Pleasure đã gây chú ý khi được xem là dự án concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp Thái Y Lâm. Ba đêm diễn tại Nhà thi đấu Đài Bắc (Đài Loan) vào cuối tháng 12.2025 thu hút hơn 120.000 khán giả, với ngân sách sản xuất được tiết lộ lên tới 28,6 triệu USD, tương đương 760 tỉ đồng. Quy mô hoành tráng của chương trình khiến nhiều người ví von concert này như một lễ khai mạc Olympic thu nhỏ.

Điểm nhấn thị giác của chương trình là hàng loạt đạo cụ cỡ lớn, trong đó có con mãng xà cơ khí dài 30 mét di chuyển quanh khu vực khán giả và bức tượng heo vàng nặng 4 tấn phải vận chuyển bằng máy bay hàng hóa riêng. Thái Y Lâm trực tiếp đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo, lấy cảm hứng từ bức danh họa "Khu vườn lạc thú trần gian", qua đó khai thác các chủ đề về dục vọng, nữ quyền và khám phá bản tính con người thông qua "bảy mối tội đầu".

Thái Y Lâm như bước ra từ trong truyện với cách dàn dựng sân khấu kỳ ảo đỉnh cao Ảnh: Instagram jolin_cai

Trước những cáo buộc này, phía Thái Y Lâm đã ra tuyên bố khẳng định đây là tin đồn ác ý. Studio của cô cùng đơn vị tổ chức cũng phát đi tuyên bố chính thức, chỉ đích danh các tài khoản tố cáo vì hành vi cắt ghép ngữ cảnh, bịa đặt, đồng thời cho biết sẽ khởi động các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

Trong khi đó, người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá concert là một trong những màn sản xuất đỉnh cao của làng nhạc Hoa ngữ, với khoản đầu tư khổng lồ cho các quái thú cơ khí, sân khấu toàn cảnh 360 độ, thể hiện mức độ hoành tráng và tâm huyết cao. Màn trình diễn hát live hoàn toàn cũng được cho là đã thiết lập chuẩn mực mới cho ngành, còn các đơn tố cáo bị nhận định là xuất phát từ quan điểm thẩm mỹ "hạn hẹp", nhấn mạnh rằng nghệ thuật cần được tôn trọng sự đa dạng trong biểu đạt.

Dù vấp phải ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn khán giả vẫn đánh giá concert của nữ ca sĩ 8X là giàu tính sáng tạo, hấp dẫn và để lại dấu ấn mạnh mẽ Ảnh: Instagram jolin_cai

Thái Y Lâm ra mắt làng nhạc năm 18 tuổi, khởi đầu với hình ảnh trong sáng trước khi dần chuyển mình thành nghệ sĩ gợi cảm, táo bạo và không ngừng đổi mới, đồng thời đưa các vấn đề xã hội vào âm nhạc đại chúng. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến vào giữa những năm 2000 với dòng nhạc dance-pop, đặc biệt là album Dancing Diva, mang về cho cô chiếc cúp Nữ ca sĩ xuất sắc tại Giải Kim Khúc, được ví như Grammy của làng nhạc Hoa ngữ.