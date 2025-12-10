Thái Y Lâm bị 'cấm sóng' vô thời hạn tại Trung Quốc

Thái Y Lâm là một trong những biểu tượng có sức ảnh hưởng lớn nhất của làng nhạc Hoa ngữ. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết toàn bộ tác phẩm của nữ ca sĩ đã biến mất khỏi các nền tảng nghe nhạc phổ biến cũng như hệ thống karaoke, động thái được cho là nằm trong đợt thanh lọc văn hóa khởi phát từ năm 2021, khi giới chức Trung Quốc đẩy mạnh nỗ lực làm trong sạch ngành giải trí, theo Kbizoom hôm 9.12.

Sự nghiệp 27 năm đứng trước nguy cơ bị xóa sổ

Theo hình ảnh lan truyền trên Weibo, nhiều cơ sở karaoke đã nhận thông báo từ các sở văn hóa địa phương yêu cầu gỡ bỏ 1.376 bài hát của 47 nghệ sĩ có hành vi trái chuẩn mực. Trong danh sách này có nhiều cái tên nổi tiếng như La Chí Tường, Ngô Diệc Phàm, Kha Chấn Đông, Phòng Tổ Danh, Triệu Vy và nay là Thái Y Lâm. Các nhà cung cấp nhạc cho hơn 50.000 phòng karaoke trên toàn quốc được cho là đã nhận lệnh xóa nội dung của những nghệ sĩ này khỏi hệ thống.

Kho nhạc của Thái Y Lâm đang dần biến mất khỏi nền tảng nhạc số tại Trung Quốc Ảnh: Instagram jolin_cai

Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và hoang mang. Suốt nhiều thập kỷ, Thái Y Lâm được xem là biểu tượng văn hóa - không chỉ nhờ âm nhạc, vũ đạo mang tính xu hướng hay phong cách thời trang tiên phong, mà còn bởi thông điệp đề cao sự tự do và quyền phụ nữ. Nhiều fan cho biết họ khó có thể tìm kiếm tên cô trên mạng, đồng thời nhiều bài hát đã không còn truy cập được.

Lý giải cho sự việc này, nhiều người cho biết khi xảy ra một sự cố liên quan đến ngành nghề của mình, trong khi nhiều nghệ sĩ nhanh chóng phản ứng và chấm dứt hợp tác với các đối tác liên quan, Thái Y Lâm lại thể hiện thái độ khá chậm chạp.

Không chỉ vậy, trong một dịp quan trọng của cả nước, ngân hàng mà cô từng làm đại diện quảng cáo cũng vướng vào những thông tin nhạy cảm và nhanh chóng phải gỡ bỏ để tránh ảnh hưởng. Cuối cùng, trong khi nhiều nghệ sĩ đồng loạt chia sẻ những thông điệp chung hướng tới đất nước, Thái Y Lâm lại tập trung quảng bá cho bộ sưu tập thời trang mới của mình, thay vì tham gia vào các hoạt động chung. Cư dân mạng nhận xét rằng đây không phải là lần đầu tiên cô giữ thái độ hờ hững như vậy, mà đã kéo dài nhiều năm.

Việc lựa chọn quảng bá bộ sưu tập thời trang mới thay vì tham gia chiến dịch cổ vũ tinh thần dân tộc trong giai đoạn nhạy cảm được xem là bước đi khiến Thái Y Lâm gặp nạn Ảnh: Instagram jolin_cai

Dù chưa có bất kỳ văn bản chính thức nào nêu đích danh Thái Y Lâm, việc tên cô xuất hiện trong danh sách đen nội bộ của hệ thống karaoke cùng sự hạn chế trên mạng xã hội cho thấy cô đang đối mặt một dạng "cấm vận mềm".

Sinh năm 1980, Thái Y Lâm bước vào con đường ca hát từ năm 18 tuổi và đã phát hành hàng chục album, giành nhiều giải thưởng danh giá như giải Kim Khúc, giải thưởng MTV châu Á và Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại MAMA 2015. Với các bản hit như Sun Will Never Set, Prague Square, Compromise hay I'm Not Yours (hợp tác cùng Namie Amuro), giúp cô trở thành cái tên quen thuộc tại Đài Loan và khắp cộng đồng sử dụng tiếng Hoa.

Thông tin về Thái Y Lâm đã bị hạn chế trên các trang tìm kiếm tại Trung Quốc Ảnh: Instagram jolin_cai

Thái Y Lâm thường được so sánh với diva Vương Phi (Hồng Kông) nhờ tầm ảnh hưởng rộng và phong cách không ngừng đổi mới. Hơn 27 năm hoạt động, cô là một trong số ít nghệ sĩ kết nối được cả thế hệ cũ lẫn fan trẻ.

Tuy nhiên, hiện tại sự nghiệp rực rỡ ấy đang đối mặt tương lai mờ mịt ở thị trường Trung Quốc đại lục. "Với Thái Y Lâm, đây không chỉ là sự gián đoạn nghề nghiệp, mà là một dạng xóa sổ văn hóa", một người hâm mộ lâu năm chia sẻ.