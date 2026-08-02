Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim' tại TP.HCM có gì mới?

Thu Thủy
Thu Thủy
Concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim' là một trong những sự kiện nghệ thuật cộng đồng nổi bật nhất từng thu hút hàng chục ngàn khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình năm 2025.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức đại nhạc hội kết hợp chính luận, kể câu chuyện về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng phát triển của dân tộc thông qua âm nhạc, hình ảnh, sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại.

Concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim' tại TP.HCM có gì mới?- Ảnh 1.

Concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim' sẽ đến với khán giả TP.HCM ngày 23.8

Ảnh: Tuấn Minh

Tổ quốc trong tim sẽ đến với khán giả TP.HCM vào 20 giờ ngày 23.8 tại Khu đô thị Vạn Phúc City. Chia sẻ với Thanh Niên, Giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết chương trình lần này sẽ tái hiện cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ bằng âm nhạc, tiếp tục là những bài hát đi cùng năm tháng. 

Mỗi bài hát được đặt trong kịch bản đều gắn với các dấu mốc lịch sử trọng đại. Ngoài ra sẽ có những màn trình diễn đặc biệt để tôn vinh những anh hùng đã ngã xuống để đem lại hòa bình cho dân tộc và sẽ đi sâu hơn vào những nhân vật đặc biệt trong lịch sử.

"Sẽ có nhiều hơn những màu sắc âm nhạc miền Nam, những bài hát mà người dân TP.HCM đều thuộc để gần gũi hơn với khán giả. Và chắc chắn chương trình sẽ có nhiều điểm nhấn âm nhạc đặc sắc, những màn kết hợp chưa từng có từ trước đến giờ", nhạc sĩ cho biết thêm.

Tổ quốc trong tim tại thành phố mang tên Bác sẽ có sự góp mặt của ca sĩ cả 2 miền, trong đó có những ca sĩ đã từng tham gia Tổ quốc trong tim lần 1. Và đặc biệt còn có sự tham gia của những giọng ca đã trở thành tượng đài của dòng nhạc cách mạng ở TP.HCM.

Tin liên quan

Concert 'Thanh xuân' đón 20.000 khán giả, phát vé miễn phí

Concert 'Thanh xuân' đón 20.000 khán giả, phát vé miễn phí

Ban tổ chức Concert 'Thanh xuân' cho biết dự kiến có 20.000 khán giả, vé sẽ được phát miễn phí.

Khám phá thêm chủ đề

Concert Tổ quốc trong tim âm nhạc nhạc sĩ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận