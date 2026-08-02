Concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim' tại TP.HCM có gì mới?

Chương trình được dàn dựng theo hình thức đại nhạc hội kết hợp chính luận, kể câu chuyện về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng phát triển của dân tộc thông qua âm nhạc, hình ảnh, sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại.

Concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim' sẽ đến với khán giả TP.HCM ngày 23.8 Ảnh: Tuấn Minh

Tổ quốc trong tim sẽ đến với khán giả TP.HCM vào 20 giờ ngày 23.8 tại Khu đô thị Vạn Phúc City. Chia sẻ với Thanh Niên, Giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết chương trình lần này sẽ tái hiện cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ bằng âm nhạc, tiếp tục là những bài hát đi cùng năm tháng.

Mỗi bài hát được đặt trong kịch bản đều gắn với các dấu mốc lịch sử trọng đại. Ngoài ra sẽ có những màn trình diễn đặc biệt để tôn vinh những anh hùng đã ngã xuống để đem lại hòa bình cho dân tộc và sẽ đi sâu hơn vào những nhân vật đặc biệt trong lịch sử.

"Sẽ có nhiều hơn những màu sắc âm nhạc miền Nam, những bài hát mà người dân TP.HCM đều thuộc để gần gũi hơn với khán giả. Và chắc chắn chương trình sẽ có nhiều điểm nhấn âm nhạc đặc sắc, những màn kết hợp chưa từng có từ trước đến giờ", nhạc sĩ cho biết thêm.

Tổ quốc trong tim tại thành phố mang tên Bác sẽ có sự góp mặt của ca sĩ cả 2 miền, trong đó có những ca sĩ đã từng tham gia Tổ quốc trong tim lần 1. Và đặc biệt còn có sự tham gia của những giọng ca đã trở thành tượng đài của dòng nhạc cách mạng ở TP.HCM.