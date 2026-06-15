Concert 'Thanh xuân' đón 20.000 khán giả, phát vé miễn phí

Concert 'Thanh xuân' là chương trình nghệ thuật do Báo Tiền Phong tổ chức, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 13. Concert được tổ chức ngày 27.6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội).

Anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tin Concert Thanh xuân là điểm chạm đẹp của tuổi trẻ ẢNH: BTC

Anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho biết sự kiện là nơi hàng chục nghìn bạn trẻ có thể cùng hát, cùng cảm nhận sâu sắc giá trị của tình bạn, sự sẻ chia, của trách nhiệm và của tình yêu dành cho Tổ quốc.

"Chúng tôi tin rằng, Concert 'Thanh xuân' là điểm chạm đẹp của tuổi trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 13, nơi tinh thần tiên phong - đoàn kết - sáng tạo và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam được lan tỏa bằng ngôn ngữ gần gũi nhất - ngôn ngữ của âm nhạc và cảm xúc", anh Thái An nói.

Hà Myo sẽ tham gia biểu diễn trong Concert Thanh xuân ẢNH: BTC

Dàn nghệ sĩ cống hiến của Concert 'Thanh xuân'

Dự kiến Concert 'Thanh xuân' quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, Buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox... Với dàn nghệ sĩ được công chúng yêu mến này, BTC tiết lộ cuối chương trình có những màn đồng ca khơi gợi sự tham gia của tất cả khán giả phía khán đài. Concert 'Thanh xuân' cũng sẽ có cao trào là màn pháo hoa chào kết.

Nhiều người đẹp trưởng thành từ cuộc thi do Báo Tiền Phong tổ chức cũng sẽ góp mặt ở Concert 'Thanh xuân' ẢNH: BTC

BTC cho biết Concert 'Thanh xuân' dự kiến đón khoảng 20.000 khán giả với hệ thống khán đài và sân khấu được thiết kế với sức chứa lớn, chia thành nhiều khu vực để bảo đảm trải nghiệm và an toàn cho người tham dự. BTC phát hành cả vé điện tử và vé giấy.



Cổng đăng ký vé điện tử sẽ chính thức mở từ 8 giờ sáng 16.6. Ngoài hình thức đăng ký trực tuyến, BTC phát hành một phần vé giấy theo hình thức trực tiếp.

BTC cho biết để hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng vé trên thị trường gây ảnh hưởng đến quyền lợi khán giả, toàn bộ vé sẽ được định danh chính chủ bằng căn cước công dân. Tất cả công dân từ 16 tuổi trở lên đều có thể đăng ký nhận vé thông qua cổng thông tin chính thức của BTC và hoàn toàn không mất phí.

Bên cạnh đó, BTC Concert 'Thanh xuân' cũng khuyến khích mỗi khán giả đóng góp 50.000 đồng cho các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.