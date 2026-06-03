Concert trẻ em đầu tiên tại Việt Nam không bán vé

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1.6, Hội đồng Đội T.Ư vừa phối hợp cùng Gia Đình Lớn và các đơn vị đồng hành tổ chức concert "Em Bé Chất" tại Hải Phòng, thu hút hơn 12.000 khán giả tham dự. Đây được xem là concert dành riêng cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, mang đến một không gian âm nhạc sôi động, đầy sắc màu và giàu cảm hứng cho thiếu nhi.

Khuyến khích trẻ em mạnh dạn theo đuổi đam mê

Chương trình được xây dựng với mục tiêu tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, nơi các em nhỏ có cơ hội thể hiện tài năng, sự tự tin và cá tính riêng. Với thông điệp "mỗi em bé đều có một chất riêng", concert hướng tới việc khuyến khích trẻ em mạnh dạn theo đuổi đam mê, phát huy năng khiếu và khám phá bản thân thông qua nghệ thuật.

Một trong những điểm đặc biệt của concert "Em Bé Chất" là toàn bộ vé tham dự không được bán dưới bất kỳ hình thức nào. Thay vào đó, ban tổ chức dành tặng vé cho các em có thành tích học tập tốt, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thông qua Hội đồng Đội T.Ư, các trường học, cơ quan và đơn vị phối hợp.

Hoạt động này góp phần giúp nhiều em nhỏ có cơ hội tiếp cận những chương trình nghệ thuật chất lượng, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, chăm lo đối với trẻ em.

1.200 khán giả đã đến tham dự chương trình ẢNH: CTV

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện âm nhạc, chương trình còn mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc khi triển khai hoạt động đổi vé bằng đồ chơi cũ. Các em nhỏ có thể mang những món đồ chơi còn sử dụng tốt đến địa điểm tổ chức để đổi lấy vé tham dự concert.

Toàn bộ số đồ chơi sau đó được nhóm Từ Thiện Thật tiếp nhận, phân loại và gửi tặng đến trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa và những địa bàn còn nhiều khó khăn trên cả nước.

Theo ban tổ chức, mỗi tấm vé tham dự không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức một chương trình nghệ thuật hấp dẫn mà còn là hành động sẻ chia, góp phần lan tỏa yêu thương đến những bạn nhỏ kém may mắn hơn. Thông qua hoạt động này, các em được giáo dục về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lòng nhân ái và sự sẻ chia ngay từ khi còn nhỏ.

Các ca sĩ nhí biểu diễn tại chương trình ẢNH: CTV

Sân chơi ý nghĩa dành cho trẻ em

Tâm điểm của chương trình là phần trình diễn của ca sĩ nhí Xệ Xệ cùng hơn 200 em nhỏ tham gia biểu diễn trên sân khấu. Những ca khúc quen thuộc của Xệ Xệ được làm mới với các bản phối trẻ trung, sôi động, mang đến bầu không khí vui tươi và giàu năng lượng.

Cạnh đó, concert còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khách mời và các nhóm biểu diễn đồng hành, tạo nên những tiết mục đa dạng, hấp dẫn dành cho khán giả nhỏ tuổi.

Concert "Em Bé Chất" cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Xệ Xệ. Sau 3 năm theo đuổi đam mê ca hát, từ lần đầu xuất hiện trên sân khấu TikTok Awards năm 2023 khi mới 5 tuổi đến concert riêng đầu tiên ở tuổi lên 8, Xệ Xệ đã từng bước trưởng thành và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Phần trình diễn của ca sĩ nhí Xệ Xệ ẢNH: CTV

Ban tổ chức kỳ vọng "Em Bé Chất" sẽ không chỉ là món quà ý nghĩa dành cho thiếu nhi nhân dịp Tết Thiếu nhi mà còn trở thành hoạt động cộng đồng thường niên, góp phần tạo thêm nhiều sân chơi nghệ thuật tích cực, lành mạnh cho trẻ em Việt Nam trong tương lai.

Với sự tham gia của hàng trăm em nhỏ trên sân khấu và hàng nghìn khán giả bên dưới, chương trình đã để lại nhiều cảm xúc đẹp, khẳng định sức hút của những hoạt động văn hóa, nghệ thuật được thiết kế riêng cho thiếu nhi.