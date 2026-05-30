Lâm Đồng phát động bảo vệ 400.000 trẻ em trên môi trường số

Ngày 29.5, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030". Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi lễ.

Tham dự chương trình có đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, truyền thông, an ninh mạng cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ internet, nền tảng số trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, môi trường mạng trở thành không gian quen thuộc để trẻ em học tập, giao tiếp và giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Phúc cho biết sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 400.000 học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên từ 12 - 24 tuổi. Đây là nhóm thường xuyên tiếp cận môi trường mạng, đồng thời cũng đối mặt với nhiều nguy cơ, rủi ro phát sinh trên không gian số.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; đồng thời xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh để trẻ học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng kêu gọi các sở, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể, nhà trường, gia đình và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng, góp phần tạo dựng không gian số an toàn và thân thiện cho thế hệ trẻ.

Tại chương trình, các đại biểu đã theo dõi trực tuyến lễ phát động Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng" do Trung ương tổ chức. Qua đó, các thông điệp, mục tiêu và định hướng trọng tâm của chương trình được lan tỏa đến địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Đại diện các trường học, tổ chức cùng những cá nhân có uy tín, sức ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng tại địa phương cũng đã phát biểu hưởng ứng, đồng thời chia sẻ các sáng kiến, cam kết và thông điệp chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, sáng tạo cho trẻ em.