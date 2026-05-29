Hơn 41.000 thí sinh Lâm Đồng dự thi tốt nghiệp THPT 2026: Siết chặt khâu đề thi

Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, đặc biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh sẽ tổ chức 1 hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mang mã số 68 với 91 điểm thi đặt tại các xã, phường và đặc khu.

Ngày 29.5, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có 41.309 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, 39.594 thí sinh là học sinh lớp 12 đang học tại các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên; 1.715 thí sinh tự do.

Đáng chú ý, trong số thí sinh tự do có 115 người chưa tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, còn 1.600 thí sinh dự thi nhằm phục vụ xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng bố trí 91 điểm thi với 1.848 phòng thi. Dự kiến khoảng 6.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên được huy động tham gia công tác tổ chức kỳ thi.

Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, phương án tổ chức các điểm thi đã được xây dựng kỹ lưỡng nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy chế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc đi lại, ăn ở, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Siết chặt khâu in sao, vận chuyển đề thi

Một trong những nhiệm vụ được đặc biệt chú trọng là công tác in sao, vận chuyển đề thi và bài thi nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và bảo mật trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 2 ban in sao đề thi để chủ động thực hiện công tác in sao, bàn giao đề thi theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Các khu vực in sao được bố trí khép kín, cách ly nghiêm ngặt và vận hành theo quy định "3 vòng độc lập" nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật tuyệt đối.

Sở GD-ĐT đã rà soát, sửa chữa phòng làm việc, nơi ăn ở và sinh hoạt cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ in sao đề thi. Đồng thời, ngành giáo dục chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác này như tủ bảo quản đề thi gốc, máy vi tính, máy photocopy siêu tốc, máy hủy tài liệu, máy phát điện cùng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Đến nay, công tác kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị phục vụ ban in sao cơ bản hoàn tất và dự kiến được bàn giao, đưa vào vận hành từ cuối tháng 5.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các địa điểm in sao đề thi, đồng thời lắp đặt thiết bị phá sóng tại khu vực làm việc nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật tuyệt đối trong suốt quá trình in sao đề thi.

Tỉnh Lâm Đồng dự kiến thành lập ban vận chuyển đề thi và bài thi gồm 65 người. Công an tỉnh sẽ hỗ trợ phương tiện chuyên dụng và lực lượng áp tải để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đề thi đến các điểm thi và đưa bài thi về hội đồng chấm thi theo quy định.

Tăng cường phòng chống gian lận công nghệ cao

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm chất lượng, an toàn, nghiêm túc, khách quan, trung thực, công bằng và hiệu quả; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, thí sinh tham gia kỳ thi.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở Y tế, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Điện lực Lâm Đồng, Thanh tra tỉnh, Tỉnh đoàn cùng chính quyền các địa phương phối hợp, hỗ trợ ngành giáo dục trong công tác tổ chức kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Công an tỉnh được giao phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi; đồng thời chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi.

Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được tăng cường xuyên suốt các khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trường thi. Các lực lượng chức năng đồng thời tập trung phòng ngừa, phát hiện các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trong đó có việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thi cử.