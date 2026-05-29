Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Ôn thi tốt nghiệp

Hơn 41.000 thí sinh Lâm Đồng dự thi tốt nghiệp THPT 2026: Siết chặt khâu đề thi

Lâm Viên
Lâm Viên
29/05/2026 09:25 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thuận lợi cho thí sinh.

Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, đặc biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh sẽ tổ chức 1 hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mang mã số 68 với 91 điểm thi đặt tại các xã, phường và đặc khu.

Lâm Đồng sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hơn 41.000 thí sinh - Ảnh 1.

Điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Xuân Hương - Đà Lạt) có hơn 1.000 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 29.5, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có 41.309 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, 39.594 thí sinh là học sinh lớp 12 đang học tại các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên; 1.715 thí sinh tự do.

Đáng chú ý, trong số thí sinh tự do có 115 người chưa tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, còn 1.600 thí sinh dự thi nhằm phục vụ xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng bố trí 91 điểm thi với 1.848 phòng thi. Dự kiến khoảng 6.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên được huy động tham gia công tác tổ chức kỳ thi.

Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, phương án tổ chức các điểm thi đã được xây dựng kỹ lưỡng nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy chế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc đi lại, ăn ở, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Siết chặt khâu in sao, vận chuyển đề thi

Một trong những nhiệm vụ được đặc biệt chú trọng là công tác in sao, vận chuyển đề thi và bài thi nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và bảo mật trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 2 ban in sao đề thi để chủ động thực hiện công tác in sao, bàn giao đề thi theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Các khu vực in sao được bố trí khép kín, cách ly nghiêm ngặt và vận hành theo quy định "3 vòng độc lập" nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật tuyệt đối. 

Lâm Đồng sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hơn 41.000 thí sinh - Ảnh 3.

Điểm thi Trường THPT chuyên Bảo Lộc được bố trí hơn 300 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: LÂM VIÊN

Sở GD-ĐT đã rà soát, sửa chữa phòng làm việc, nơi ăn ở và sinh hoạt cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ in sao đề thi. Đồng thời, ngành giáo dục chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác này như tủ bảo quản đề thi gốc, máy vi tính, máy photocopy siêu tốc, máy hủy tài liệu, máy phát điện cùng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Đến nay, công tác kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị phục vụ ban in sao cơ bản hoàn tất và dự kiến được bàn giao, đưa vào vận hành từ cuối tháng 5.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các địa điểm in sao đề thi, đồng thời lắp đặt thiết bị phá sóng tại khu vực làm việc nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật tuyệt đối trong suốt quá trình in sao đề thi.

Tỉnh Lâm Đồng dự kiến thành lập ban vận chuyển đề thi và bài thi gồm 65 người. Công an tỉnh sẽ hỗ trợ phương tiện chuyên dụng và lực lượng áp tải để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đề thi đến các điểm thi và đưa bài thi về hội đồng chấm thi theo quy định.

Tăng cường phòng chống gian lận công nghệ cao

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm chất lượng, an toàn, nghiêm túc, khách quan, trung thực, công bằng và hiệu quả; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, thí sinh tham gia kỳ thi.

Lâm Đồng sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hơn 41.000 thí sinh - Ảnh 4.

Năm nay, tỉnh Lâm Đồng có 41.309 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

ẢNH: LÂM VIÊN

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở Y tế, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Điện lực Lâm Đồng, Thanh tra tỉnh, Tỉnh đoàn cùng chính quyền các địa phương phối hợp, hỗ trợ ngành giáo dục trong công tác tổ chức kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Công an tỉnh được giao phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi; đồng thời chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi.

Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được tăng cường xuyên suốt các khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trường thi. Các lực lượng chức năng đồng thời tập trung phòng ngừa, phát hiện các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trong đó có việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thi cử.

Tin liên quan

TP.HCM tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm cho kỳ thi lớp 10, tốt nghiệp THPT

TP.HCM tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm cho kỳ thi lớp 10, tốt nghiệp THPT

Ngày 27.5, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai đến các trường phổ thông, các điểm thi lớp 10, tốt nghiệp THPT chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho học sinh, thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia công tác thi.

Khám phá thêm chủ đề

Thi tốt nghiệp Lâm Đồng thi tốt nghiệp thpt Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đề thi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận