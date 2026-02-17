Năm 2025 đáng nhớ của Hòa Minzy

Tính từ cột mốc giành quán quân Học viện ngôi sao đến hiện tại, Hòa Minzy đã có hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật. Chặng đường này có thử thách, khó khăn nhưng giọng ca quê Bắc Ninh vẫn miệt mài với nghề. Đáng nói, 2025 được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của giọng ca 9X khi cô liên tục gặt hái được thành công không chỉ trong âm nhạc mà còn trong các dự án cộng đồng.

Bắc Bling của Hòa Minzy được trình làng vào tháng 3.2025, được xem là màn "khai pháo" cho một năm hoạt động chăm chỉ, sôi nổi của nữ ca sĩ. Bài hát nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả khi có sự kết nối giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Hòa Minzy còn cho thấy độ "chịu chơi" khi mời nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry và hơn 300 người dân địa phương đồng hành, bên cạnh việc quay hình tại những địa điểm quen thuộc của quê hương. Không thể phủ nhận rằng, sự độc đáo này đã giúp Bắc Bling chiếm được cảm tình của người xem, liên tục gặt hái những thành tích ấn tượng. Ca khúc đạt 284 triệu lượt xem trên YouTube, thắng giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025.

Hòa Minzy trong khoảnh khắc được vinh danh tại Vietnam iContent Awards 2025 ẢNH: FBNV

Nói về sức sống bền bỉ của Bắc Bling, Hòa Minzy chia sẻ: "Ban đầu, tôi chỉ muốn thực hiện dự án để thể hiện tình yêu đối với quê hương của mình, nhưng lại chiếm được trái tim của mọi người. Nhiều cháu bé ở miền Tây, miền Trung vẫn hát "ăn một miếng trầu" rất giỏi, khiến tôi cảm thấy tự hào. Chưa bao giờ trong một năm mà tôi đi diễn một ca khúc nhiều như thế, đó là thành công tôi chưa bao giờ nghĩ đến".

Sau Bắc Bling, Hòa Minzy tiếp tục trình làng Nỗi đau giữa hòa bình - cũng là ca khúc nhạc phim Mưa đỏ, dự án vượt mốc 700 tỉ đồng doanh thu phòng vé. Tác phẩm do Nguyễn Văn Chung sáng tác qua giọng hát giàu cảm xúc của nữ ca sĩ 9X đã chạm đến khán giả khi kể về sự hy sinh của những người mẹ, người vợ trong giai đoạn chiến tranh. Chính ý nghĩa đặc biệt đó nên Hòa Minzy không muốn ca khúc chỉ dừng lại ở vai trò nhạc phim, thay vào đó, cô đầu tư một MV xứng tầm. Nói về dấu mốc quan trọng này, nữ ca sĩ sinh năm 1995 bộc bạch: "Tôi đã muốn thực hiện những dự án về quê hương, đất nước rất lâu rồi. Và thời điểm này chính là lúc tôi bắt đầu làm những ý tưởng của mình".

Hòa Minzy có một năm 2025 rực rỡ với Bắc Bling ẢNH: FBNV

Còn nhớ cách đây vài năm, Hòa Minzy từng có giai đoạn loay hoay tìm kiếm cho mình bản hit trong sự nghiệp thì chỉ riêng trong năm 2025, nữ ca sĩ đã có đến 2 ca khúc đình đám, chạm đến khán giả nhiều thế hệ. Với nhiều người, đây là thành quả xứng đáng cho sự kiên trì, bền bỉ của Hòa Minzy. "Năm 2025 là bước ngoặt lớn. Khi thực hiện các sản phẩm, tôi cũng tưởng tượng ra những cảm xúc đó rồi nhưng mọi thứ đến lại khiến tôi vỡ òa", Hòa Minzy chia sẻ.

Ngoài ra, thời gian qua, nữ ca sĩ còn góp mặt trong nhiều sự kiện âm nhạc lớn, có thể kể đến Người là Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình, Tự hào là người Việt Nam tại Mỹ Đình… Điều đó cho thấy độ phủ sóng của cô trong thị trường giải trí hiện tại.

Từ ca sĩ đến "Thanh niên sống đẹp"

Bận rộn với các hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy vẫn duy trì thực hiện các dự án cộng đồng. Ngoài việc duy trì các hoạt động thiện nguyện trước đó như xây cầu, xây trường, ủng hộ chữa bệnh tim bẩm sinh cho các em nhỏ…, giọng ca quê Bắc Ninh còn tích cực chuyển khoản hỗ trợ người dân vùng mưa lũ hay hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN ủng hộ người dân Cuba vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh… Những chia sẻ của Hòa Minzy xuất phát từ quan điểm: "Tôi chỉ muốn cống hiến cho xã hội bằng những việc làm cụ thể, chẳng hạn như về thiện nguyện hay những sản phẩm âm nhạc hay ho, truyền cảm hứng đến giới trẻ, dù ít cũng được".

ẢNH: NVCC

Trong năm 2025, Hòa Minzy liên tục được vinh danh nhờ những đóng góp tích cực cho lĩnh vực nghệ thuật và trong các hoạt động cộng đồng. Hồi tháng 8, giọng ca Bắc Bling được Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Trước đó, nữ ca sĩ được trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vì những đóng góp trong việc quảng bá văn hóa và du lịch của tỉnh. Cô còn là nghệ sĩ nữ duy nhất trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật được vinh danh giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

Gần đây nhất, Hòa Minzy tự hào khi được vinh danh Cá nhân vì cộng đồng tại Vietnam iContent Awards 2025. Song khi nói về những thành tích này, giọng ca 9X khiêm tốn bày tỏ: "Giành được một giải thưởng không quan trọng bằng việc khán giả có cảm thấy tôi xứng đáng hay không. Đó là điều tôi luôn phấn đấu trong suốt hành trình không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong cách sống của mình. Là một ca sĩ, nhận những giải thưởng về âm nhạc đã rất tuyệt vời rồi. Nhưng khi nhận giải thưởng, tôi cảm thấy rất ý nghĩa. Nó giúp tôi biết ơn cuộc đời này hơn rất nhiều".

Khác với hình ảnh năng lượng trên sân khấu, Hòa Minzy chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm lo cho con trai. Cô chia sẻ: "Bình thường, tôi thể hiện cảm xúc, năng lượng của mình quá nhiều nên ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ luôn vui vẻ, hồ hởi. Khi về nhà, tôi là một người mẹ luôn nỗ lực chăm sóc nuôi dạy con của mình".